Баграш-Бигра гуртысь фельдшер Надежда Зорина: Ачим понна ӧй кышка

Коронавирус вуыны быгатэ туж пыдлось гуртэ но. Кыӵе шуг-секытъёс пыр потӥз Пичи Пурга ёросысь Баграш-Бигра гуртысь фельдшер Надежда Зорина? Уго ӵапак татын республикаын нырысетӥ карантин ялэмын вал.

Пичи Пурга ёросысь Баграш-Бигра гуртысь фельдшер Надежда Зорина

Надежда Зорина 2 арня самоизоляциын вал. Малы ке шуоно эмъясь эскериз коронавирусэн висись кышномуртэз.

Н. Зорина Бигралась ФАП-ын 2 ар ужа. Участоказ пусъемын 1 сюрс 500 адями, нош улӥсез но дораз вазиськисез эшшо тросгес. Со сяна, фельдшер котькуд нунал эскере рейсэ потӥсь 100 дорожникъёсты.

Бигралась Советской ульчаысь висись кышномурт доры мыноно шуыса, фельдшерлы жингыртӥзы ёрос больницаысь. Надежда вамыштӥз огшоры вызове сямен. ФАП-ын ӧй вал маскаос. Татын ужасьёс асьсэ кужымен уксё поттыны уг быгато, соин ик маскаос но, бахилъёс но, антисептикъёс но уг тырмо, мултэссэ курыны уг но дӥсьто.

«Скороез» ӧтем кышномурт, зэмзэ но, зол висе вал: температураез бадӟым, кызэ. Таин валлин 3 нунал рос-прос сиськымтэ но вылэм, эшшо диабетэн курадӟе на. Кышномурт гуртысь кошкылэмез сярысь фельдшерлы ӧз вера. Нош Надежда Зорина сое огназэ кельтыны ӧз дӥсьты, соин райцентрысь «скороез» ӧтиз но Пургалась больницае келяз.

Та нуналэ фельдшер доры та порма ик симптомъёсын эшшо 2 мурт вазиськылӥз. Коронавирус гуртэ вуоз шуыса, нокинлэн но малпаназ ик ӧй вал.

Нош 11-тӥ апреле Надежда Зорина, ваньмыз биграос сямен ик, тодӥз: гурт карантинэ ворсаське. Та нуналэ Роспотребнадзорын ужасьёс фельдшерлэсь анализ басьтӥзы. Эмъясь 2 нуналзэ уж дураз, медпунктын, улӥз. Ватсаны кулэ: ФАП-ын кезьыт вал, фельдшер интыяськиз огаз комнатае, отын обогревателез лэзьыса улӥз.

— Анализме сюлмаськыса возьмай. Ачим понна ӧй кышка, мон туж шер висисько пыэдэн. Нырысь ик малпай семьяе — картэ но 3 нылъёсы — сярысь. Тодӥсько вал, кӧня адями монэн кусып возиз. Кин ке приёме ветлӥз, мукетыз эмъюмлы пыраз, кинлы ке укол-капельница пуктыны кулэ вал. Анализэ вуиз 12-тӥ апреле ӝыт. Чылкыт, шуизы. Мон капчияк шокчи, — вера Надежда.

Верано созэ но: гуртысь фельдшерез калык янгыш ӧз кары. Тросэз адямиос жингыръязы, соцсетьёсын гожъязы, медаз сюлмаськы-куректы шуыса.

Таӵе эскерон бере Надежда эшшо 2 арнялы самоизоляцие кошкиз. Нош гуртысь ФАП та вакытэ но ужаз, ӧз ворсаськы. Озьы луиз: коронавирусэн учыр тупан азьын ФАП-ысь мукетыз ужась —акушерка — ӵапак отпускын вал, нош 13-тӥ апреле ужаны потон дырыз вуиз. Фельдшер но акушерка адӟиськыса ӧз вуэ бере, гуртысь медпункт карантин дыръя но азьвыл сямен ик ужаз.

20-тӥ апреле Надежда Зорина 2-тӥ ползэ коронавируслы анализ сётӥз. Таиз но фельдшерлэсь чылкыт луэмзэ возьматӥз. 23-тӥ апрельысен гуртысь эмъясь азьвыл сямен ужа. Шумпотэ, Баграш-Биграысь улӥсьёслы вирус ӧз паласькы шуыса.

27-тӥ апрельысен Баграш-Бигра гуртын но Пичи Пурга черкогуртын карантин йылпумъяськиз. Оглом районын 4 мурт коронавирусэн черлаз. 2 арня ӵоже выль висисьёс ӧй вал ни. Озьы ке но пурга палъёсын чакласькыны дышизы ни — самоизоляциын улон кышкыт висёнлэсь уте.

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Елена СКВОРЦОВА