Вотэсын удмурт кылын видеоблогъёслэн лыдзы йылэ. Анай кылынызы видеоужъёс пӧрмытон борды басьтӥськизы школьникъёс — соосты бурдъя «Удмурт блогерлэн школаез».

Балезино ёросысь Исак гуртысь пиналъёс видеоблог лэсьтыны дышетско.

Туспуктӥз Алёна Глухова

Та проектэз кылем арлэн пумаз мытӥз «Куара» огазеяськон. Соку Ижысь удмурт пиналъёс дышетскизы видеоблоглы сценарий гожтыны, камераен ужаны, монтаж лэсьтыны но соцсетьёсын тунсыко бамъёс нуыны. Нош тулыс пинал блогеръёсты будэтыны «куараос» потӥзы ёросъёсы но. Тулыспалэ занятиос радъяськизы Балезино ёросысь Исак гуртысь школаын, Пичи Пургалась библиотекаын, Кез ёросысь Александрово черкогуртысь школаын. Та ёросъёсысь пиналъёсын ужазы оператор но монтажёр Владислав

Степанов, журналист Александр Бикузин но СММ-ъя (соцсетьёсысь бамъёсты нуонъя) специалист Вера Трефилова.

— Ӟеч видеоблог огкутскемен пӧрмытыны уз луы, — вера «Куара» огазеяськонлэн кивалтӥсез Владислав Степанов. — Со понна быгатонлыкез волятоно: камераен тросгес ужано, монтажен ялан выроно, усто видеоблогъёсты учконо. Валамон, нунал ӵоже ваньмызлы уд дышеты, но ми дистанционной амалэн но ужаськом, асьсэ коже дышетскыны материалъёс ӵектӥськом. Ёросъёсы потаса, пиналъёслы возьматӥм, удмурт культура туала луыны быгатэ шуыса.

Пиналъёсты бурдъян понна таяз толэзе «Куара» огазеяськон ялӥз усто удмурт видеоблоглы сӥзем вожвылъяськон. Отчы пыриськыны луэ 20-тӥ маёзь. Удмурт видеоблогез лэсьтыку, пинал блогчилы сценарист, оператор, монтажёр яке нуись сямен пыриськыны кулэ. Видеоуж туэ 1-тӥ март бере одно ик удмурт кылын лэсьтэмын

мед луоз.

Вожвылъяськонэ ужъёс вуо ини. Нырысетӥосыз пӧлын лэзиз Кез ёросысь Александрово черкогуртысь Антон Белослудцев. Антон эшъёсыныз ӵош кылем арын Ижын ортчем Гражданской форумын видеоблог кылдытыны грант утӥзы. Бере уг кылё пичи пургаос но можгаос — та ёросысь кӧня ке заявкаос вуизы ни.

Вавож ёросысь Ӟозлуд-починкаысь кыктоос Арина но Дарина Медведеваос «Улон-берган» передачаязы ёросысьтызы этнодизайнерен Нина Лебедеваен тодмато.

— Мон но Арина сузэре туж яратӥськом пӧртэм конкурсъёсы пыриськыны, камера азьын сылыны, — вера Дарина Медведева. — Конкурслы ужмес лэсьтыны юрттӥз Каменной школаысь физикаен но технологиен дышетӥсьмы Татьяна Егоровна Исупова. Малпасько, али тросэзлы кельше видео учкыны, соин та ужен вырем потэ.Лэчыт ужпумлы — коронавируслэсь утиськонлы — видеоблогзэс сӥзиллям Пичи Пурга ёросысь Эдэйгуртысь нылпиос. Тае ик возьмато Кез ёросысь Пажман гуртысь Юлия Главатских но Наталья Данилова. Видеороликмы кышкыт висёнлы сӥземын ке но, сое лэсьтыны туж шулдыр вал, вера Наталья. Егит блогеръёслы школаысь мукет пиналъёс но юрттӥськизы. Табере соослэн но блогчиос луэмзы потэ — мылкыдзы вируслэсь ӝоггес аля._______

Анастасия ШУМИЛОВА