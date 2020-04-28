Юан-веран: Коронавирусэн сэрен инвалидъёслы медосмотр ортчонэз выжтыны луэ меда?
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2-тӥ группаен инвалид луисько. Арлы быдэ 1-тӥ августозь медико-социальной экспертизаез ортчисько. Вань врачъёсты дыраз ортчыны мед быгатом шуыса, май толэзьысен эскериськыны кутскисько ни вал. Коронавирусэн сэрен медосмотр ортчонэз выжтыны луэ меда?
Михаил К.
Пичи Пурга ёрос
МСЭ-я бюро ивортэмъя, кинлэн выль свидетельство лэсьтонэз 1-тӥ мартысен 1-тӥ октябрёзь тупа вал, соослы али медико-социальной экспертизаез ортчон пумысен сюлмаськоно ӧвӧл. Россиысь Правительство быдэс дуннеын секыт югдурен сэрен выль куронъёс пуктӥз. Соя, куриськон гожъятэк, врачъёс доры ветлытэк, группаез огдырлы выльдыны луэ. Шаерамы ог 5 сюрс муртлэсь группазэ озьы азинтозы. Со сяна, таӵе амалэн ик котькудӥзлы чаклам реабилитацияя программа но 6 толэзьлы азьланьтэмын луоз. МСЭ-я бюро группаез азинтонъя решение котькудӥзъя кутоз эскерон дыр вуэмлэсь ичизэ 3 нуналлы азьло. Инвалидность сярысь справка котькудӥзлы почта пыр заказной гожтэтэн келямын луоз. Вань ивортонъёс пыртэмын луозы сӧсыръёслэн федерал реестразы. Соя Пенсиосъя фонд ачиз пенсия юнматоз — калыклы нокытчы вазиськоно-ветлоно уз луы.
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