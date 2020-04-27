Коронавирусэн нюръяськемен валче тылпулэсь утиськон удысын ужасьёслэн но ужзы йылӥз. Городъёсысь но гуртъёсысь ульчаосын дезинфекция ортчыто.

Спасательёс та дыре шутэтскон нуналъёстэк ужало. Нош ужан нуналзэс мыто температуразэс мертан бордысен. Тылпу кысонэ потоно ӧвӧл ке, спасательёс юрттӥсько шаерамы санитарной обработка ортчытыны. МЧС-ын ужасьёс Ижысь трос калык люкаськон интыосыз нимысьтыз растворен пазяса ортчо. Озьы ик коронавирусэн валче карантин ялэм ёросъёсын но спасательёс ужало.

Утялтӥськонэн валче вунэтоно ӧвӧл тылпулэсь утиськон сярысь но. 31-тӥ маёзь шаерамы ялэмын кышкыт учырлы дась луон вакыт. Юртъерзы котырын но сад-бакчаосазы утялтӥськисьёслы жуг-жагез сутыны лэземын ӧвӧл. Вераны кулэ, туэ тулыс гинэ кӧс турын ӝуан учыръёс 65 пол пусъемын: Дэри ёросын — 27 пол, Ижевскын — 13 пол. Озьы ик тылпу потон учыръёс вал Вотка но Сарапул городъёсын, Кияса, Можга но Ува ёросъёсын.

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Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА