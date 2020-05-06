Вавож ёросысь Ӝуё-Можга гуртын ужаны кутскиз фельдшер-акушер пункт. Гуртоос отчы музее сямен пыро.

Фельдшер-акушер пунк­тэ ӝоген Интернет пыртозы. С

Гуртын асьсэлэн йӧнала медпунктсы ноку ӧй вал. Калыкез эмъяны-учкыны шуыса, ас вакытаз пу юртэ инты висъязы. Борддоръёсыз зор-кот улын пумен сӥс кадь луизы. Выжез сисьмиз. Гурез куашканы ӧдъяз. Котькӧня эсты сое — юртэз шунтыны моӵез ӧз тырмылы. Таӵе азьын фельдшер кызьы ужалоз! Соин ик кылем арын «Тазалык» нацпроектъя выль фельд­шер-акушер пункт лэсьтыны кутскемын вал.

Табере 15-тӥ апрельысен Оксана Березина выль ФАП-ын калыкез учке-эмъя.

— Приёме лыктэм адямиос, мон доры кабинетэ пырем интые, нырысь быдэс ФАП-етӥ котырско. Мар татын вань, учконо ай, шуо. Сьӧросэ гинэ но пырало! Вань кабинетъёстӥ, процедурнойтӥ, смотровойтӥ ортчо. Техникаез учко. Милям табере холодильникмы, нуны биньылон ӝӧкмы, нылкышноосты учкон кресломы гинэ но вань. Гуртын таӵеез луоз шуыса, ӧм но малпалэ вал. Юрт пушкын шуныт, выжез чиля. Тае саптаны ик жаль, шуо. Ачим но ужаны лыктэмелы быдэ выжыкылэ вуисько кадь. Таӵе интыын эшшо умойгес ужам потэ, — шумпотэ Оксана Васильевна.

Фельдшер-акушер пунк­тэ ӝоген Интернет пыртозы. Соку Оксана Березиналэн отчётъёсын ужез уката капчиялоз. Со, Ӝуё-Можгаысь сяна, артысь Бадӟым Можга, Зелёная Роща гуртъёсысь но Вавож станциысь калыкез учке на. Нуназеозь одӥг гуртын, нуназе бере мукет гуртын приём нуэ. Мынонэз ог 5 иськем. Ӵемысь пыдын вуэ. Куддыр гуртоос машинаязы пукто. Колхоз но машиназэ сётъялля.

— Участокам 255 мурт. Тужгес трос улӥсез Ӝуё-Можгалан. Таиз гурт егитгес. Мукетъёсаз воксё арлыдоос кылемын ни. Но ваньзылы саклык, учкем но вазем кулэ, — шуэ фельдшер.

21-тӥ арзэ фельдшерын ужась нылкышнолэн сюлэмыз чигиське, нылпиос ӧжыт вордско шуыса. Кылсярысь, кылем арын 4 гуртын нокин но ӧз вордӥськы. 2018-тӥ арын ачиз гинэ пинал ва­йиз. Солэсь азьвыл нош 1 мурт гинэ пияз. Ярано коть, туэ 4 нылпи вордсконо. Тани 17-18 аресъемъёс будозы, гуртэ кылизы ке, оло, пуктӥськозы. Али угось одӥг юрт но уг лэсьтӥськы.

Вавож гурт поселениен кивалтӥсь Николай Торхов пусъемъя, егитъёс кин кытчы быгатэ, отчы кошко, умойгес улон сьӧры уйисько. Татын азьвыл начальной школа коть возё вал, сое но пытсазы. Артысь Бадӟым Можга гуртысь основной школае нылпиоссэс нулло вал ай, туэ выль дышетскон арысен отчы покчиосты гинэ на кутозы, шуо. Бадӟымъёссэ Вавоже, пе, нуллозы. Ёрос центре нылпи садэ пичиоссэс анай-атайёс сотэк но асьсэос нулло — гуртын сад ог 6 ар ӧвӧл ни.

— Ярам ай, песянаймы вань. Со коть нылпиме учке, сотэк олокызьы ужасал. Уйин висись доры мыноно ке, капчи сюлэмын кошкисько, — вера Оксана Березина.

ФАП усьтӥськиз бере, ос­кон вань, гурт уз быры шуыса.

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Елена САРАМАТОВА