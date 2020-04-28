Ёросъёсысь иворъёс

АЛНАШ

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Юрттӥзы сиёнэн но, дӥськутэн но

Кылем арня вискын Улын Котныр гуртысь трос нылпиё семьялэн коркаез ӝуаз. Тылпу уйин потӥз. Горд атас ньылӥз вань котырзэс.

Семьяын 5 ныл будэто, бадӟымезлы 15 арес, пичиезлы – 4. Таӵе секыт югдурын соослы юрттӥсьёс шедизы. Алнаш ёросысь калыклы улон-вылонын юрттонъя центре вуизы семьялы юрттыны мылкыд карисьёс. КЦСОН-ысь отделенилэн кивалтӥсез Михаил Краснов верамъя, ваемын сиён-юон но, дӥськут но, мукет тӥрлык. Нылпиослы 2 планшет но телефон сётӥзы.

Та дыре семьез доразы улыны пыртӥзы бускель гуртысь ӵыжы-выжыоссы.

ВОТКИНСК

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Ёрмисьёсты уг кушто

Ёросын азинске «Огъя Россия» партилэн «ПоддЕРжка» акциез. Кылем арняе Кун Кенешлэн депутатэз Владимир Варламов 2 семьяе сиён-юон вуттӥз. Кылсярысь, Гавриловка гуртысь Ольга Пьянковалэн семьяезлы. Ольга Николаевналэн 6 пиналъёсыз. Камское черкогуртын таӵе салам пыртэмын Андрей Перевозчиков доры. Воргорон 3 пиналзэ огназ будэтэ. Вылаз ик, таӵе секыт вакытэ пиосмурт ужтэк кылиз.

Нош ёрос Кенешысь депутат Александр Старухин Гавриловка гуртысь 6 семьялы сиён-юонэн набор вуттӥз ни. Таиз юрттэт радъямын «Мы-

Вместе» но «ДелайДобро» Интернет акциос чотын.

ДЭБЕС

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3 командаен «Орлёноке» мынозы

Ёросысь 3 команда «Орлёнок» лагере мыноз. Творчествоя центрысь педагог Наталья Чиркова заявкаос келяз «В центре событий» фестивале. Сое радъя Россиысь школьникъёслэн движенизы.

Жюри вылӥ дунъяз Дэбесысь «Волонтёры ЮИД» огазеяськонысь пиослэсь ужъёссэс, сӧсыр нылпиослы тактильной книга быдэстӥсь нылъёсты. Котькуд командаын 3 мурт вал. 3-тӥ вормись — Зар-Медло школаысь «Перекрё100к» команда. Табере вань нылпиосты зарезь дурын шутэтскон вите.

ДЭРИ

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Аракы быронэ вуттӥз

Дэри ёросысь Макарово гуртын тылпуын 3 мурт быриз. Та учыръя Следствиея управление уголовной уж ӝутӥз.

Тыл потӥз нуназе. Тылпу кысӥсьёс горд атасэз вормемзы бере шедьтӥзы 3 шӧез. Быремъёс пӧлын 70 аресъем кышномурт, со коркалэн кузёез вылэм. Песянай — инвалид, ачиз ветлыны уг быгаты. Нош соин валче улӥсь 69 аресъем пыртосэз но 36 аресъем пиез юылыны яратӥллям.

Тылпу гомӟон нуналэ воргоронъёс гуртысь магазинэ пыраллям, отысь аракы басьтӥллям. Следствие чакламъя, тыл потӥз тамак пум бордысь.

ИЖЕВСК

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Куиньмоос доразы бертӥзы

Ижысь куиньмо пиосты Перинатальной центрысь доразы лэзизы. Нуныос роддомын 2 но ӝыны толэзь кыллизы — югыт дуннее потӥзы вал февраль кутсконын. Соосты сак чакласа во-

зизы эмъясьёс. Уго пиос туж пӧртэмесь. Пичиез 38 сантиметр, 1 кило 340 грамм вордскиз, бадӟымез — 43 сантиметр, 1 кило 540 грамм.

Туэ понна Удмуртиын 1 гинэ куиньмо вордскиз ай.

КИЗНЕР

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Больницаын — карантин

Та арня кутсконын районысь

1 муртлэн коронавирусэз шараямын. Висись мурт интыямын Кизнер ёрос больницаысь инфекционной отделение. Соин валче татын карантин ялэмын.

Ёросын инфекциез шараян вылысь ужрадъёс кутскизы кылем арняе бускель Алнаш но Грак ёросъёсын коронавирус шараяськем бере. 17-тӥ апрельысен Кизнер станцие Москваысь, Москва улосысь, Санкт-Петербургысь, Ленинград улосысь поездэн вуись пассажиръёслэсь температуразэс мертало, кытчы мынэмзэс юало. Мукет улосъёсысь вуисьёс азе курон пуктэмын: дась луоно 14 нуналлы карантинэ кошкыны.

МОЖГА

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Нуназе шутэтско

Городысь калыкез нуллӥсь автобусъёс ӵукна но ӝытазе гинэ ветло.

