Юан-веран: Кин басьтоз 3-ысен 7 аресозь нылпиослы выплата?

Валэктэ калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министр Татьяна Чуракова

3-ысен 7 аресозь нылпиослы 1-тӥ июньысен толэзьлы быдэ выплата тыриськоз шуыса ялӥз Россилэн Президентэз

В. Путин. Санэ басьтозы-а семьялэсь доходзэ?

Алёна С. Пичи Пурга

Указын пусъемын: пособие басьтыны быгатозы ёрмись семьяос гинэ. Озьыен, шаерамы семьяын адямилы быдэ 9 сюрс 922 манетлэсь ичи доход люкаське ке, уксё висъяськоз. Учкозы ар ӵоже доходэз. Но адямиослэн доходзы али шуак усиз, ужтэк кылемъёс но вань. Соин ик ужзэс ыштэмъёслэсь кылем арысь справкаоссэс уз учке — соослы пособие вуоз сотэк но.

Семьяын кӧня ке 3-ысен 7 аресозь нылпиос будо ке, пособие котькудӥзлы висъяськоз.

Выплаталы куриськон гожтыны луэ кун услугаосъя портал, МФЦ но ёросысь калыкез утёнъя ёзъёс пыр. Пособие лыктоз, январь-июнь толэзьёсты санэ басьтыса.