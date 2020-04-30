Шаерамы 16 процентэз бусыос киземын ни

Яр но Кез ёросъёс гинэ 29-тӥ апрельлы бусыосы ӧз потэ на. Отын али ке но лымылэсь шунамзэ возьмало. Нош куд-ог хозяйствоос кизёнзэс йылпумъязы ни.



Лымшор ёросъёс 7-тӥ апрельысен ик усыяны потӥзы.

Туспуктэм: Гурт удысъя но сиён-юонъя министерстволэн пресс-службаез.

Лымшор ёросъёс 7-тӥ апрельысен ик усыяны потӥзы. Сьӧразы пумен мукетъёсыз но кыстӥськизы. Зор гинэ ужзэс дугдытъя.

— Гуртоос али куазьлэсь лушкаськыса кадь ужало, — вера Гурт удысъя но сиён-юонъя министерствоысь музъем кусыпъёсъя но будосъёсъя ёзэн кивалтӥсь Алевтина Бурдина. — Шунды потэ ке, усыяны я кизьыны пото. 29-тӥ апрельлы усыоссэс воксё ӧз на потталэ Яр но Кез. Кизьыны ӧз кутскылэ на Балезино, Глазов, Эгра, Красногорск, Юкаменск но Якшур-Бӧдья ёросъёс. Ог 45 сюрс гектаре ю-нянь киземын, чакламлэсь со 16 процент луэ. Ӝынызэ ужъёссэс быдэстӥзы ни Вавож но Можга ёросъёс. Соослэсь кӧнялы ке кылё алнашъёс но сарапулъёс. Шутэтскон нуналъёсы куазь сётӥз ке, вань киземъёс буй-буй ӝужалозы, али зор-кот соослы ӵапак иназ. Кӧс возиськиз ке, май праздникъёс бере уйпал ёросъёс но сеялкаоссэс поттыны быгатозы ни.

15-тӥ апреле ик кизёнзэ йылпумъяз ни Вавож ёросысь «Ӝуё-Можга» хозяйство. Татын котькинлэсь вазь кизьыны потӥзы. Пудо сиён дасян техниказы но дась ни. Механизаторъёс табере дорысьтызы бакча ужъёссэс быдэсто.

— Ӟеч ужам бере ӟеч шутэтскемзы потэ. Кызьы уд лэзьы? — шуэ хозяйствоен кивалтӥсь Вячеслав Колзин. — Вань луонозэ лэсьтӥмы ни. Табере куазьлэсь ӟеч мылкыдзэ возьмаськомы. Бусыосмылэсь вожектэмзэс адӟыса, шумпотӥсько. Сюлэм ик лычсузе — сыӵе чебер адске! Гектарлы быдэ 50 килограмм удобрение поттыны быгатӥмы. Эшшо сомында ик пазяломы на.

Вавож ёросын арня куспын мукет хозяйствоос но кизёнзэс йылпумъялозы ни. Со дыре ик Якшур-Бӧдья ёросысь Тыло гуртысь хозяйствоын механизаторъёс куазьлэсь шуныт кариськемзэ возьмаса ик жадизы ни. Техникамы кемалась дась ни, 60 тонна элитной кидыс басьтэмын, гектарлы быдэ 150 килограмм удобрение вуттэмын, но ужам потыса но, ужам уг луы, шуэ татысь егит председатель Андрей Белов. Тылоос 2 сюрс гектар кизьыны малпало.

Туэ тулыс ужъёсты быдэстыны шаерысьтымы хозяйствоос 33 трактор басьтӥзы. Миым та вакытэ 20 техника гинэ вуттыны пӧрмытӥзы

вал. Ог 60 процентэз трак-

торъёс вужесь ни — кизён вискын куашкало. Ӟеч выльдӥсь-

кыны пӧрмытӥзы вавожъёс, эграос но шарканъёс.

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Елена САРАМАТОВА