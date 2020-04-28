Пичи Пурга черкогурт но Баграш-Бигра гурт карантинысь поттэмын

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 28 апреля, 2020 15:47
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Коронавируслэн вӧлмеменыз йырин отын 11-тӥ апрельысен Удмуртилэн Тӧроезлэн распоряжениезъя карантин ялэмын вал.

Шумпотымон, берло нуналъёс куспын висисьёслэн лыдзы ӧз буды, югдур дыраз серметамын вал угось.

Пичи Пурга ёрослэн администрациез калыклы вазиськиз: «Пичи Пурга но Баграш-Бигра карантинысь поттэмын ке но, буйгатсконо ӧвӧл, самоизоляцилэсь куронъёссэ сак чаклано. Асьмеос бордысь потэ, макем ӝог вормомы коронавирусэз. Асьтэды но, матысь адямиостэс но уте кышкыт висёнлэсь».

Елена Никитина

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 28 апреля, 2020 15:47
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