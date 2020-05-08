«Аксакшур» СПК быдэс гуртэз возе

Егитъёс колхозэ ужаны лыкто

Пичи Пурга ёросысь «Аксакшур» СПК гуртысь ог 100 адямилы уж сётэ. Егит специалистъёс дышетскыса гуртазы берто, ужаны колхозэ лыкто. Озьыен, татын тыршо ас ужзэс, гуртсэс яратӥсь адямиос.

Аксакшуръёслэн 1 сюрс 200 гектар кизёно

Компьютеръёс но видеокамераос

Хозяйствоен 15 ар ӵоже кивалтэ ни Зоя Павловна Почегова. Биньгозы борды со кутскиз секыт вакытэ: 2005-тӥ ар, «Аксакшур» СПК банкрот луон калэ вуэмын. Но хозяйство тарканы сётэмын ӧй вал, выль кивалтӥсьёс арысь аре сое банкротысь поттыны но юнматыны тыршизы. Колхозын ужасьёс секыт югдурез валазы. Али «Аксакшур» СПК — азинскись племенной хозяйство.

— Уж умой мед мыноз шуыса, нуналлы быдэ тыршыны, пырскыны кулэ, — вера кивалтӥсь. — Та нуналлы хозяйствоын 100 пала адями ужа, шоро-куспо арлыдзы 46 арес, ваньмыз сямен специалистъёс тырмо. Арлы быдэ улонмес умойгес карем, техникаез выльдэм потэ. 2018-тӥ арын выль комбайн басьтӥм, кылем арын МИГ-15 тысь куасьтон пуктӥм, отчы газ кыским, туэ со ужаны кутскоз. Таяз арын РСМ-2375 выль трактор, культиватор басьтыны быгатӥм. Грузовой машинаосты выльдоно на, трамбовщик таръяно. Оскисько, азьланяз но специалистъёс ӟеч ужаны турттозы. Со понна ваньмыз вань.

Гуртэ пырыку ик, син шоры шеде котыр ласянь кенерам фермаосын комплекс. Татын ужез валтэ зоотехник Дмитрий Волков. Хозяйствое со дышетсконзэ быдтэмез бере ик вуиз, тани 7-тӥ арзэ тырше ни. Та дыр куспын трос уж берыктэмын. Пудо племенной каремын. Скалъёс голштин выжыысь ошъёсын, ӟеч кидысэн, бызьылытэмын. Компьютеръёс пуктылэмын, отын котькуд скал, котькуд кунян сярысь вань иворъёс люкамын. Гидъёсын видеокамераос ошылэмын, вентиляция лэсьтэмын.

— Арысь аре будыны тыр­шиськом, пичи вамышен ке но, йыг-йыг азьлань мынӥськом, — шуэ зоотехник Дмитрий

Волков. — Али фермаын сюро таза пудо 1 сюрс 130 йыр,

470-эз соос пӧлысь — кысконо скалъёс. Но та ӧжыт, туэ скалъёсты 500 йырозь будэтыны малпаськом. Скаллы быдэ 7 сюрс 600 килограмм йӧл кыскиськом, азьланяз та лыдпусэз 8 сюрсозь будэтоно. Нуналлы быдэ 9 тонна йӧлмес «Ижмолоко» предприятие келяськом. Но та уг тырмы, 13-15 тонна кысконо. Умой сиён кулэ, сотэк тросгес йӧл поттыны уз луы.

Скал кыскисьёс шуо, кивалтӥсьёсмы ужмес весь капчиятыны выро. Кунянъёсмы но нимаз каремын ни. Сиёнэз но пудо азе ик кушто. Скаллы монокорм миксер суралтэ, но со азьын учко, мар уг тырмы пудолы. Сиён эшшо но ӟечгес мед луоз шуыса, матысь дыре умой силос гуос лэсьтыны чакламын. Азьланяз ветылъёсты думыса уз возе ни, соос гань-гань гид кузя ветлозы. Вераны кулэ, хозяйствоын вань лэсьтӥськон бригадазы но. Со гидъёсты тупатъя, лапасъёсты выльдэ. Адямиез пыртыны возьыт ӧвӧл выль столовоязы но. Чылк-чылк чебер юртын ортчыло шулдыръяськонъёс, гуртоос пусъё вордскем нуналъёссэс.

