Бускельзэ кулонлэсь утиз

Можга ёросысь Вуж Какся гуртысь Юрий Журавлёв ӝуась коркась адямиез поттӥз. Но ассэ героен уг лыдъя, ваньзы озьы карысалзы, пе.

Ю. Журавлёв

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6-тӥ мае 18 часын 22 минутэ тылпу кысонъя станцие жингыртӥзы, Вуж Какся гуртын корка ӝуа шуыса. Юрий Журавлёв со вакытэ гидкуазяз ужа вал, кузпалыз ивортӥз: ульчаысьтызы огназ улӥсь воргоронлэн коркаысьтыз ӵын потэ, пе. Одӥг минут но ӝегатскытэк, воргорон ӝуась юрт доры дыртӥз, со гуртоосыз пӧлысь нырысь ик отчы вуиз.

— Кышкан сярысь малпаськыны дыры чик ӧй вал, корка пыри, — вера пиосмурт. — Юртлэн пушказ быдэс ӵын вӧлмемын вал ини, кытын ке пыдлон оло ӝуштэм, оло соргетэм куара кылӥськиз. Шоканэ ворсаськыны кутскиз но, берен кыре потоно луи. Укноетӥ пырыны малпасько вал — ӧз пӧрмы. Соку выльысь юртэ пыри, таяз рад кӧт вылам нюжтӥськыса. Ӵын соку ик синъёсме возъяз — номыр ӧз адӟиськы ни. Сьӧрам фонарике вал, ӝуатӥ, но толыкез ӧз луы. Комнатаослэсь кызьы интыяськемзэс уг тодӥськы, борддоръёс кузя нюжтӥськыса мынӥ. Ки улам пиосмуртлэн йырыз шедиз, со выж вылын кылле. Вӧзам диван ӝуа — шоканэ нош пытсаськыны кутскиз.

Юрий Журавлёв куинетӥзэ пыремез бере гинэ бускельзэ гыж кыскыса поттыны быгатӥз. Ӧс куспысен соосты гуртооссы пумитазы ни, вылазы кезьыт вуэн киськаса. Кышноос усыкмем пиосмуртэз катьяны кутскизы. Нош Юрий Александрович кӧня ке вис карыса, горд атасэз гуртоосыныз ӵош зӥбломытыны кутскиз. Отӥяз тылпу кысӥсьёс но вуизы.

Ӝуась корка вӧзы данак калык люкаськемын ни вал. Нырысь ик юрттӥськыны вуизы гуртысь тылпу кысӥсь доброволецъёслэн командазы. Нош тылпулэсь утиськонъя матысез часть 26 иськеме — Можга городэ — интыяськемын. Гуртоос сюлмаськемен, горд атас мукет коркаосы ӧз выжы. Ӝуась коркась поттэм пиосмурт улэп кылиз, со больницае келямын.

Тылпу кысэмез бере Юрий Журавлёв уж дораз кошкиз на. 10 ар пала Вуж Какся школаын сторож но лэсьтӥськись луыса тырше. Солэсь азьвыл колхозын трактористын ужаз. Вуж Какся муниципал кылдытэтын 10 ар пала доброволецъёслэн командазы ужа. Гуртысь 6 воргоронъёс, пӧлазы Юрий Александрович но, калыклы нырысетӥ юрттэт сётон сярысь сюлмасько. Но пиосмурт ӝуась юртысь адямиез нырысьсэ поттӥз.

Кышкасьтэм луэмзэ возьматэмез но адямиез утемез понна Юрий Александровичлы Россиысь МЧС-лэн Удмурт Республикая управлениез тау кариз но нимысьтыз данъетэн пусъён сярысь кичӧлтонэн потӥз.

Ангелина Снигирёва