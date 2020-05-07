«Вунонтэм полк» ортчоз вотэсын

Туэ «Вунонтэм полк» акция вотэсын радъяське. 9-тӥ мае 13 часысен онлайн шествие 2020.polkrf.ru вотэс бамын ортчоз, отчы быдэс Россия пыриськоз.

Акцие пыриськон понна 2020.polkrf.ru вотэс баме войнае пыриськем, фронт мышкын тыршем ӵыжы-выжыдылэсь туспуктэмзэ ыстоно, улон сюресэз сярысь вакчияк гожтоно. Акцие пыриськыны медэ Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов но.

— Мынам песятае Иван Андреевич Шлегель быдэс улонзэ ужлы сӥзиз, 33 ар шахтёрын ужаз. Война дыръя со фронт мышкын тыршиз, Рязань улосвылысь Скопинской районысь шахтаын ужаз. Шахтаын эгыр уй но нунал поттӥзы. Аслаз тыршеменыз со Вормон Нуналэз матэктытӥз. Туэ «Бессмертный полк» урамъёстӥ уз ортчы ке но, ваньмы быгатӥськом онлайн шествие пыриськыны.

Акцие радъясьёз озьы ик ӧтё калыкез 9-тӥ мае 20 час бере балконъёсы ветеранъёслэн туспуктэмъёсынызы потыны, калыкен ӵош «День Победы» кырӟанэз быдэстыны.

Сергей Захаров