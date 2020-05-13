«Аныкай» медиашкола 499 сюрс манет тыр грант утӥз

«Аныкай» медиашколалэн туэ паськытгес луонлыкъёсыз кылдӥзы. Та проект Россиысь Президентлэн грантъёсъя фондысьтыз 499 сюрс манет утӥз.

Со борды софинансирование амалэн эшшо 204 сюрс манет ватсало спонсоръёс, мукет юрттӥсьёс. Пусйыны кулэ: Россиысь Президентлэн грантъёсъя фондаз медиашкола усьтон пумысен вазиськонъёс ӧжыт ӧй вал.

Но вань фин-угор улосъёсты чаклано ке, таӵе заявка удмуртъёслэсь гинэ вуиз.

Табере видео- но фотоужлы дышетскон радъяськоз Пичи Пурга, Алнаш, Глазов ёросъ­ёсын но Ижын. Мумы-бубыосты 2 нунал ӵоже

камераен ужаны, туспуктыны но SMM радъяны дышетозы. Та ужез нуозы удмурт егитъёслэн «Куара» огазеяськонзылэн кивалтӥсез

Влад Степанов, туспуктӥсь Максим Егоров но блогер Вера Трефилова.

«Куа­раос» та дышетонэз март пумын ик кутскыны дасесь вал ни. Но самоизоляциен валче медиашкола ужзэ мытоз берлогес.

Елена Скворцова