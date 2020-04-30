Шӧкыч: Зарни лимон
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Эх, кӧня меда адями узырмиз ни та каръян коронавирус чотын?
Кытысь тӧл пельтӥз, уд тоды ни табере. Но Россиын улӥсьёс вирусэз вормыны малпазы, чеснок, имбирь но лимон сиыса. Таӵе мылкыдзэс соку ик тодӥзы вуз карисьёс.
Табере лимон зарни дунын, ява. Таиз ог 4-5 поллы дунояз. Соин лавкаын лимонлы но 100 граммез понна дун пукто. Валантэм мыным, кыӵе писпуысь бичало та цитрусэз. Малы мандаринэз 139 манетэн басьтыны луэ, нош лимонэз — 400 манетэн?
Чеснокез но табере зынъялод гинэ, ява. Ярам, аслад будэтэмед тол ӵоже сиыса ӧз быры ке. Нош запасъёсыд куасьмизы ке, иське, нош ик магазинысь утчаськоно: кило чеснок понна 300 манеттэ потты.
Вирусэн нюръяськыны «юртто» туно-пелёос но. Но соос табере адямиен уг пумисько — дистанционно «пеллясько». Ижысь ялонъёс вӧлмытӥсь газетын 2 арня ӵоже ивор сётъязы коронавируслэсь пеллясь Анна Андреевна сярысь. Но берло арняе кышномурт та черлэсь утьыны уг ни сӥзьы — вирус сотэк но ортчоз, шуэ.
Асьмеды мукет сямен но кышкато: коронавирус симптомъёстэк но ортчыны быгатэ, пе. Нош кин ке кизьнэмлэсь но куалектэ, Интернетын экспресс-тестъёс вузало —
2 сюрс 900 манетэн. Сое, пе, Китайын лэсьтӥллям, бордаз ӟуч кылын инструкциез но вань.
Нош зэмзэ ке, таӵе курдасьёслы юрттыны дасесь ини Ижысь дунын ужась клиникаос. Адями лабораторие ачиз лыктыны быгатэ, температураез ӧвӧл ке, зырымез уг вия ке. Эн гинэ вунэты сьӧрад уксё кутыны. Анализ дась луоз нунал куспын.
Йылпумъяса верам потэ: эн оскелэ зулисьёслы, эн пазялэ уксёдэс, эсьма, маска вуре, кидэс ӟечгес миське но дорады пукелэ.
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ШӦКЫЧ УРОМ
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