Гожтӥське кыкезлы, куинетӥез — кузьым!

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 22 мая, 2020 10:39
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Арнялы быдэ чидатэк витиськоды яратоно «Удмурт дуннедэс»? Со сяна, тӥледлы озьы ик матын «Вордскем кыл»,   нылпиосты ярато «Кизили» журналэз, но ваньмызлы гожтӥськыны дуно усе? Гожтӥське кык изданилы но «Кизилиез»  ми нылпиосты кузьмалом! 

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Онлайн-гожтӥськон

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 22 мая, 2020 10:39
TAGS: удмурт дунне
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