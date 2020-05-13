Доразы семьяосынызы ӵош

Коронавирусэн сэрен шуг-секытэ вуэмын спортсменъёс но: залъёсын мугорез кыдатыны уг яра, ӵошатсконъёс дырызлэсь вазь йылпумъяськизы.

Кайшеваос мугорзэс кыдато нюлэскын.

«Ульяна и Анастасия Кайшевы» огинлэн «ВКонтакте» бамысьтыз

Нуналлы быдэ бызьылыны дышем адямиосты городысь ёркыт квартираосын уд возьы. Озьы ик вань: тросэз спортсменъёс нуналлы быдэ ульчае бызьылыны потало яке город сьӧрысь эркын интыын мугорзэс кыдато. Ижевск город администрациысь мугор кыдатон культурая, спортъя но егитъёсын ужан политикая управлениен кивалтӥсь Константин Васильев спортэн эшъяськонзэ ӧз уретылы, сад-бакчаяз велотренажёре пуксьылӥз, пӧртэм упражнениос лэсьтылӥз. Нуналлы быдэ, педаль бергатыса, 20-30 иськем ортчылӥз, суй кужымзэ будэтӥз. Табере шумпотэмын, город ульчаетӥ но великен ворттылыны лэзизы шуыса.

Интернет но телефон та вакытэ номырин воштонтэм. Туала техникалы луыса Россилэн сборной командаысьтыз улосчиосмы но гуртазы мугорзэс кыдато. Кылсярысь, биатлонистъёс Ульяна но Анастасия Кайшева сузэръёс та вакытэ Можга городын уло. Атай юртсы ӵыпетлы матэ интыяськемын, нуналлы быдэ шур дуре бызьылыны потало.

Нош Пичи Пурга ёросысь Орлой гуртысь Денис Филимоновлэн котькуд нуналэз часэн-минутэн радъямын, тренировкаоссэ тетрадяз гожъя, куд-ог дыръя видео лэсьтэ но тренеръёсызлы келя. Нунал ӵоже пыдын бызьылэ,

великен ворттылэ, суй кужымзэ будэтэ — ваньзэ радызъя но тренер косэмъя.

Паралимпиец Владислав Лекомцев но тэк уг пукы. Тросгес дырзэ Ижын ортчытэ ке но, одӥг нуналзэ но тренировкатэк уг кельты.

Шаерысьтымы Куасэн бызьылонъя федерациен ки-

валтӥсь Максим Вылегжанин тренировка ортчытэмзэ видео вылэ гожтэ, мугорзэс кыдатыны мылкыд карисьёслы учкыны ӵектэ. Нош Кез ёросысь куасэн бызьылӥсь Константин Главатских спортэн эшъяськон висказ эшъёссэ ческыт пӧраськыны быгатэменыз но паймытъя.

Тросэз спортсменъёс та вие кытын ке сборъёсын, зарезь дурын луысалзы ни. Но со понна, пе, семьяосмы вӧзамы.

Городъёслэн улонзы ӧжытак пачкамын ке, со понна гуртын улӥсьёслэн — эрик: коть бакчаетӥд бызьылы, коть бакча берысьтыд сикетӥ. Кез ёросысь Александрово школаысь тренер Сергей Чечеговлэн мылкыдыз лӧптэмын. Ярам, пе, ми палан но музъем кӧсаз ни. Нош 6-тӥ апреле со куасэн бызьылэм на, та вакытэ лымшор ёросъёс бусыосазы ужаны потэмын ни вылэм. С. Чечегов арняяз 4-5 пол мугорзэ кыдатэ, одӥг потэмен великен ортче 30-100 иськем, пыдын 10-18 иськем бызьылэ. Школаысь спортэн эшъяськись нылпиос ас понназы бызьыло, ярано коть, Интернетмы, пе, вань.

Быдӟым ож кыстӥськиз 1 сюрс 418 нунал яке 34 сюрс 32 час. Шаерамы малпамын вал «Рекорд Победы Удмуртии» ужрад, со 24-тӥ апрельысен 10-тӥ маёзь мынэ. Шаерысьтымы спортэз яратӥсьёс но вань мылкыд карисьёс турникын ӝуткасько но выж вылысен отжимание лэсьто. 6-тӥ майлы 841 пол турникын ӝуткаськизы но 9 сюрс 796 пол отжимание лэсьтӥзы ни.

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Валентина Емельянова