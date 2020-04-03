3 процентъем гурт ипотека басьтыны шаерысьтымы 2 сюрс 223 семья вазиськиз ни
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3 процентъем гурт ипотека басьтыны шаерысьтымы 2 сюрс 223 семья банке куриськон гожтӥз ни.
20-тӥ апрельлы 160 муртлы уксё висъязы ни. Малы кредит сётон сокем ӝега? Заёмщиклэсь вань документъёссэ Москвае келяло. Отын эскерон кема кыстӥське.
1 займлэн быдӟалаез шорлыдын ог 2 миллион манет люкаське. Банке вань вазиськемъёс пӧлысь 59 процентэз — Ижын улӥсьёс. Со 1 сюрс 175 мурт луэ. Тужгес трос адямиос синмасько Дэри ёросысь
юртъёслы. Татысь корка басьтыны дасяське 209 адями. 2-тӥ интыын Ува ёрос — 121 адями. 3-тӥ интыын Эгра ёрос — 81 адями. 3 процентъем ипотекалы Грак ёросын 2 мурт вазиськиз, Каракулиноын — 3 мурт, Сюмси, Кияса, Юкаменск — быдэн 7.
Пуктӥськон ӧръяськыны медэ быдэс Россиын. Ипотека курисьёс чакламлэсь 5 поллы тросгес. Оглом 41 сюрс куриськон гожтэмын ни 91 миллиард манетлы. Юрт басьтыны ипотека сётъяны кутскизы ни 35 улосын.
Вазиськисьёс лачак люкаськемен, Россиысь Гурт удысъя инистерство кун программае воштонъёс пыртыны медэ. Кылсярысь, гурт ипотекаен юрт ӝутэм я басьтэм мурт отчы одно ик пусйиськыны (прописка лэсьтыны) кулэ луоз, шуо.
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