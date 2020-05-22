Гожтӥське кыкезлы, куинетӥез — кузьым!
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Арнялы быдэ чидатэк витиськоды яратоно «Удмурт дуннедэс»? Со сяна, тӥледлы озьы ик матын «Вордскем кыл», нылпиосты ярато «Кизили» журналэз, но ваньмызлы гожтӥськыны дуно усе? Гожтӥське кык изданилы но «Кизилиез» ми нылпиосты кузьмалом!
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Онлайн-гожтӥськон
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