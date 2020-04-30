Правоосмес утёмы… вотэсын

1-тӥ Маез Россиысь проф­союзъёс ортчытозы социальной сетьёс пыр — интерактивной амалэн.

1-тӥ Мае профсоюз огазеяськонъёс кивалтэм улсын калык мылкыдзэ, куронъёссэ вера, демонстрациосы но митингъёсы потыса.

Арлы быдэ та нуналэ странаямы улӥсьёс дэмен султылӥзы тӧлъя лопыръясь куншетъёс улэ. Нырысь ик пусйылӥзы Интернационалистлэсь нуналзэ, бӧрысьгес — Ужаса улӥсьёслэсь калыккуспо нуналзэс. Туала вакытэ 1-тӥ Май тулыслы но ужлы сӥзем праздникен лыдъяське.

Та нуналэ профсоюз огазеяськонъёс кивалтэм улсын калык мылкыдзэ, куронъёссэ вера, демонстрациосы но митингъёсы потыса. Но туэ коронавирус вӧлмемен сэрен сое выль сямен радъяно луэ. Россиысь Профсоюзъёслэн федерацизы кичӧлтон сётӥз «Ужасьёслэн правооссы понна! Конституция понна!», «Уждунъёслы индексация, пенсиослы индексация понна!», «Огазе кариськыса, кылез вормом!» ӧтёнъёс улсын Интернетын акция ортчытыны. Отчы пыриськисьёс социальной сетьёс пыр туала югдур сярысь СОЛИДАРНОСТЬ сильнее ЗАРАЗЫ, #1мая, #профсоюз, #ФНПР хештегъёс улсын вералозы.

— Шаерысьтымы профсоюзъёс итӥськозы Россиын ортчись акция борды, — вераз Удмуртиысь Профсоюзъёслэн федерациенызы кивалтӥсьлэн воштӥсез Татьяна Шохова. — Озьы асьмеос быдэс кунамы ужась калыкен ӵош вералом: коронавируслы пумит огазеяськоно, калыкез уждунтэк кельтоно ӧвӧл но мукет.

Со сяна, 27-тӥ апрельысен социальной сетьёс пыр мытэмын ни туала 1-тӥ Май резолюция понна куара сётон. Радъямын со «ВКонтакте» вотэс бамысь «Профсоюзы Удмуртии» группаын —

vk.com/prudm. Татьяна Шохова верамъя, со улэ «лайк» пуктыса, адямиос мылкыдзэс вералозы резолюциен соглаш луэмзэс. Кӧня мурт куаразэ сётоз — та сярысь ивортон бӧрысь кошкоз кивалтон ёзъёсы.

Профсоюзъёслэсь куронъёссэс вылӥ кивалтӥсь ёзъёсын санэ уг басьто шуыны уг яра, пе. Кылсярысь, 2017-тӥ арын ӵапак ужаса улӥсьёслэн огазеяськонзы кичӧлтэмен пичиез уждун (МРОТ) ӵошкатэмын вал улыны чаклам минимумен. Озьы ке но кунысьтымы тросэз адямиос ёрмыса уло на. Соин ик профсоюз выль но выль куронъёс пуктэ. Кылсярысь, бюджет удысын ужасьёслэн окладзы улыны чаклам минимумлэсь ичигес луыны кулэ ӧвӧл. Со сяна, одӥг ужез быдэсъясьёслэн уждунзы, кытын улэмзы шоры учкытэк, огмында луыны кулэ. Туннэ, кылсярысь, пӧртэм городъёсысь, улосъёсысь дышетӥсьёслэн, эмъясьёслэн уждунъёссы туж пӧртэмесь.

Эшшо кыӵе ужпумъёсты ӝуто профсоюзъёс — та сярысь 1-тӥ мае пыр-поч вералоз Россиысь Профсоюзъёслэн федерациенызы кивалтӥсь Михаил Шмаков ФНПР-лэн Youtube каналэз пыр. Нош Удмуртиысь Профсоюзъёслэн огазеяськонэнызы кивалтӥсь Сергей Шерстобит ужась калыкез 1-тӥ Маен ӟечкылалоз «Мынам Удмуртие» телеканал пыр.

Дышетон удысын ужасьёслэн профсоюзэнызы кивалтӥсь Владимир Векшин:

— Дышетӥсьёслы та вакытэ уката секыт — дистанционной амалэн урокъёсты нуон уг мозмыты пӧртэм отчётъёс лэсьтонлэсь. Анай-атайёс, нылпиос, вазь ӵукнаысен бер ӝытозь пӧртэм юанъёссыя жингыръяло. Нош кин школаын выж миськись, сиён пӧрась луыса ужа, али соос басьто улыны чаклам минимум мында гинэ уждун. Соин ик та вакытэ уждунэз будэтон сярысь вераськыны мултэс, дыр. Кыӵе вал со коронавирус дорозь, сомында коть мед кыльысал. Валамон, 1-тӥ Май ужрадъёсы шаерысьтымы дышетӥсьёс, туж жадемын ни ке но, одно пыриськозы Россиысь Профсоюзъёслэн федерациенызы дасям резолюция улэ «лайк» пуктонэ. Уката но — профсоюзэ пыремъёсыз. Совето вакытэ адями ужа ке, со одно ик профсоюзлэн ёзчиез луэ вал. Туннэ дышетӥсьёс пӧлысь ог 65 процентэз гинэ та огазеяськонэ пыремын.

Тазалыкез утён удысын ужасьёслэн профсоюзэнызы кивалтӥсь Ольга Попова:

— Туэ профсоюзъёс нимысьтыз саклык висъяло коронавирусэн сэрен кылдэм югдурлы, эмъясьёслэн уй-нунал тыршемзылы. Туж оскиськом, кивалтон ёзъёс сюлмаськонъёсмес санэ басьтозы.

1-тӥ Майлы ялӥмы ни пӧртэм акциос. Кылсярысь, нылпиосмы гожто «Мынам анае — профсоюзын», «Мынам атае — профсоюзын» темаосъя сочинениос, эмъян учреждениосысь профсоюзлэн ёзчиоссы лозунгъёсын туспуктэмъёсы пуксёзы но соосты социальной сетьёсы интыялозы. Озьы ик социальной вотэсъёсы тыром азьло аръёсы демонстрациосысь лэсьтэм туспуктэмъёсмес.

Культура удысын ужасьёслэн профсоюзэнызы кивалтӥсь Татьяна Юминова:

— Культура удысын ужасьёс, самоизоляциын толэзь пала пукыса но, тэк ӧз улэ на: онлайн амалэн пӧртэм ужрадъёс ортчытъяло. Соин ик 1-тӥ Мае яркыт демонстрациез воштыны дасясько социальной сетьёс пыр яркыт ужрадъёс. Клубъёсын, музейёсын, библиотекаосын ужасьёс вералозы адӟем карымон ужась адямиос сярысь, чузъяськозы Вормонлы сӥзем кырӟанъёс но. Библиотекаос онлайн амалэн калыкез тодматозы 1-тӥ Май праздниклэн историеныз. Ваньзэ соосты пусйылом #Спасибомедикамзатруд, #солидарностьсильнеезаразы, #1 мая, #МыВместе хештегъёсын. Озьы куарамес сётом Россиысь Профсоюзъёслэн федерациенызы дэмлам резолюция понна.

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Элина КУМАЧЁВА