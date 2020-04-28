Юан-веран: Кин басьтоз 3-ысен 7 аресозь нылпиослы выплата?

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 28 апреля, 2020 12:38
Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/u/udmdunne/domains/udmdunne.ru/wp-content/themes/allegro-theme/functions/other.php on line 93
Updated

Related Articles

Валэктэ калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министр Татьяна Чуракова

3-ысен 7 аресозь нылпиослы 1-тӥ июньысен толэзьлы быдэ выплата тыриськоз шуыса ялӥз Россилэн Президентэз
В. Путин. Санэ басьтозы-а семьялэсь доходзэ?

Алёна С. Пичи Пурга

Указын пусъемын: пособие басьтыны быгатозы ёрмись семьяос гинэ. Озьыен, шаерамы семьяын адямилы быдэ 9 сюрс 922 манетлэсь ичи доход люкаське ке, уксё висъяськоз. Учкозы ар ӵоже доходэз. Но адямиослэн доходзы али шуак усиз, ужтэк кылемъёс но вань. Соин ик ужзэс ыштэмъёслэсь кылем арысь справкаоссэс уз учке — соослы пособие вуоз сотэк но.

Семьяын кӧня ке 3-ысен 7 аресозь нылпиос будо ке, пособие котькудӥзлы висъяськоз.

Выплаталы куриськон гожтыны луэ кун услугаосъя портал, МФЦ но ёросысь калыкез утёнъя ёзъёс пыр. Пособие лыктоз, январь-июнь толэзьёсты санэ басьтыса.

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 28 апреля, 2020 12:38 Updated
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/users/u/udmdunne/domains/udmdunne.ru/wp-content/themes/allegro-theme/functions/filters.php on line 188
<