21-тӥ апрельлы коронавирусэн черламъёс Можга ёросын но Можга городын шараямын ӧвӧл ке но, висёнэз алон рос-прос мынэ. Та борды итӥськизы ИПОПАТ-лэн Можга ёросысь ёзаз ужасьёс но, городэтӥ ветлӥсь автобусъёслэсь лыдзэс кулэстыса. Можга городлэн пресс-службаез ивортэмъя, городэтӥ ветлӥсь автобусъёс 2-тӥ арнязэ выль режимъя ужало ни. Автобусъёс рейсэ пото ӵукна но ӝыт гинэ, нош 10 часысен 15 часозь уг ветло. Таӵе графикъя ужалозы 30-тӥ апрелёзь. Пусйыны кулэ созэ но: городысь автобусэн ветлон можгаос понна 24 манет усе, карточкаен ветлон — 21 манет.

ПИЧИ ПУРГА

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Салам люкылӥзы

300 адямилы юрттӥзы ни ёросысь волонтёръёс. Та дырлы дунтэк ужаны мылкыдзэс вераз 38 мурт.

Волонтёръёс 65 заявка быдэстӥзы ни. Сиён-юон но эмъюм нуэмын Пичи Пурга черкогуртысь, Баграш-Бигра, Миндэр, Пӧсьтол гуртъёсысь мӧйыослы.

Паска азьын волонтёръёс Быдӟым войнае пыриськемъёслы но ож мышкын тыршемъёслы вӧсям куличъёс люкылӥзы. Таӵе салам малпаз ёрос администрация, арлыдоос, дорысьтызы кошкылытэк, Паскаез мед пумиталозы шуыса. Волонтёръёсын ӵош та уже потӥзы ёрос администрациын ужасьёс но.

Нош Пичи Пургалась черклэн Арсений настоятелез вӧсям кукейёс сётӥз самоизоляциын пукись арлыдоослы люкылон вылысь.

САРАПУЛ

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Ӧсэз вандыса, пыризы

Городысь 49 аресъем воргорон 2 интернет-казино возе вылэм. Солы таӵе «бизнес» радъяны юрттӥз эшшо 7 мурт.

МВД-ысь оперативникъёслы казинолэсь ӧссэ болгаркаен вандыны юрттӥзы Росгвардиысь боецъёс. Законэз тӥясьёс доры озьы ик вуизы ФСБ-ын но Следствиея управлениын ужасьёс. Шараямын 30 комплект шудон оборудование, компьютеръёс но 800 сюрс манет. Казино кылдытӥсез Следствиея изоляторе ворсазы. Законэз тӥясь воргоронлы пумит ӝутэмын уголовной уж. Табере со 4 арлы пытсэт сьӧры ӝимыны быгатоз но 1 миллион манет штраф тыроно луоз.

СЬӦЛТА

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Киужлы дышето пиналъёссэс

Сьӧлтаысь киужъёсъя юрт самоизоляция вакытлы пытсаськемын ке но, кибашлыос, гуртын пукыса, ужзэс азьланьто. Юртлэн вотэс бамаз мастер-классъёс возьмато.

Пуэн вырись Роман Черных дышетӥз пулэсь пуньы, шулан, пичи шудонъёс вӧлыны. Роман мастер-классъёсты Данил пиеныз ӵош ортчытэ, соос ик та акциез мытӥзы.

Берло пӧртэм мастер-классъёс вотэс бамын нуналлы быдэ потаны кутскизы. Сьӧлта кибашлыос куисько, декупаж амалэн курегпуз чеберъяло, пӧртэм панноос лэсьто…

Нош Владимир Осипов выль рекордъёс пуктэ — ӝыны толэзь куспын 10-лэсь трос куды кутаз ни.

УВА

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Геройзэс буре вайизы

Ёросын буре вайизы Совето Союзлэсь Геройзэ Виктор Пислегинэз. Солы 20-тӥ апреле 100 арес тырмысал.

Виктор Пислегинлэн нимыз сётэмын Уваысь огезлы ульчалы, Сям-Можга школаын юнматэмын мемориал пул. Ачиз Герой вордскемын Пуштовай гуртын. Бадӟым ужрад ортчытыны люкетӥз коронавирус. Озьы ке но ас пал муртсы сярысь социальной сетьёсын гожъязы музейын ужасьёс. Тодматскыны луэ тунсыко видеоен — со лэсьтэмын 1940-тӥ арын, лейтенант Виктор Пислегин вордскем палъёсаз вуылыку. Сям-Можга школаын дышетскись Арина Пчельникова пыриськиз Россиын радъям «Памяти Героев» проектэ. Видеоын нылаш вераз Виктор Пислегинлэн подвигез сярысь.

ЯР

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Ӝутӥське клуб

Яр ёросысь Биграгуртын культурая юрт ӝутон мытэмын. Фундаментэз кисьтэмын ни.

Биграгуртын 1 сюрс 950 котыр улӥсез. Нош люкаськон интызы ӧвӧл. 1989-тӥ арын пуктэм клубзылэн липетэз 4 ар талэсь азьло куашказ — лымыез ӧз вормы. Борддоръёсыз лябесь, тупатыса толыкез уз луы, шуизы. Озьы культурая юртъёсты выльдон программая выль клуб ӝутоно кариськизы. Калык угось ачиз но жадемын ни вал школае тэрытӥськыны. Спортзалын концерт но рос-прос учкыны ӧз луылы — куара шуккиськылӥз. Сходэ но люкаськон инты ӧй вал. Табере биграгуртъёс Выль арез выль клубын пумитаны дасясько.