Гурт удысъя академиын «День открытых дверей» ортчоз

29-тӥ мае Гурт удысъя академиын «День открытых дверей» луоз. Со онлайн амалэн ортчоз. Кутскоз 10 часын. Та вакытэ академилэн вотэсбамаз — www.izhgsha.ru — пыроно луоз.

«День открытых дверей» дыръя вань мылкыд карисьёс юанъёс сётыны быгатозы. Юанъёсты азьлапал ик келяны луоз. Пумиськон дыръя вераськозы академилэн ректорез, профессор Александра Ивановича Любимов, проректор Светлана Леонидовна Воробьева но приёмной комиссилэн кыл кутӥсь секретарез Марина Владимировна Миронова.

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29 мая в Ижевской государственной сельхозакадемии состоится День открытых дверей в режиме онлайн. Начало в 10.00. Ссылка для подключения будет доступна в указанное время.

Все участники встречи готовы ответить на вопросы, которые можно задать заранее и непосредственно в ходе трансляции.

Программой предусмотрены выступления ректора академии профессора

Александра Ивановича Любимова, проректора по учебной и воспитательной работе Светланы Леонидовны Воробьёвой и ответственного секретаря приёмной комиссии Марины Владимировны Мироновой.

День открытых дверей в режиме онлайн

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