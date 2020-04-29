Малы муш мумы пузамысь дугдэ?

Пучы сяськаян вакытэ ӵапак дырыз умортоосты бакчае поттыны. Угось шуныт ни, мӧль бичаны луэ.

Мушъёсты бакчае поттоно пучы сяськаян вакытэ.

Туспуктӥз Елена Сараматова.

Ӟеч сюдоно

Кылем гужем но сӥзьыл мушъёслы куазен ӧз удалты. Ялан зорыса улӥз. Сиён тырмыт люканы ӧз пӧрмытэ. Лябӟизы. Соин ик толъён азьын мушъёслэсь тазалыксэс юнматон мушкасьёс вылэ быдэсак усиз.

— Сиён уг тырмы ке, муш мумы август, сентябрь толэзьёсы пузамысь дугдэ, — вера Алнаш ёросысь Туймыйыл гуртысь мушкась Валерий Сараматов. — Со угось чакла, быгатоз-а толбыт сюдыны. Уз быгаты шуыса шӧдэ ке, семьязэ бадӟыматыны уг дырты, тазэ ке но утён сярысь сюлмаське. Муш мумы толалтэ шутэтскемез бере, феврале, пузаны кутске. Но сиёнэз ичи ке, пи уг потты. Озьыен, семья уката лябӟе. Солэсь трос чечы уд басьты.

Кин но со пучы сяськаяськемлэсь азьвыл ик мушъёссэ инкуазе поттыны дыртэ. Одӥг ласянь, со умой. Мушъёс али гибридноесь бере, соос, среднерусской мушъёс сямен, толбыт уг чидало пушказы кыедзэс возьыны — чидатӥськыса, чидатӥськыса, пушсы висьыны кутске, умортое ик сӥтясько. Кыед пӧлын улыса-шокаса, кӧтазы йӧтэ. Тол ӵоже сотэк но лябӟем мушлы мултэс уж кылдэ: кыедзэс умортоысь поттыны, сузяны курадӟо.

Адямиос, шуныт кариськиз ни шуыса, умортоосты мурӝолысь бакчае лымы вылтӥ ик потто, но асьсэос собере ӧпкелё. Угось шуак кезьыт кариськыны быгатэ. Муш, нуназе шунтӥсь шундылы оскыса, мӧль бичаны лобӟе, нош карозяз берен уг вуы ни: шуак я салкым тӧл пельтэ но, муш кынме, музъем вылысь ӝутӥськыны уг пӧрмыты ни. Пудо эмъясьёс мушъёсты 12 градус шунытэн мурӝолысь поттыны косо. Но та асьме шаермылы уг тупа. 7-10 градус шуныт 5-7 нунал ӵоже во-

зиське ке, умортоосты садэ пуктылыны яра ни. Ӵапак соку пучы сяськая. Уйёс но кезьыт уг луо ни.

— Умортоосты вазь поттыса, мушъёс кынмо, черлало. Эшшо ке вань пузъёсты (расплод) кынтыны луэ. Пузъёсты утён вылысь мушъёс быдэс семьяен басьтӥсько соосты шунтыны. Озьы асьсэлы но, пузъёслы но шунытсы тырмыт уг луы. Вазь поттэм уморто-

осты одно ик шобыртон сярысь сюлмаськоно. Мон

ватной шобретэз, умортоос пасьта вандылыса, рамаос вылэ тып-тып понӥ. Но шобретэн гинэ кельтыны уг яра. Шобрет пыртӥ умортоосысь мускытэз ӝог тӧлӟе омыре. Нош пузъёссы медаз сӧриське шуыса, мушъёс уморто пушкын мускыт возьыны тыршо. Со мускытэз утён вылысь рамаос но шобрет вискы пононо я газет, я клёнка, я изолон — кинлэн мар ки улаз вань, — вера Валерий Сараматов.

Умортоысь шунытэз утён вылысь мушкасьёс рамаосты но кулэсто. Сюсен рамаос ӧжытгес ке, мушъёслы карзэс шунтыны капчигес. Соин ик умортоез усьяны ӵем уг яра. Шулдыр куазен ӝог учконо, сиёнзы тырмыт-а шуыса. Тырмыт ке, 2-3 арня ӵоже исано ӧвӧл. Лобан пасез но (лоток) огдыре 3-4 муш тэрымон гинэ кельтоно — бадӟымгес луиз ке, каразы кезьыт пыроз.

Тэен нюръяськоно

Арысь аре мушкасьёс йыр бордазы кырмисько — бызгетӥсьёссы быдэс семьяен тол ӵоже быро. Сиёнзы но лачак, нош мушъёс куло. Туэ но озьы ӝожтӥськисьёс трос.

— Ог 20 ар талэсь азьло шаерамы Башкириысь вуиз акарапидоз через нуллӥсь тэй, — вера Сьӧлта ёросысь Орловский выселокысь мушкась Сергей Эшмаков. — Со сяна, зол вӧлмемын варроатоз висёнэз вӧлмытӥсь тэй. Та висёнъёсты кыксэ но огдыре йӧнатыса умой. Кыкезлы но тупась эмъюм вузаське. Зэм, одӥг эмъюмен 1-2 арлэсь кема бурмытыны уг яра — тэй солы ӝог дыше. Соин ик препаратэз ӵемгес вошъяно. Соиз но вань: тон эмъяськод, нош бускелед мушъёссэ уг чакла ке, соос дорысь тэйёс тынад мушъёсыд борды кырмиськыны быгатозы. Соин ик та черен дэмен нюръяськоно. Ми али мушкасьёсын ужпум ӝутӥськомы, гуртоос пасекаоссэс регистрировать мед карозы, солы паспорт мед лэсьтозы шуыса. Сыӵе дыръя одно ик вань мушъёссэс пудо эмъясьёс эскерозы. Висён шедьтӥзы ке, ваньзэсты кужмысь йӧнатыны косозы. Озьы ӧз луы ке, шаерысьтымы вань мушъёс пумен лябӟыны но бырыны быгатозы.

Муш умортоосты чылкытатыны азьтэмъяськыны уг яра. Пурысьтам интыез вань ке, сое хлоркаен я водородлэн перекисеныз сузяно. Вань висёнъёслэсь мозмытскыны юрттэ паяльной лампа: умортолэсь котькуд сэрегзэ сутыса лэзиськод но — ужез быре. Озьы ик умортоосты ӵынатон тэйёсын нюръяськыны юрттэ.