Скаллы быдэ 7 сюрс 600 килограмм йӧл кыско.

Туспуктӥз Мария Векшина.

Кивоштӥсьёс

Та нуналъёсы ӵукнаысен пеймыт ӝытозь бусыын ужало гырись-кизисьёс. Пӧлазы ваньзэ чакласа ветлэ егит агроном Зинаида Беляева.

— 1 сюрс 200 гектар кизёно: 900 гектаре — ю тысь,

300 гектаре — силослы турын, — вера Зинаида Витальевна. —

Бусыосы 7 сюрс 500 тонна кыед поттэмын, удобрение пазямын. Арлы быдэ выль кидыс басьяны тыршиськом. Кылем арын чабеез выльдӥм, туэ — йыдыез. Голландиысь кидыс басьтӥм: 7 ар ӟеч будыны кулэ. Клевер, шуом, 2-3 ар гинэ чебер улэ.

Ужасьёс котьку сямен ас азязы ужпум пукто: урожай тросгес поттоно, скалъёслы ӟеч сиён дасяно, йӧлэз будэтоно. Та пумысен вышкылэн пыдэсыз ӧвӧл, уж но тазалык гинэ мед луоз, шуо хозяйствоын ужасьёс. Озьы, кылем арен ӵошатыса, скаллы быдэ йӧл кыскон 1 сюрс килограммлы будэтэмын. Соин валче уждунлэн быдӟалаез но 2 сюрслы йылӥз, али ужасьёс шорлыдын 26 сюрс 224 манет басьто.

Огъя учконо ке, хозяйствоын трос егит специалистъёс ужало. Кылсярысь, механизаторъёс Иван Чекалёв, Дмитрий Бурдин, скал кыскись Елена Лебедева, Ижысь гурт удысъя академиез быдтыса, ужаны лыктӥзы диспетчер Вероника Шараборина, зоотехник Елена Козлова, бухгалтер Мария Бехтерева.

— Городын улэме ӧз поты, соин ик дышетскыны агрономе мынӥ. Я коть, гуртамы умой колхозмы — вань кытчы берытскыны. Уже кельше, али чакласько, кызьы ужало механизаторъёс, шофёръёс, соослы путёвкаос гожъясько. Ваньмыкум бусые но потасько, агроном вӧзын ужаны дышетскисько, — шуэ Вероника Шараборина.

Сюресысен музеёзь

Уж ужен, но шутэтсконлэн но аслаз дырыз. Хозяйствоын ужасьёс арлы быдэ гурт удыслы сӥзем адӟытонъёсы ветло, тракторной биатлонэ пырисько, Гыронбыдтонын шулдыръясько.

Валамон, калык, юрттэт курыса, хозяйствое вазиське. Я сюрес ӝутоно, я гурт котырез утялтоно, чеберматоно, я ульчаосты лымылэсь сузяно, я музей лэсьтоно — ваньмыз та усе колхоз вылэ. Озьыен, хозяйство возе быдэс гуртэз. Та сяна, «Аксакшур» СПК юрттӥськыны турттэ мукет хозяйствоослы но, бускель гуртъёслы но.

— Валтӥсез — со аслэсьтыд гурттэ но уждэ яратон. Мон котьку шуисько: Аксак ми понна — ваньмыз. Нош ужасьёсмы ваньзы сямен ужзэс, гуртсэс ярато-гажало, малпасько, — вера Зоя Павловна. — Конечно, нырысь ик кулэ производство, соку гурт пушъёз. Аксакамы мед луозы выль школа но, чебер клуб но, умой ФАП но. Пиналъёс медаз кышкалэ хозяйствое лыктыны — татын котькуд нунал аспӧртэм но тунсыко ортче. Кивалтэт гурт удыслы тросгес саклык мед висъясал на: тыллы но топливолы трос тыриськоно луэ, нош поттэм вузмылы дун ӧжыт пуктэмын. Коронавирусэн йырин ваньмыз воштӥськоз, малпасько. Гурт удысын ужасьёсты золгес дунъяны кутскозы.

Мария Векшина