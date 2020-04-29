Пиналъёс гырыны-кизьыны мед быгатысалзы на

Пичи Пурга ёросысь Пуро-Можга гуртысь Ирина Абрамова трос секытсэ чидаз, туала пиналъёс сыӵе улонэз медаз адӟе ни, шуэ.

Пичи Пурга ёросысь Пуро-Можгаысь И. Абрамова (нырысетӥ радын шорысез) егит дыръяз эшъёсыныз ӵош.



И. Абрамова вордскиз 1937-тӥ арын Пуро-Можга гуртын трос нылпиё семьяын. 7 кузя нылпизы вал, но одӥгез пичи дыръяз ик кулӥз.

Дядяйзы, Афанасий Григорьевич Петров, войналэсь азьло Пургалан нарсудын ужаз, 1941-тӥ арын сое оже басьтӥзы. Танкын ӝуаса, туж юн сӧсырмыны шедиз — госпитальын кема кыллемез бере гуртаз бертӥз. Ай гуртаз но кема йӧнатӥськыны выриз на. Собере колхозын председатель луыса ужаз вал, но мукет кышно шедьтыса, Пургала улыны кошкиз.

Озьы нэнэйзы, Екатерина Тихоновна Петрова, огназ 6 нылпиез вордыны кылиз. Туж но туж секыт йӧтӥз солы. Нылпиоссэ учкем сяна, мукет гуртоосын ӵош колхоз ужез быдэсъяз, гыриз-кизиз, куроез скирдае люказ… Бӧрысь ужаны кариськиз Опытное (сыӵе гурт вылэм). Анна но Насьта нылъёсыз яг кораны Каркалае ветлӥзы.

— Кутъёссы пӧсьтыса, пырак гольык пыд гуртэ вуо вал, — синвуоссэ ӵушылыса, тодаз вае Ирина Афанасьевна. — Нина апае Опытное нэнэе сьӧры мынэ но ӵӧжъёсты возьма вал. Нош мон сьӧразы калъяськылӥ, пичияк кӧт-

тырон отын шедьтӥсько вал. Нош пичиоссэ, Манимес но Колимес, гуртэ ӵогаса огназэсты кельтылӥм. Тӥни сыӵе улонъёс но вал.

Ёрмыса улэменызы, Ирина 4 классэз сяна ӧз быдты. Дышетскыны пась кутэн, кышъям дӥськутэн ветлӥз. Собере, туж зол кынманы сюрыса, кулонлэсь мырдэм кылиз.

— Гурмес эстыны шуыса, Мани сузэреным салазкиен пу утчаны мынӥськом вал, мар шедьтӥськом, сое вайиськом. Бӧрысь веме карыса сусыпу кораны кутским, — азинтэ тодэ ваёнзэ Ирина Афанасьевна. — 9 арескысен ужаны кариськи ни. Нырысь Анна сузэре сьӧры юрттӥськыны ветлӥсько вал: кизьыны, араны, картошка мерттыны-октыны.

Ирина Афанасьевна кема аръёс ӵоже бусы ужъёсты быдэсъяз на. Суйёсыз висьыны кутскемен гинэ, вис карон понна одӥг арзэ столовое интыяськылӥз. Отӥяз ужан сюрессэ ортчытӥз фермаын: скотникын, кунян сюдӥсьын, скал кыскисьын. Кузпалыныз, Семён Алексеевич Абрамовен, вордӥзы 3 пи, табере 6 внукъёссы, 2 правнукъёссы ни.

— Инмар тушмонлы медаз ни сёты, война медаз ни луы. Собере, бусыос буш медаз улэ вал, пинал калык мед гырыны, кизьыны быгатысал на. Ӝӧк вылын сукыри нянь мед луоз. Пиналъёслы сӥземе потэ на, мед образование басьтыны быгатозы но суйзы-пыдзы, тазалыксы золэсь мед луозы. Медаз вунэтэ вордскем гуртсэс, мед утёзы Атыкай музъеммес. Вашкала калык кузьыли кадь ужась вал. Али но озьы мед луоз, — тӥни сыӵе сӥзёнэз Ирина Афанасьевналэн туала калык-

лы.

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Маргарита ТУЛБАЕВА. Пичи Пурга ёрос, Пуро-Можга гурт