Адӟонзы пӧртэм, осконзы одӥг. Кызьы уло улон интытэк кылемъёс?

Тросэз малпало: улон интытэк ӵемысь кылё юисьёс, наркотикъёсын кушласькисьёс. Зэмен но, вань таӵеос. Но пӧлысьтызы тросэзлэн ураме кылён мугъёссы чылкак мукетэсь. Та сярысь умой тодо Реабилитацияя но адаптацияя элькун центрын ужасьёс.

Асьсэлэн улонзы, чиданзы

Ижысь Ленин ёросэ интыяськем Реабилитацияя но адаптацияя элькун центр борды улон интытэк кылемъёслы кунокуа усьтэмын вал 2013-тӥ арын. Солэн кивалтӥсез Ильяс Ибрагимов али но син азяз туж умой пуктэ татчы нырысьсэ куриськем муртэз. Со вал арлыдо нылкышно. Улонын вань ӟечезлы осконзэ ыштэм маке. Толалтэ шорын 30 градус кезьытэ сое поттыса лэзем вордэм пиез.

— Жаляса верано, таӵе учыръёс ӧжыт уг пумисько, — шуэ Ильяс Асхатович. — Сыӵеос шоры учкыса, сюлэм туж вӧсь луэ. Со кышномурт дораз озьы ик ӧз берытскы ни, ми сое интыямы арлыдоослы но инвалидъёслы чаклам интернатэ.

Кунокуае сюремъёслэн котькудзылэн асьсэлэн улонзы, чиданзы. Но котькудзылэн осконзы одӥг: куке но югдурзы тупатӥськоз. Сергей Писарев, кылсярысь, туж оске: коронавирус ӝоген чигналоз, со выльысь уже потоз, ваньмыз огсыр радъяськоз.

55 аресъем воргорон вахта амалэн Москваын выж лэсьтонын ужам. Но чер вӧлмемен, ужзы куспетӥ луэм. Вань ужасьёсты, ог 20 муртэ, доразы келяллям. Сергейлэн дорез ӧвӧл. Вордскем со Сыктывкарын, улэм анаеныз гинэ. Но анаез улонысь кошкем ни. Озьы воргорон чылкак огназ кылем.

— Вахтаын ужасько вал бере, отын ик улон инты но сётылӥзы, — азинтэ веранзэ воргорон. — Нош али фирмамы уг ужа бере, улон инты но ӧз сёты ни. Фирмамылэн валтӥсь офисэз Ижын интыяськемын. Соин ик мон татчы вуи.

Та центре ӧй шедьысал ке, Сергей кыльысал ураме.

Ярано, Иже вуыса, со ыш-

тӥськымтэ, вазиськем вокзалысь ик полицейскойёслы. Мадем югдурез сярысь.

20 интые — 40

Улон интытэк кылемъёслэн центразы вуыса, Сергей Писарев нырысь ик карантинын пукем.

— Милям 2 изолятормы, огез но али буш ӧвӧл, — вера Ильяс Ибрагимов. — Изоляторъёс бадӟымесь ик ӧвӧл ке но, улыны ваньмыз вань. Мисьтаськон интыез но отын ик. Озьы огъя комнатаосы потэмлэсь азьло та вакытэ котькудзэ 14 нунал ӵоже нимаз чак-

ласа возиськом на.

Чурытэсь куронъёс пуктӥсько огъя комнатаосын улӥсьёслы но: киосты ӵем миськоно, антисептикъёсын зырано. Со сяна, котькуд комнатаын пуктэмын бактериосты быдтӥсь лампаос, эшшо 2 часлы быдэ укноосты усьяно. Санитаркаос туж ӵем мисько, антисептикъёсын зырало ӧс кутонъёсты, укно дуръёсты, пуконъёсты…

Коронавирус вӧлмыны кутскемен ик, та кунокуаысь интыосты 2 поллы йылэтӥзы: вал 20, луиз 40. Угось шуэмын вал: улон интытэк кылемъёс урамын медаз костаське.

