Сиськытэк кыли…

Тодмо драматурглэн Анатолий Григорьевлэн одӥгез героез шуоз вал: «Кисальгуртэ уг лоба самолёт…» Нош ми гуртамы ялан со капчи еропланэн берталлямы. АН-2 самолёт, «кукурузник» но шуылӥзы, басьтылӥз дас кык пассажирез. Самолётысен бусыосы я удобрение, я ядо суретъёс пазяло вал уго.

Таиз верано учыре но «кукурузникен» герӟаськемын. Соку Алнаш ёросысь Варзи-Ятчи шор ёзо школа пусйиз зарни юбилейзэ — 100 ар тырмонзэ. Соин валче та школаез йылпумъясьёслы ӧтён билетъёс келямын вал. Мыным но сыӵе ӧтён вуиз.

Вуи Ижысь аэропортэ. Со вакытэ билет сылэ вал 3 манет гинэ. Самолёт ӝыны час куспын Варзи-Ятчи санаторийлэн аэропортаз вуттылӥз. Гуртам ноку саламтэк ӧй бертылы. Таяз учыре но кык боды колбаса, капмет басьтӥ.

Я, самолётмы инбаме ӝутскиз. Но шӧдӥське вал ини, куазь сӧриське шуыса. Тани еропланмы вуиз дор палъёсам. Но «Аннушкамы» малы ке но музъем вылэ пуксьыны уг дырты. Кӧня ке пол котыръяськиз аэродром вадьсытӥ, одӥгез лётчик йыре шуккем кадь ивортӥз:

— Куазь уродэн аэродром самолётмес пуксьыны уг лэзьы, берен Иже лобоно луоз.

Я бен, берен ке берен. Юбилей ныр ултӥм чальтчиз.

Лобисько ини столицамы пала. Соку шуак йырам лыктӥз: кытчы каром на меда кык боды колбасаме. Патерамы холодильникмы ӧвӧл. Улӥмы нырысетӥ этажын. Укномы одӥг гинэ вал, музъемлы матын, пичигес гинэ форточка ӵогемын. Ӵапак со форточкае ик ошим сеткаен колбасаме. Ульчаын тол, отын кема уз сӧриськы «Докторскоймы».

Ӵукна султӥмы, колбасаен чай юыны дасяськимы. Но колбасамы кытчы ке но тӧлӟем, сеткалэн пумыз гинэ кылем на — вандӥллям.

Колбаса но ышиз, школалэн юбилеез но палэнтӥ ортчиз. Озьы тӥни…

Николай Байтеряков