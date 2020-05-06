Анай капитал борды — 5 сюрс манет

Валэктон сётэ Пенсиосъя фондысь социальной выплатаосъя ёзлэн кивалтӥсез Татьяна Храмцова

Кинлэн анай капитал басьтыны правоез вань, соослы 5 сюрс манет выплата сётӥське, капиталзы кутэмын ини ке но.

Мынам 2 нылпие: бадӟымезлы 2 но ӝыны арес, пичиезлы 8 толэзь. Анай капиталэнымы улон инты басьтӥмы. Тодӥсько, Пенсиосъя фонд 3 аресозь нылпиос понна 5 сюрсэн выплата сётэ шуыса. Капиталмы быдтэмын ни бере, озьыен, та юрттэт уз сётӥськы?

Е. Овчинникова. Пичи Пурга ёрос

В. Путинлэн 249 номеро указэзъя но Россиысь Правительстволэн 474 номеро постановлениезъя 5 сюрс манет сётӥське сыӵе семьяослы, кудъёсызлэн анай капиталлы правозы вань, но нылпиоссылы 3 арес тырмемын ӧвӧл ай ке.

Уноез малпало, та юрттэт анай капиталысь висъяське шуыса: со уже кутэмын ни ке, юрттэт уз сётӥськы. Со шонер ӧвӧл. Та выплатаослы уксё висъяське федерал бюджетысь. Соин ик быдтэмын-а анай капиталды яке быдэс на — юрттэт висъяськоз. Лыдэ уз басьтӥськы семьялэн доходэз но. Озьы ик та выплатаез доход шуыса уз лыдъялэ, мукет социальной юрттэт басьтыкуды.

Одӥг гинэ курон пуктэмын: семьяысь нылпиослы 1-тӥ апрелёзь 3 арес тырмемын луыны кулэ ӧвӧл. Озьыен, тӥледлы юрттэт висъяськоз 2 нылпиды понна: 3 толэзь ӵоже (апрель, май, июнь) быдэн 5 сюрсэн. Куриськон котькуд пиналдылы гожтоно ӧвӧл — одӥг гинэ.

Луэ озьы но: пиналлы, шуом, 3 арес тырме апреле — соку юрттэт висъяськоз апрель понна гинэ. Куриськон гожтыны дыр сётэмын 1-тӥ октябрёзь. Тросэз юало: атайёс та куриськонэз сётыны быгатозы-а? Законын гожтэмын: выплаталы вазиськыны быгатэ семьяысь со адями гинэ, кинлэн анай капиталлы правоез вань. Куриськон толэзьлы быдэ гожтоно ӧвӧл — огпол гинэ.

Пенсиосъя кун фондлэн ёзъёсыз та вакытэ дистанционной амалэн ужало. Соин ик куриськонэз сётоно Пенсиосъя кун фондлэн сайтэз яке кун услугаосъя огъя портал пыр — адямилэн нимаз кабинетэз пыр. Пусъёно анайлэсь паспортсэ, аслэсьтыз но нылпиосызлэсь СНИЛС-ёссэс, пиналъёслэсь вордскем сярысь свидетельствооссэс, анайлэсь банкысь счётсэ. Куд-ог гуртъёсын Интернетсы ӧвӧл. Соку жингыртоно Пенсиосъя кун фондлэн ёрос ёзаз, ужпумдэс валэктоно — тӥледлы дыр тупатозы документъёстэс асьтэлы вайыны. Но коронавирусэн йырин луонлык утчано документъёстэс Интернет пыр ик келяны.