— Центрмы ноку буш ӧй вал, — азинтэ веранзэ

И. Ибрагимов. — Малпасько, 40 инты мултэс уз луы. Зэм, али котькудӥзлы изолятор пыр потоно бере, татчы интыян ӝегасагес мынэ. Но куриськисьёс вань.

Ӵемысь курисько асьсэос шуге-леке вуэмъёс. Пӧлазы тросгес арлыдоос. Куд-огъёсыз кема дыр ӵоже урамын улэмын ни. Но пумен ӟигарзы быре но, юрттэт кулэ луыны кутске. Пумиськыло егитъёс но, пӧлысьтызы данакез — пытсэт сьӧрысь потэмъёс. Ӵемысь соослэн нокыӵе документъёссы уг луо.

Ярато шыпытэз

Кунокуаын чылк-чылк, туж чебер ремонт лэсьтэмын. Коридорысь укноос вылын но, выж вылын но вож-вож сяськаос. Татын улӥсьёс ваньзы сямен коридорысь телевизор дуре нориськиллям — зэмзэ но, куд-огез кемалась ӧз учкылы ни вал, вылды, сое. Егитъёсыз пуксиллям шахматэн шудыны. Палэнысен шоразы учкиськод ке, шудоесь адӟисько! Но синъёсазы учкыны ӝожмыт — соос тырмемын сюлэм вӧсен.

— Ас улэм-вылэммес татын ог-огмылы туж ик ум вераське, — шуэ Сергей Писарев. — Ӵемысь шыпыт пукиськом. Телевизор лэземын ӧвӧл ке, комнатаосамы ворсаськиськом.

Котькуд комнатаын быдэн 4 адями. Татчы интыяськыкузы ик, соослы верамын вал: вина юисьёс медаз луэ, тамак кысконо нимысьтыз чак-

лам интыын гинэ, нош сиён пӧзьтоды асьтэос.

Сиён дасяны центрын нимысьтыз пӧраськон инты вань. Холодильникен, выль ӝӧк-пуконъёсын. Чылкыт но, шулдыр но. Борддор борды ошемын список, отын пусъемын, кыӵе сиён-юон сётӥське адямилы быдэ 14 нуналлы: сакыр — 1 килограмм, кӧсвӧй — 1 литр, рис, гречка, макарон — 2 килограммен, сӥльлэсь консерва — 4 банка, сомында ик чорыглэсь консерва… Эшшо одӥг пол кутӥськись 14 пуньы, 14 стакан…

— Сютэм ум улӥське, — азинтэ веранзэ Сергей Писарев. — Бен, сиён асьмеос ик пӧраськом. Но татын ужасьёс туж ӟечесь. Кылсярысь, санитаркамы куддыр шыд пӧзьтыса но сётэ.

Центрын троссэ 6 толэзь ӵоже возё. Со пӧлысь 3 толэзьзэ — дунтэк. Та дыр куспын шуге-леке вуэмъёслэсь ыштэм документъёссэс выльысь лэсьто, ӵыжы-выжыоссэс утчало, уже интыяло. Но кызьы вераз центрлэн кивалтӥсез И. Ибрагимов, 3 толэзь бере соослы сиён-юон дунтэк уг сётӥськы ни. Со сяна, татын улэм понна нуналаз 97 манет тыроно.

— Но пырак 6 толэзьлы кылисьёс трос ӧвӧл, — ватсаз кивалтӥсь. — Угось котькудӥз вала: кызьы улоз азьланяз, потэ ачиз бордысь.

Улон интытэк кылемъёслы кунокуа интыяськемын

Ижысь Шевченко урамысь 25 номеро юртын. Татчы, шоркарысь сяна, быдэс шаерысьтымы шуге-леке вуэмъёсты куто. Юанъёсын жингыртыны луоз 8 (3412)61-43-96 номеро телефонъя.

Элина Кумачёва

Реабилитацияя но адаптацияя элькун центрын югыт, шуныт.

Туспуктӥз Элина Кумачёва

Эскероно, сюдоно, шунтоно