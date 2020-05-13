Гур сьӧрысь потӥзы. Удмурт нылкышно движенилы — 100 ар
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Туэ 100 ар тырмоз удмурт нылкышноослэн нырысетӥ ӧтчамзы ортчем дырысен. Конференциез Вотской комиссариат Сарапулын радъяз 1920-тӥ арын 26-тӥ — 29-тӥ декабре.
Со вакытысь удмурт азьветлӥсьёсмы Т. Борисов, К. Герд но мукетъёс валазы: гуртъёсын туж тросэз потэ нылкышно бордысь. Соин ик соосты югдытоно, югдурез валэктоно, шонер эмъяськыны, нылпиоссэс будэтыны, визьманы дышетоно. Ӧтчаме 93 делегат пыриськиз. Бадӟым люкетэз — егитъёс. 16 арескысен 23 арескозь — 37 адями, 23 арескысен 30 арескозь — 29 адями, 30 аресысен 45-ёзь — 27. Конференциын пусъемын вал: «Удмурт нылкышно, пиосмуртъёс сярысь, туж кыдёке берлань кылемын, пиосмуртъёс асьсэос но трос дышетскемын ӧвӧл ке но…» Ӝутэмын вал чылкыт улон, висёнъёсын нюръяськон сярысь юанъёс. Туж бадӟым инты басьтӥзы дышетсконэн герӟаськем ужпумъёс. Конференциын меӵак куаретӥзы: «Удмурт нылкышно, гур сьӧраз улыса, мар ужало калыкъёс, тодытэк улэ, нокытчы уг пота…»
Трос туж кулэ докладъёс лэсьтэмын вал. Озьы кышномуртъёс доразы бурдъяськем мылкыдын бертӥзы. Вань тодэмзэс соос асьсэ гуртъёсазы вӧлмытыны кулэ вал. Удмуртъёслэн ужъёссыя центральной комиссариатлэн кивалтӥсез Т. Борисов со конференция сярысь пыр-поч гожтӥз. Сое лыдӟыны луэ 1921-тӥ арын потэм «Нырись вань Россиысь нылкышноослэн люкаськем кенешсы» бичетысь.
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Елена МИННИГАРАЕВА
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