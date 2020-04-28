Юнме солань-талань эн ветлэ!

Шаерысьтымы вань городъёсы но куд-ог ёрос центръёсы, гуртъёсы пырон сюресъёс вылын контрольно-пропускной пунктъёс ужало, юнме шорысь солань-талань ветлонлэсь ало.

Иж котырын 6 КПП-осын машинаосты эскеро.

Туспуктӥз Валентина Емельянова.

Ижын

Сюресъёс вылын ГИБДД-лэн 34 постъёсыз ужало, со пӧлысь 6-ез — Ижевске пыронын. Инспекторъёс котькуд машинаез сак эскеро, шаерамы палэнысь лыктӥсьёсты нимысьтыз списоке гожто. Постъёсын нуналлы быдэ 10 адями дежурить каре, инспекторъёс сяна, патрульно-постовой службаын ужасьёс, Росгвардиысь омоновецъёс но город администрациысь специалистъёс.

— Та вакытэ вань машинаос постэ дугдылыны кулэ, кытысь но кытчы мынон мугзэс юаськомы, водительлэсь но машинаын пукисьёслэсь документъёссэс эскериськомы, — шуэ Можгае нуись сюрес вылын ужась инспектор Леонид Евстафьев. — Мукет улосъёсысь вуисьёслэсь кытысь но малы лыктэмзэс гожтӥськомы. Городэ пырон 20-тӥ апрельысен пытсамын ке но, инспекторъёс ужзэс мытӥзы ни солэсь азьвыл ик. Туннэ мынам 4-тӥ сменае ни, ужаськомы 12 часэн. Югдур шоры калык валаса учке, керетӥсьёс ӧвӧл. Тросгес машинаос люкасько ӵукна, соку ваньмыз уже дырто. Ужан нуналэ ӵукнаосы 300-лэсь трос машина ортче.

— Водительёслэсь документъёссэс, киосамы кутытэк гинэ, учкыны тыршиськомы, — шуэ мукетыз инспектор Виктор Тибеньков. — Ужаськомы перчаткиосын, документъёсыз кутоно луэ ик ке, киосмес антисептикъёсын пазьгиськомы. Соос милям котькудмылэн кисыосамы вань.

Инспекторъёс верамъя, постэтӥ ортчисьёс пӧлысь ог 80 процентэз уже мынӥсьёс луо, мукетъёсыз — артэ гуртъёсын улӥсьёс, я магазинэ, я аптекае мынӥсьёс. Огшоры ворттылӥсьёс ог 3 процент гинэ, прописказы Ижын ӧвӧл ке, доразы берытско. Ваньмыз вылэ анкета гожто, самоизоляцияя режимез чакланы курыса.

Шаермылэн палэнысьтыз вуись машинаосты инспекторъёс дугдыто. Водительёсын сюрес дурын ик кенешо город администрациысь специалистъёс.

— Водительёслэсь паспорт но машина номеръёссэс, Удмуртие лыктэм мугъёссэс гожтӥськомы. Собере вань гожтэммес администрацие келяськомы. Тросэз машинаос Набережные Челны я Агрыз городъёсысь, — шуэ Ижевск город администрациысь архитектурая но градостроительствоя управлениын ужась специалист Юрий Гурских.

Гожъяськыса сылон куспамы эшшо одӥг машина дугдӥз. Ижысь воргорон арнялы Казане ужаны ветлэм. Озьы бере, самоизоляциын пуконо луоз.

Юрий Гурских, инспекторъёсын ӵош 3 час ужатозяз, палэнысь вуэм 6 муртэ аслаз списоказ пыртӥз.

Росгвардиын ужасьёс — Александр Селиверстов но Александр Филимонов — огъя югдурез чакласа возё. Кыӵе ке водитель дугдыны яке документъёссэ возьматыны пумит ке, омоновецъёс кужмысь косо. Машинаос сюрес вылэ трос люкаськон вакытэ инспекторъёслы соос юрттӥсько водительёслэсь документъёссэс эскерыны.

Сюрес вылын ужасьёс понна нимысьтыз будка пуктэмын, отын соос сиськыны но шутэтскыны быгато.

— КПП-ос ужаны кутскизы гинэ, куд-ог сюресъёс вылын кузь черодъёс кылдӥзы, — социальной сетьёс пыр калыклы валэктӥз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов. — Азьланяз городэ пырисьёсты

эшшо но сакгес эскерозы, таӵе югдур ичизэ 30-тӥ апрелёзь возиськоз. Соин ик сюрес вылэ потӥсьёслы черодын сылонзэс азьпал ик санэ басьтоно. Одӥг нуналэ Сарапул тракт вылын Москваысь но Санкт-Петербургысь даслэсь трос вуисьёс ӝегатэмын вал, мукет городъёсысь КПП-осын но югдур пӧртэм ӧвӧл. 3 нунал куспын 1 сюрс 282 муртлы самоизоляциын пуконо шуыса уведомление сётэмын.

Тодады вайытӥськомы, контрольно-пропускной пунктъёс пыр ортчыны лэземын: ужасьёслы но больницае мынӥсьёслы (сьӧразы луыны кулэ справкаоссы), сад-бакчае мынӥсьёслы (сьӧразы басьтоно музъем кузё луэмзы сярысь документъёссэс), грузовой машинаен ужасьёслы (накладнойёссы, счёт-фактураоссы но договоръёссы вань ке).

Глазовын

Глазов город пытсаськиз ини 17-тӥ апрельысен. Сюресъёс вылын 5 постъёс

ужало: Ижевске, Красногорске, Яре но Юкаменске потон сюресъёс вылын, Чупчи шур вамен выж сьӧрын. Городэ пырыны но отысь потыны луонлык сётӥське городын улӥсьёслы, ужась муртъёслы но больницае мынӥсьёслы, справкаоссы вань ке. Инспекторъёс 3 нунал куспын гинэ 100 пала адямиосты ӝегатӥзы — водительёсты но пассажиръёсты. Ваньзы — Москваысь вуэмъёс. Табере 2 арнязэ карантинын пуконо луозы.

Глазов городлэн йырыз Сергей Коновалов вотэс бамъёсаз гожтэ, нырысетӥ нуналаз ик 800 пала машинаос эскеремын, пӧлысьтызы 26-ез мукет улосысь вал, 13 машина городэ пырыны лэзьымтэ. Та вакытэ ёросысь 3 мурт коронавирусэн черламын, Глазов ёросысь эмъясьёс но Роспотребнадзор эскерыса возё 303 адямиез, соос коронавирусэн черлам адямиосын яке пӧртэм улосъёсысь вуэмъёсын пумиськылэмын.

Вокзалъёсын

Нимысьтыз эскерон ортче чугун сюрес вокзалъёсын, аэропортын. Удмуртиысь 10 вокзалын но Агрызысь вокзалын (отысь калык Пичи Пурга черкогурт пыр шаерамы шеде) нимысьтыз постъёс кылдытэмын, нош пичигес вокзалъёсын — санитарной пунктъёс. Отын дежурить каро югдурез утисьёс, волонтёръёс но эмъясьёс.

Бадӟым палаткаос пуктэмын Ижысь, Можгаысь но Глазовысь вокзалъёсын. Вань вуисьёслэсь медикъёс температуразэс эскеро, кинлэн бадӟымгес — соосты больницае келяло. Палэнысь вуисьёслы самоизоляциын пукон сярысь предписание гожто.

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Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА