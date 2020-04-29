Пичи Пурга ёросысь Бажан: Пичи гуртын — автопробег

Пичи Пурга районысь Бажан гуртэз пичи уд шуы. Татын 150-лэсь трос улӥсез, 60 пала корка. Озьы ке но калыклы, магазинэ но ФАП-е сяна, потыны нокытчы.

Правнучкаезлэн нылыз вордскиз

Ижысен Бажанозь ог 60 иськем. Сюрес асфальт. Гуртын вань водопровод но газ. Жон-жон чебер коркаос ог-огенызы ӵошатскыса кадь сыло. Дэрие но уд нӧды, урамъёсын из кисьтамын. Гуртлэн шораз ик — чебер тымет.

— Музъеммы милям туж узыр — ваньмыз удалтэ. Буш юртъёс Бажанын ӧвӧл, вузаськись корка сярысь ивор луэ ке, сое басьтӥсь соку ик сюре. Милям сюлмаськонмы — гуртын уж ӧвӧл, — шуэ гуртлэн старостаез Николай Михайлов.

Бажанысь Михайлова Дарья апайлы алигес 85 арес тырмиз. Та гуртэ кышномурт 1952-тӥ арын бызиз асьсэ районысь ик Эгралась.

— Туж алама вал татын, — тодаз вае Дарья апай 68 ар талэсь азьло Бажанэ быземзэ. — Солэсь азьло бон умой улӥллям. Артэ гуртысь, Лебедёвкаысь, Олёшкагай соку вералляз: Бажан котырын кадь зол юртъёс ӧй вал. Татын гурезь йылысь урамын 2 этажен коркаос вылӥллям — чисто ӟучъёс улӥллям отын. Собере ог-огзылы тыл тырыса, 7 корка ӝуаса бырем. Кыӵе аръёсы вылэм со — кин тодэ на таре. Оло, кулаке поттон аръёсы-а?

Нош 1957-тӥ арозь Бажанын асьсэ сельсоветсы но вал. Татчы соку огазеязы артысь Косой, Косойпочинка, Пытцам, Гожня, Уром, Бугрыш но мукет 20-лэсь трос гуртъёсты. Дарьяпайлэн бадӟым нылыз но, 1953-тӥ арын вордскем Сандӥез, Бажанысь сельсоветын гожтэмын ай. Нош 1950-тӥ аръёслэн пумазы гуртын усьтӥськиз бадӟым совхозлэн отделениез.

Кидыс дасянэн вырись «Уромское» совхозэ артысь колхозъёсты огазеязы, учебно-опытной хозяйство усьтӥзы. Соку Бажанын но ужан интыос кылдӥзы.

— 3 скал коргид, родилка, кунянъёслы но ветылъёслы гидъёс вал. Первой ик мон рядовойын ветлӥ, сэре дояркае пуктӥзы вал. Скал кыскыны киосыным ӧй быгаты, кунян сюдыны кутски. Ужме курласез ӧй вал кадь, — тодаз вае Дарья апай.

Бажанын бадӟым совхозлэн отделениез вал ке но, татчы нылпи сад ӧз пуктэ. Дарья апай пичи пиеныз ӵош кунян сюдыны ветлӥз.

— Мынам 7 пиналъёсы: 5 пиос но 2 нылъёс. Пичизэ пимес картэ ӧз адӟы — 37 арескам мон пал кыли, пие вылам кылиз. Картэлэсь йырвиымзэ вир басьтэм, шуизы больницаын. Бызьыны яке пыртос пыртыны ӧй но малпа. Табере пиналъёсылэн 21 нылпиоссы. Правнукъёсы но 40-лэсь трос. Алигес правнучкаелэн но нылыз вордскиз, — шуэ Дарья апай.

Скал кыскиз мукетыз но бажан кен — Егорова Катя апай. Ныл йырыз — Пичи Пурга ёросысь ик Пуро-Можга гуртысь. Катяпайлы 70 арес тырмиз ни, со но трос нылпиё анай — 5 пинал будэтӥз.

Д. Михайлова но Е. Егорова — бажан кенъёс.

