Бюджет интыос тросгес луозы
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Россиысь вылӥ дышетскон заведениосысь приёмной компаниос ужаны кутскозы 19-тӥ июньысен. Со нуналысен абитуриентъёс куриськонъёссэс гожтыны быгатозы ни.
Но абитуриентъёслы вузъёсы ветлонэз уз луы. Приёмной компаниос вузлэн сайтысьтыз личной кабинет пыр кутозы документъёсты но, огкылъёсты но, онлайн-амалэн ортчозы ватсаса экзаменъёс но. Та сяна, документъёсты сётыны луоз на кун но муниципал услугаосъя огъя портал пыр.
Удмуртиысь вузъёслэн ректоръёссылэн кенешенызы кивалтӥсь Галина Мерзлякова верамъя, азьло аръёсын ӵошатыса, туэ шаерысьтымы институтъёсын-университетын тросгес луозы бюджет чотын дышетон интыос. Йылтэмын целевой наборлы квотаос но. Со сяна, Удмурт кун университетлэн сайтаз ужаны кутскиз онлайн-сервис. Со пыр уж сётӥсьёс асьсэлы специалистъёсты шедьтыны, нош абитуриентъёс целевой амалэн дышетскон сярысь огкыл гожтыны быгатозы.
Элина Кумачёва
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