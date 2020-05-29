Выльдӥськоз Якшур-Бӧдья ёросысь Мукши гуртысь школа

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 29 мая, 2020 09:40
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1977-тӥ арын пуктэм юртэз али сэртто.
Туспуктэм: udmurt.ru

Якшур-Бӧдья ёросысь Мукши гуртысь школа выль дышетскон арлы выльдӥськоз Удмуртиын ортчись «Бадӟым ремонт» проект улсын.

1977-тӥ арын пуктэм юртэз али сэртто. Школаын выль выжъёс лэсьтозы, бордоръёсты, вӧлдэтъёсты выльдозы, ӧсъёс пуктозы. Воштэмын луозы ву но шуныт сётон гумыос, вентиляционной система, канализация. Выльысен кыскозы тылэз, пуктозы выль электрооборудование, санузел.

Удмуртиысь Правительстволэн Тӧроез Ярослав Семёнов пусйиз: Мукшиысь школаын удмурт кылэз ӟеч дышето, таӵе учреждениослы нимысьтыз саклык висъяно. Школаын озьы ик тракторист-машинистлы дышетскыны луонлык вань. Кылем арын 3 адями таӵе специальность басьтӥз.

Та дыре лэсьтӥськисьёс озьы ик выльдо Ижысь К. Герд нимо гимназилэсь но Можгалась Т. Борисов нимо педколледжлэсь юртъёссэс.
Туспуктэм: udmurt.ru

Та дыре лэсьтӥськисьёс озьы ик выльдо Ижысь К. Герд нимо гимназилэсь но Можгалась Т. Борисов нимо педколледжлэсь юртъёссэс. 1-тӥ июне «Бадӟым ремонт» кутскоз Вавож ёросысь Гурезь-Пудга но Каменной Ключ гуртъёсысь школаосын. Оглом «Бадӟым ремонт» проект улсын элькунамы выльдэмын луоз 140 учреждение.

Анастасия Шумилова

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 29 мая, 2020 09:40 Updated
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