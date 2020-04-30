Ортчелэ Быдӟым ожлы сӥзем викторина

Вормонлы 75 тырмон аре ӵектӥськом тӥледлы Быдӟым ож сярысь тодон-валандэс эскерыны. Та викториналэн нырысетӥ 1-тӥ люкетэз.

Ольга Лекомцевалэн ужез.

1. Немецъёс СССР-ез ӝог вормыны малпало вал, со понна 1940-тӥ-1941-тӥ аръёсы нимысьтыз план кылдытӥзы. Кызьы сое нимазы?

А. Драугенгер

Б. Изабелла

В. Барбаросса

Г. Феликс

2. Кыӵе крепостез 1941-тӥ арын 22-тӥ июньысен 23-тӥ июлёзь солдатъёс утьыны выризы?

А. Смоленской

Б. Орешек

В. Брестской

Г. Шлиссельбургской

3. Та ожмаськон ортчиз 1941-тӥ арын 10-тӥ июльысен 10-тӥ сентябрёзь, солы луыса Москваез обороналы дасяны вуттӥзы. Кызьы нимаськиз та ожмаськон?

А. Брестской крепость понна ожмаськон

Б. Смоленск понна ожмаськон

В. Сталинград понна ожмаськон

Г. Курск котырын ожмаськон

4. Кыӵе город вылэ 1942-тӥ арын гужем урдскиз немецъёслэн армизы Паулюс кивалтэм улсын?

А. Ленинград

Б. Севастополь

В. Сталинград

Г. Москва

5. Быдӟым ож кутскем бере ик А. Александров композитор В. Лебедев-Кумач поэтлэн кылбурезъя кырӟан гожтӥз. Та кырӟан калыке вӧлмиз. Кызьы со нимаське?

А. Тёмная ночь

Б. Катюша

В. Священная война

Г. Журавли

6. Кин суредаз «Родина-мать зовёт!» плакатэз?

А. Алексей Кокорекин

Б. Борис Кустодиев

В. Ираклий Тоидзе

Г. Виктор Корецкий

7. Со лыдӟылӥз Совинформбюролэсь иворъёссэ, Верховной Главнокомандующийлэсь Иосиф Сталинлэсь вазиськонъёссэ. Кыӵе тодмо дикторлэн куараез чузъяськылӥз радио пыр?

А. Игорь Кириллов

Б. Александр Бовин

В. Юрий Сенкевич

Г. Юрий Левитан

8. Кыӵе город-героез нокыӵе тушмон огпол но киултыны ӧз быгаты?

А. Одесса

Б. Ленинград

В. Севастополь

Г. Керчь

9. Кӧня нунал ӵоже армия утиз Ленинградэз?

А. 600

Б. 1 сюрс

В. 900

Г. 872

10. Кызьы калыкын нимало вал 227 номеро приказэз?

А. «Ни шагу назад»

Б. «Всё для фронта, всё для победы»

В. «За Родину»

Г. «Вперёд к победе»

11. Кызьы нимазы немецъёс Москваез киултонъя планзэс?

А. Барбаросса

Б. Тайфун

В. Цитадель

Г. Феликс

12. 1943-тӥ арын сентябрь но октябрысь толэзьёсы ог 120 сюрс партизанъёс бадӟым операция ортчытӥзы. Отчы пыриськизы Белоруссиысь, Прибалтикаысь, Карелиысь, Крымысь, Ленинград но Калинин улосъёсысь партизанъёслэн 193 огазеяськонъёссы. Кызьы нимаськиз та операция?

А. Концерт

Б. Багратион

В. Уран

Г. Кольцо

13. Кыӵе тодмо лётчик, Совето Союзысь 3 пол Герой тушмонлэсь 62 самолётсэ уськытӥз?

А. Александр Покрышкин

Б. Николай Гулаев

В. Григорий Речкалов

Г. Иван Кожедуб

14. Кыӵе тодмо кинорежиссёр пуктӥз «Мечта», «Человек №217» но «Обыкновенный фашизм» фильмъёсты?

А. Михаил Ромм

Б. Абрам Роом

В. Сергей Эйзенштейн

Г. Илья Копалин

15. Кызьы нимаськиз Белоруссиез мозмытонъя операция?

А. Уран

Б. Рельсовая война

В. Ясско-Кишеневская

Г. Багратион

16. Фашистъёслы пумит ожмаськисьёслы США юрттӥз, пыӵал тӥрлык, техника, сиён-юон вуттыса. Кызьы нимаськиз США-лэн юрттэт сётонъя программаез?

А. Дороги жизни

Б. Ленд-лиз

В. Нормандская операция

Г. Оверлород

17. Кыӵе операция ортчиз Overlord нимын?

А. США-лэсь армизэ Нормандие васькытон

Б. Франциез фашистъёслэсь мозмытон

В. Италиысь фашистъёсты уллян

Г. Балкан полуостровез мозмытон

18. Кыӵе арын асьме ожгарчиос но США-ысь солдатъёс пумиськизы Эльба шур дурын?

А. 1944

Б. 1945

В. 1943

Г. 1942

19. Инженерной войскоосысь кыӵе генерал-лейтенантэз, Генеральной штаблэн Военной академиысьтыз профессорез курадӟытӥзы фашистъёс Маутхаузен концлагерьын?

А. Сергей Владимирович Илюшин

Б. Дмитрий Михайлович Карбышев

В. Владимир Григорьевич Федоров

Г. Игорь Иванович Сикорский

20. Кыӵе маршалмы гожтӥськиз Германилэн капитуляциез сярысь актэ?

А. Георгий Жуков

Б. Константин Рокоссовский

В. Семён Тимошенко

Г. Климент Ворошилов

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