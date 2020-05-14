Дуннеысь югдурен валче шаерысьтымы 44 хозяйство шуг-секытэ вуэмын

Шаерысьтымы 370 хозяйствоос пӧлысь дуннеысь югдурен валче 44-ез шуг-секытэ вуэмын ни. Котьма ке но быгатӥсез кыштыр кизьыны но пуктӥськыны тырше.

Вотка ёросысь Кукуй гуртысь «Мир» хозяйствоын туэ ферма усьтӥськиз. Татчы вайизы Даниысь джерси выжыысь трос йӧл сётӥсь скалъёсты. Хозяйство туэ нырысьёсыз пӧлын племрепродуктор луиз.

Ольга Абрамовалэн «Фейсбук» бамысьтыз

Кияса ёросын кылдоз экоферма

Гурт удысъя но сиён-юонъя министерство али предприятиослы юрттон амалъёс утча. Чакламын ватсаса субсидиос люкылыны. Со май пумозь вуыны кулэ ни.

Со дыре ик хозяйствоос пуктӥськыны выро. Озьы али резь-куаж вазе Вавож ёросысь «Колос» СХПК-ын. Татын, Израильлэсь адӟем карыса, пудо сиён лэсьтонъя цех пукто. Ӟеч комбикормъёс лэсьтыны малпало. Можга ёросысь «ВерА» хозяйствоын 800 йырлы ферма ӝуто. Кияса ёросын Тӥгырмен котырын экоферма пукто.

— Тӥгырмен котырысь ком­п­лекслэсь ужаны кутскемзэ быдэс ёросэн возьмаськомы ни, — вера ёрос администрациысь гурт удысъя управлениысь валтӥсь зоотехник Татьяна Мельникова. — Районысьтымы «Русская Нива» ужасьёссэ мозмытыны кутске угось. 1 сюрс 500 кысконо скалзы пӧлысь 760-зэ гинэ на кельтоз, бусыоссэ но ӝынызэ сямен кулэстоз. Скал кыскисьёс, пудо утялтӥсьёс, механизаторъёс — кӧня адями ужтэк кылёз. Та ёрослы бадӟым шуккет луоз. Соин ик Тӥгырменын экоферма ужаны кутскысал ке, отчы 200 муртлы инты сюрысал.

Тӥгырмен котырын 1 сюрс 200 йырлы скал ферма но 1 сюрс йырлы кеч гид лэсьтӥське. Сыр поттон цех ӝутӥське на. Татчы гужем шорозь Даниысь айрширской выжыысь скалъёсты вуттыны медо. Соослэн йӧлзы сыр лэсьтыны тупа, шуо.

Берло дыре кеч вордонъя фермаос но огзы бӧрсьы мукетсы пуктӥськыны кутскизы. Кылсярысь, али лэсьтӥськон мытэмын Пичи Пурга но Дэбес ёросъёсын. Та пудоез угось сюдыны-вордыны капчигес. Йӧлзы но солэсь лэсьтэм сыр умой вузаськыны ӧдъяз.

— Шаерамы туэ оглом 37 ферма пуктыны чакламын. Со сяна, 15 кунян вордон гидъёс но лапасъёс. Талы туж шумпотоно. Туннэ ваньзэ лэсьтыны тыршомы, пуктӥськон шаерамы мед азинтӥськоз шуыса. Выль гидъёс угось выль ужан интыос кылдытыны юртто, — шуэ гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова.

Сӥль поттон будэ

Туннэ Удмуртия трос йӧл кысконъя Россиысь 30 улосъёс пӧлын 4-тӥ интыын возиське. Гуртоосмы 1-тӥ квартал понна 181,6 сюрс тонна йӧл кыскизы. Кылем арысь та вакытэн ӵошатыса, со 4 процентлы уногес. Азьпалан Татарстан — татын 297,5 сюрс тонна йӧл кыскизы, миым сярысь, со 6,9 процентлы тросгес. 2-тӥ интыын Краснодар улос, 3-тӥ интыын — Воронеж улос.

Удмуртиын али йӧл басьтон дун 24 манет но 13 копейка вылын возиське. Кылем арысь та вакытэн ӵошатыса, со ог 2 манетлы уногес. Озьы ке но, Ольга Абрамова верамъя, кышкытлык вань, закупочной дунъёс усёзы шуыса. Соин ик хозяйствоослы солы дась луоно.

Али хозяйствоосын 107 сюрс 115 скал лыдъяське. Кылем арын сярысь со ог 1 сюрс йырлы ичигес. Котьма ке но производство йылэ. 6 йӧл поттонъя заводъёсы гинэ нуналлы быдэ 2,2 сюрс тонна йӧл вуэ. Ольга Викторовна пусъемъя, со вормон хозяйствоосын селекциен ужан, пудоез ӟеч сюдэм но утялтэм бордысь потэ.

Вань ни сӥльлы пудо вордон борды рос-прос басьтӥськемъёс но. Туэ 1-тӥ квартал ӵоже 22,7 сюрс тонна мраморной лыдъяськись сӥль поттэмын. Ӟеч сӥль поттон понна 1 сюрс 309 йыр сюро басьтэмын ни. Ар кутсконысен уллё 204 йырлы йылтэмын. Тужгес чупрес бергало та ласянь фермеръёс: герефорд но абердин-ангус выжыысь пудо басьяло. Та скалъёслэн кунянъёссы нуналлы быдэ килограммлы будо.

Елена Сараматова