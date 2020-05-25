Воштоз-а городэз 6 сотка?

СНТ-осын ноку уз луэ школаос но больницаос

Кин сад-бакчае регистрация лэсьтыны, отын гужем но, тол но улыны быгатэ? Мар вылез вите 6 сотка возисьёсты? Та но мукетыз сярысь вера Удмуртиысь Садоводъёслэн огазеяськонэнызы кивалтӥсь Ольга ЗАЛАЗАЕВА.

Сад-бакчаын прописка лэсьтыны луэ,

корка арбыт улыны ярамон шуыса лыдъямын ке.

Туспуктӥз Максим ЕГОРОВ

— Ольга Михайловна, кылем арысен улонэ пыӵатӥське сад-бакча возёнэн герӟаськем выль закон. Тросэз шумпотӥзы, табере бакчае регистрация лэсьтыны луэ шуыса. Вань ни-а та луонлыкез кутӥсьёс?

— Иж котырысь сад-бакчаосын вазен ик ӧжыт ӧй вал ни тол но, гужем но улӥсьёс. Ӵапак сыӵеос таӵе луонлыкез али кутыны кутскизы. Бен, сад-бакчае регистрация лэсьтон понна куд-ог куронъёс тупатэмын. Кылсярысь, отысь корка улыны ярамонэн мед лыдъяськоз, статусэз жилой мед луоз. Ӧвӧл ке, вазиськоно улон интыя администрацие. Отын тупен-тупен валэктозы, мар со понна кароно.

Но сад-бакчаын арбыт улыны чакласьёс валаны кулэ: отын уз луэ школа но, нылпи сад но, больница но — та сярысь СНТ сюлмаськыны кулэ ӧвӧл. Со сяна, куд-ог сад-бакчаосын толалтэлы тылэз кысыло, сюресъёсты уг сузяло. Та сярысь решение кутӥське сад-бакча возисьёслэн огъя кенешоназы. Бен, сюресъёсты тылпу кысӥсьёс сузяса возьыны куро ик, но вань ульчаосты сузяны СНТ-лэн ӵемысь уксёез уг тырмы.

Соин ик сад-бакчаын улыны чаклась мурт умой-умой малпаськыны кулэ, дась-а со талы.

— Выль законъя бакча понна взносъёсты лицевой счётэ келяно, соин сэрен арлыдо сад-бакча возисьёс шуге-леке вуэмзы сярысь верало.

— Законэз кылдытӥсьёс лыдъязы: уксё лицевой счётын луиз ке, сад-бакчаослэн председательёссы сое кулэтэм интые кутыны уз быгатэ ни. Зэмзэ но, куд-ог СНТ-ос туж бадӟымесь, соослэн оборотсы 10 миллион манетлэсь ятыр но луэ. Соин ик, огласянь, малпасько, лицевой счётэ коньдон люкан туж шонер но.

Валамон, арлыдоослы вылезлы дышыны капчи ӧвӧл, куд-огез пенсизэс но карточкае басьтыны пумит луо. Таӵеосты жаляса, кылем арын куд-ог СНТ-осын взносъёсты улэп коньдонэн басьтылӥзы ик на. Но Прокуратуралы со уг кельшы, куд-ог учыръёсъя эскеронъёс ортчытӥз ни.

Зэмзэ вераса, выль законын выль куронъёс ӧжыт ӧвӧл, соос, сад-бакча возисьёслэсь улон-вылонзэс капчиятэм интые, шугъяськонъёс но кылдыто. Кылсярысь, огъя кенешонъёс ортчытон пумысен куронъёс туж чурытэсь луэмын. Шуом, повесткаез сярысь 10 нуналлы вазьгес ялоно ни. Шуак кылдӥсь ужпумъёсты отын сэрттыны-пертчыны но соосъя кыӵе ке решение кутыны уг яра.

— Туэысен вань СНТ-ослэн ву скважинаоссылы лицензизы луыны кулэ, шуо.

— Но тросэзлэн со ӧвӧл, ар пумозь но, оло, документъёс лэсьтыса уз вуттэ. Нош музъем узырлыкез, вуэз,

лицензитэк кутэм понна бадӟым тыриськонъёс тупатэмын — 800 сюрс манетозь. Сад-бакчаос понна со ӧжыт ӧвӧл.

Югдур огвыллем быдэс Россиын. Соин ик улосъёсысь сад-бакча возисьёслэн огазеяськонъёссы вазиськонэн потӥзы: оло, та дырез нуйтоно. Ог 2 арня талэсь азьло Кун Думаын кенешон ортчиз, отын та дэмланлы чылкак пумит луэмзэс ӧз вералэ.

— Тросысьтыз сад-бакчаосысь жуг-жагез туж урод потто. Маин со герӟаськемын?

— Зэмзэ верано ке, туннэ нуналлы та одӥгез сюлмаськытӥсь ужпум. Улос оператор — «Спецавтохозяйство» — мыдланьяськыны кутскиз. Со ужаны кутскем бере огкылэ вуэмын вал: котькудӥз сад-бакча жуг-жагез поттэм понна толэзьлы быдэ 10 сюрс манетэн тыроз. Толалтэ-а, гужем-а — дуныз одӥг. Кызьы валаськоды, толалтэ жаг туж ӧжыт люкаське. «Спецавтохозяйство» куаретытэк ужаз, нош уксё кӧня вераськемын, сомында басьтӥз. Табере мульдаос туж ӝог тырмо. Улос операторлы со уг кельшы ни. Озьы, шуом, 5 мульдаез со бушатэ. Нош кылемъёсысьтыз жагез поттон понна ватсаса уксё курыны кутскиз. Но озьы луыны кулэ ӧвӧл — та ужпумез одно сэрттом-пертчом.

Тӥни озьы, сад-бакча возёнын но сюлмаськонъёстэк уг луы. Озьы ке но, тулыс вуэ ке, ваньмы кыстӥськиськомы отчы: музъем выль кужым сётэ.

Элина Кумачёва