— Туж шулдыр ужамы, ӵошатскыса. Нылпиосмы но озьы ик шудыса, эшъяськыса будӥзы, — шуэ со.

Люкаськыны нокытчы

Бажанын нылпиос трос вордскизы ке но, начальной школазы сяна ӧй вал. Табере со но буш сылэ. Гурт староста Николай Михайлов

верамъя, ог 5 ар талэсь азьло школаез тупатъяны кутскизы вал. Нырысь юртлэсь липетсэ выльдӥзы, отопленизэ воштӥзы. Нош собере ворсазы.

— Нылпиосты табере 1-тӥ классэ ик автобусэн нуо-ваё. Родительёс асьсэос быръё, кыӵе школае — Уромысь-а, Учалась-а — сётозы. Котыр гуртъёсын — Косойын, Лебедёвкаын, Пытцамын — трос пиналъёс. Соосты школае нуон понна гинэ автобус 2 рейс лэсьтэ. Садике но сьӧрлось гуртэ келяно — анай-атайёс куспазы верасько но черодысь нылпиоссэс нуо-ваё. Сотэк нокызьы — ваньзы гуртлэсь палэнын ужало, — шуэ Николай Михайлов.

Гурт староста артысь 4 гуртъёстӥ ортчиз, подпись бичаса. Калыкен одӥг мылкыдэ вуизы вал: школа ӧвӧл бере, клуб ке но усьтоно. Озьы 600 кинюртэм люкаськиз: шупшадиос, пытцамъёс, косойёс но починкаос ваньзы школатэк-клубтэк уло. Но бажанъёслэсь бурдъяськем мылкыдзэс районысь кивалтӥсьёс лап-

комытӥзы: клуб усьтон понна ӧжытсэ 1 сюрс адями котырады мед улоз, пе.

— Пукон корка ке но кароно вал татчы, — буш юрт шоры возьматэ староста. — Сюлэм бӧрдэ, шораз учкыса. Пиналъёслы потыны нокытчы. Школа татын дыръя котырыз утялтэмын вал, татчы шудыны поталлямы. Пинал пиослы но али нокытчы кариськыны, соос юыса бырозы ведь. Тани войнаын быремъёслы памятник но татын сылэ. Ярам, гурт поселенилэн йырыз Пётр Коровин юрттэмъя со выльдӥськиз. 9-тӥ Майлы котырзэ утялтӥськом, буяськом. Нош гужем куспын со нош ик жаг турын пӧлы ыше.

Ӟеч сям

Пичи гуртын калык тупаса улэ. Нош соосты огазеясь мурт вань ке, улонзы уката шулдыр луэ. Таӵе ӟеч сямыз Аня Устиновалэн. Солы луыса Бажанын пельнянь но валче сиё, Гужемюон но каро. Анна ужа артысь Сос-

новка посёлокысь нылпи приютын. Эшшо гуртысьтыз нылпиослы но дырыз тырме.

— Весь ваньзэ нылпиос понна турттӥськом. Мылкыды но вань ужрад карыны. Туж бадӟым тау эшъёсылы — котьку вазиськы соослы, «юрттом» шуо. Тани 9-тӥ Майлы автопробег кариськом. Пичи гуртысь гинэ 8 машина бичаськом. Соосты флагъёсын чеберъяськом. Тазьы автопробеген котырскиськом Косой, Лебедёвка, Шупшади, Пытцам гуртъёстӥ. Кин машинаен уг мыны — соос войнае ветлэм родняоссылэн портретъёсынызы пото Бажанысь памятник пала. Асьмеос ик нылпиосын венок лэсьтӥськом. Собере пруд дорын ӝук пӧзьтӥськом, дэмен сииськом, дэмен улӥськом, — вера Аня.

Калыкен одӥг мылкыдэ вуизы вал: школа ӧвӧл бере, клуб ке но усьтоно. Но бажанъёслэсь бурдъяськем мылкыдзэс районысь кивалтӥсьёс лапкомытӥзы: клуб усьтон понна ӧжытсэ 1 сюрс адями котырады мед улоз.

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Елена СКВОРЦОВА