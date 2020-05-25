Бӧляксы сярысь тодӥзы, 77 ар ортчыса

Дэбес ёросысь Кедӟо гуртын съёмкаос ортчыку, Р. Васильевалэн пушкыз тыриз.

Туспуктӥз Неля Коробова

Быдӟым Вормон нунал азьын Дэбес ёросысь Кедӟо гуртын ВИД телекомпанилэн «Жди меня» передачаезлы съёмка ортчиз. Татын вордӥськем ожгарчилэсь медальонзэ шедьтӥ шуыса, программае гожтэм Курск улосысь кышномурт.

— Милемлы вазиськиз «Жди меня» передачалэн редакторез Валерий Болотников, — вера Данёгурт муниципал кылдытэтлэн кивалтӥсез Неля Коробова. — Курскысь кышномурт Кедӟо палъёсын вордӥськем Александр Егорович Васильевлэсь медальонзэ но арбериоссэ шедьтэм, табере солэсь ӵыжы-выжыоссэ утча, пе. Воргорон 1943-тӥ арын Курск котырын бырем. Калыкмес котькудзэ нимтулзыя тодӥськом бере, Васильевъёсты шедьтыны шуг ӧй вал. Кедӟоысь тужгес арлыдо кышномуртлы, 1940-тӥ арын вордӥськем Римма Васильевалы, жингыртӥм. Со тодаз вайиз кыдёкысь ӵыжы-выжызэ.

9-тӥ Май азьын сыӵе ивор кылыны туж паймымон но шумпотымон вал. Передачалы сюжетэз пачылась мылкыдын, лулысь-сюлмысь лэсьтыны юрттӥським. Документъёсын бугыръяськыны кутским но паймим: Александр Васильев нокыӵе документъёсын, книгаосын пусъемын ӧвӧл. Нимтулыз ӧвӧл гожтэмын Четкерысь ожгарчиосмылы сӥзем синпелет вылэ но. Но табере гуртомес памятник вылэ пусъём.

Александр Васильевлэн ӵыжы-выжыез Римма Степановна доры Воткинскысь корреспондентъёс лыктӥзы — соосты Москваысь журналистъёс кышномуртэн сюжет лэсьтыны куриллям. Арлыдо кышномуртлы Александр Егорович песятаезлэн братэз луэ. Но кышномурт ӵыжы-выжызэ тодытэк кылиз, угось война кутскон вакытэ вож нуны гинэ вал ай. Озьы ке но мумиз-бубизлэсь со сярысь кылэмез вань вылэм.

— Александр Егоровичлэн кузпалыз, пинал вайыкуз, кулэм, отӥяз воргорон бултыр вайылэм вылэм, но нылпизы вордӥськымтэ ни, — вераз Римма Степановналэн кенэз Ольга Васильева. — Анаймы тодаз вайылэ, ожгарчилэн Анисья мумиз жаляса шуылоз вылэм: войнае кошкем пиослэн коть нылпиоссы кылизы, милямезлэн номыриз ӧз. Александр Егорович быриз яке ивортэк ышиз шуыса гожтэтъёс сярысь но ум тодӥське. Оло, соос вал ик, но Васильевъёслэн коркаязы тылпу потылӥз, вань документъёс, туспуктэмъёс ӝуазы.

Кытысь Александр Егоровичлэн медальонэз шедиз, гуртоос вераны уг на тодо. «Жди меня» передачаын ӵыжы-выжызы сярысь возьматэмзы бере юанъёссылы валэктон шедьтозы, малпало.

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Ангелина СНИГИРЁВА