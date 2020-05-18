Дӥськут вурисьёс куспын «Гербер-Фешн» вожвылъяськон ялэмын
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Элькунысьтымы Нациосын ужан политикая, Культурая министерствоос но Эшъяськон юрт кичӧлтэмъя шаерамы мытӥське выль конкурс — «Гербер-Фешн».
Вожвылъяськон сӥземын киужлы — дӥсь кылдытонлы-вуронлы. Но валтӥсь курон: конкурсэ ӵектэм дӥсь мед возьматоз калыклэсь сям-йылолъёссэ. Конкурсэ пыриськыны быгатозы школьникъёс но студентъёс, ссузъёсын вуриськисьлы дышетскисьёс, озьы ик бадӟым опытэн дизайнеръёс но вуриськисьёс.
— Коронавиусэн йырин вожвылъяськонэз заочной амалъя радъяно кариським, — вера «Гербер-Фешн» проектэз радъясь модельер Полина Кубиста. — Вожвылъяськон ортчоз 2 люкетэн. Нырысетӥез мыноз 30-тӥ куартолэзёзь — та дыр ӵоже мылкыд карисьёслэсь куриськонъёссэс кутомы. Куриськонзы бордын одно луыны кулэ кылдытэм коллекцизылэн туспуктэмъёсыз (яке видео). Кудӥзлэн дӥсез тужгес усто, калык шӧмо пӧрмем — таосыз ик 1-тӥ люкетаз вормисе потозы. Нош 2-тӥ этапез ортчоз Гербер праздник дыръя. Оскисько, отчыозь коронавирус чигналоз. Герберын кибашлыос асьсэлэсь выль коллекциоссэс возьматозы.
Конкурсэ пыриськисьёслэсь ужъёссэс дунъялозы элькунысьтымы тодмо дизайнеръёс, этнографъёс, вузъёсысь дышетӥсьёс. 3 номинацияя — калык дӥсь, нуналлы быдэ нуллыны тупась дӥськут, сцена вылэ потаны костюм — 3 вормись луоз.
Куриськонъёсты кутозы гожтэтэн таӵе адресъя: Ижкар, Орджоникидзе урам, 33а номеро юрт, 204-тӥ кабинет. Нош электрон почта пыр — polinakubista@ddn18.ru адресъя. Юанъёсын вазиськыны быгатӥськоды 8 (3412) 63-10-44 телефонъя.
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