Нылпиосын но анай-атайёсын артэ

Кияса ёросысь Юрмалай черкогуртысь нылпи садэ 5 гуртъёсысь пиналъёс ветло. Соосты визьнодало адӟем карымон нылкышноос.

Кияса ёросысь Юрмалайысь садын нылпиос пӧраны дышетско.

Туспуктӥз Туспуктӥз Светлана ТИХОНОВА

Сад школаен одӥг липет улын интыяськемын. Татчы ветло, Юрмалайысь сяна, Кумырсаысь, Куӵосысь, Вужгуртысь, Починкаысь ӟуч но удмурт пиналъёс. Соосын быгатыса ужало визьнодасьёс Светлана Тихонова, Лилиана Фомина но юрттӥсьсы Елена Крюкова.

Светлана Александровна трос нылпиё семьяын будэмын. Юрмалай школаез йылпумъяса, мынӥз Сарапулысь дышетӥсьёсты дасянъя техникуме. Ӝоген вордскем гуртаз, Куӵосэ, бертӥз. Бӧрысь эшшо тодон-валан люказ на Удмурт кун университетысь правоя, социальной управлениея но кышкытлыклэсь утиськонъя факультетын. Трос аръёс ӵоже Юрмалайысь нылпи садэн кивалтэ ни.

Нош Алнаш ёросысь Кузёбай гуртысь Лилиана Фомина йылпумъяз Удмурт кун университетысь удмурт кылосбуръя факультетэз. Л. Фомина бадӟым саклык висъя нылпиослэсь вераськонзэс волятонлы, кылтӥрлыксэс узырмытонлы, вордӥськем музъеммес гажан мылкыд пыӵатонлы.

Трос тунсыко ужрадъёс ортчыло нылпи садын. Татысь ужасьёс бадӟым сак-

лык висъяло нылпиослы анай кылзэс яратон мылкыд пыӵатонлы. Ӵемысь удмурт ужрадъёс ортчытъяло, удмурт сям-йылолъёс, калык сярысь фильмъёс возьматъяло. Тани берло анай-атайёсты но пиналъёсты люказ удмурт нылкышно дэремлы, чеберъяськонъёслы сӥзем ужрад. Мумы-бубыос но тэшкылиос отчы, чебер пӧрмытскыса, вуизы, кибашлыос асьсэ ужъёссэс возьматӥзы. Кин гын сапег гындэ, мукетыз дӥськут вуре, чильпаське, керттӥське. Анай-

ёс семьяязы утиськись уксё-

тӥрлыкъёсынызы тодматӥзы, веразы удмурт пужыос, соослэн пуштроссы, буёлъёслэн мар возьматэмзы сярысь.

Садике ветлӥсь ӟуч пиналъёс но удмурт сям-йылолъёсын тодматско, удмурт кырӟанъёс быдэсто, экто. Ӵемысь гинэ нылпиос вуыло школа бордын усьтэм музей сэреге. Сое кылдытӥз библиотекарь Амполинария Куликова.

Юрмалай садысь нылпиос арлы быдэ быгатонлыксэс возьмато но устоосыз луо ёросамы ортчылӥсь «Пичи чеберай но батыр»

вожвылъяськонын, кӧня ке пол элькун сцена вылысен но асьсэ сярысь веразы ни. Кияса ёросысь «Удмурт Кенеш» огазеяськонэн радъям конкурсъёсы ӵемысь пыриськыло, кылсярысь, кылем арын «Удмурт кылын, удмурт сямен!» ёрос вожвылъяськонын Степан Парфёнов но Оксана Голубкова нылпиос но садэн кивалтӥсь Светлана Тихонова 1-тӥ инты басьтӥзы. Со сяна, «Пичи тэшкылиос» ансамбленызы адӟем карымон луэмзэс возьматӥзы, «Мынам Удмуртие» телеканаллэн «Ёрос кизили» вожвылъяськоназ пыриськыса. Нылпи сад ӟеч кусып возе школаен, татысь дышетӥсьёсын ӵош ужрадъёс ортчытъяло, куное 1-тӥ классысь пиналъёсты ӧтчало, асьсэос но школае ӵем гинэ вуыло.

Светлана Тихоновалэн 25 ар ӵоже ужамез пусъемын Дышетонъя но наукая министерстволэн Данъян грамотаеныз, вылӥ категориен специалист Юрмалай поселенилэн депутатэз луэ.

________

Марина МОРЯКОВА Кияса ёрос, Вуж Салья гурт