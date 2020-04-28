Пичи Пурга черкогурт но Баграш-Бигра гурт карантинысь поттэмын
Related Articles
Коронавируслэн вӧлмеменыз йырин отын 11-тӥ апрельысен Удмуртилэн Тӧроезлэн распоряжениезъя карантин ялэмын вал.
Шумпотымон, берло нуналъёс куспын висисьёслэн лыдзы ӧз буды, югдур дыраз серметамын вал угось.
Пичи Пурга ёрослэн администрациез калыклы вазиськиз: «Пичи Пурга но Баграш-Бигра карантинысь поттэмын ке но, буйгатсконо ӧвӧл, самоизоляцилэсь куронъёссэ сак чаклано. Асьмеос бордысь потэ, макем ӝог вормомы коронавирусэз. Асьтэды но, матысь адямиостэс но уте кышкыт висёнлэсь».
Елена Никитина
Write a comment
No Comments
View comments
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment