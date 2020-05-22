Дӥся маскадэ шонер!
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Волонтёръёс тодэ вайыто: коронавирус алян вакытэ ымез-нырез пытсано маскаен. Нялтас валэкто на, кызьы сое шонер дӥсяно.
«Нуллы маскаез шонер!» акция быдэс элькунамы ортче. Кылсярысь, Ижысь волонтёръёс та нуналъёсы гинэ транспорт дугдылон, трос калык ветлон интыосын 1 сюрс 500 маскаос люкылӥзы.
Маска люкылӥзы районъёсын но. Каракулиноын акция ортчиз нырысьсэ. Маскаосын ӵош волонтёръёс люкылӥзы на Роспотребнадзорлэсь коронавирус сярысь памяткаоссэ. Тросэз адямиос уг валало вылэм, малы одно маска нуллыны кулэ. Волонтёръёс валэктӥзы: висёнлы аляны сётонтэм вылысь.
Кияса ёросысь волонтёръёс пусъё: тросэзлэн маскаоссы сьӧразы вал — сумкаязы, машинаязы, кисыязы. Но малы ке ымзэс-нырзэс пытсаны вунэтӥллям.
Эгра ёросын волонтёръёс 500 маскаос люкылӥзы.
Глазовын «Нуллы маскаез шонер!» акция та нуналъёсы 2-тӥ ползэ ортчиз ни. Глазов пединститутысь 12 волонтёръёс автобус дугдылон интыосын ог час куспын 600 маскаос люкылӥзы.
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Сергей ЗАХАРОВ
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