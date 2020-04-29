Юан-веран: Нылпи юртысь пиналэз опекае басьтыку, кыӵе пособие сётӥське?

Валэктэ калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министр Татьяна Чуракова

Нылпи юртысь пиналэз опекае басьтэммы потэ. Сыӵе учыре кыӵе пособие сётӥське?

Марина Г. Дэри ёрос

Семья кодексысь 148-тӥ статьяысь 3-тӥ пунктын пусъемын: опекае я попечительствое басьтэм пиналэз сюдыны-вордыны толэзьлы быдэ тыриське пособие, солэсь быдӟалазэ юнматэ котькудӥз улос нимаз. Удмуртиын опекае (попечительствое) басьтэм, приёмной семьяын будӥсь 6 аресозь нылпилы туэ тыриське 7 сюрс 126 манет, нош 6 ареслэсь ортчем пиналлы — 7 сюрс 308 манет. Семьяын 2 я солэсь трос пинал ке, пособие сомындалы ик йылэ.

Со сяна, приёмной семьялы толэзьлы быдэ мукет выплатаос но чакламын. Кылсярысь, 422 манет — коммунальной услугаос понна, 100 манет — книга, журнал но газет басьтыны, 385 манет — пӧртэм кулэяськонъёслы. Арлы 1 пол, дышетскон ар кутскон азьын, нылпилы дышетскон литература но тетрадьёс басьтыны висъяське 2 сюрс 394 манет.

Шаерамы улӥсьёслэсь трос юанъёс вуэмен, Калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министерство меӵак телефон усьтӥз. Герӟаськыны луэ 8(3412) 222-899 пӧсь телефонъя ужан нуналъёсы.