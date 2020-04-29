Музъемен вырыны, пудо вордыны мылкыд карисьёс арысь аре йыло. Трос уксё быдтытэк, кызьы фермер луоно?

Гурт удысъя но сиён-юонъя министерство «Агростартап» программая фермер ужен вырон борды басьтӥськисьёслы грант люкылэ. Сое басьтыны вожвылъяськонэ арысь аре ог 140 мурт пыриське. Но грант ваньзылы уз тырмы. Туэ 120 миллион манет висъяськоз асьсэ ужзэс усьтыны малпась 36 муртлы.

Министерствоен радъям «Мон — фермер» дышетон дыръя огез визьнодась вал шаерысьтымы тодмо ужбер-гатӥсь Иван Халилов. Со Сарапул но Пичи Пурга ёросъёсын эштосъёс кылдытӥз.

— Ар куспын луэ, ӧжыт коньдон быдтыса, фермер кариськыны но пыд йылэ рос-прос султыны, — шуэ Иван Халилов. — Гольык бусые пуктӥськыны кутскон котьку дуно усе. Ачим озьы но, тазьы но утчай. Капчиез амал — гурт пумысь вуж коркаез басьтыны. 50-70 квадрат метр корка 50-150 сюрс манет сылэ. Сое сэзъян-выльдон понна ог 200 сюрс манет кошкоз. Со коньдон канализация кыскыны но, юртлэсь вылзэ но, пушсэ но кышъяны тырмоз. Эсьма, хозяйствояды вуэмдылы быдэ кытчы пырон интыды луоз. Татын сюрес но котьку тазатэмын луоз. Бусы шорысь фермае аслыд сюрес лёгоно ук. Кулэ на 0,25-1,5 гектар музъем. Сое асьтэлы пуктӥськыны шуыса кутоно. Сыӵе музъем вылын котьмар карыны луэ: коть гид возь, коть мерттӥськы. Сыӵе дыръя регистрация ортчоно, отчётъёс лэсьтоно ӧвӧл. Со сяна, выт тыроно уз луы. Гурт пумын улӥсьлы каньыл со ласянь но: котыр возьёс — пудодэ котькӧня пастуха, тылобурдолы но эрик.

Иван Халилов пусъемъя, кутскон понна ӝыны миллион манет тырме. Тужгес трос уксё кошкоз пудо, тылобурдо, муш басьтыны. Кылсярысь, пасека кылдытон вылысь 1 муш семьялы умортоосын но тӥрлыкен валче ог 25 сюрс манет быре. 1 ӟеч кеч басьтыны кулэ ог 6,5 сюрс манет. Ӟеч выжыысь ӟазег сылэ ог 5 сюрс манет. Гуртысь ик кинлэсь ке пудозэ басьтыны трослы дунтэмгес луоз. Но трос йӧл, чечы кыскыны, сӥль поттыны малпасьёслы ӟеч выжыысьсэ утчано.

— Быдтэм уксё ӝог берытске. Ас киын будэтэм живот, емыш понна адямиос вожмасько. Калык чылкыт сиён-юон борды кыстӥськыны кутскемын, магазинэ олокытысь оломар ваемез шоры учкемысь дугдэ. Гуртоос асьсэос но бакча, гид возё. Соин ик городын басьяськись утчано. Тӥ сярысь адямиос мед тодозы шуыса, асьтэ сярысь Интернет вотэсысь пӧртэм группаосын ивортоно, газет бамъёсын печатласьконо. Адямиос тӥ сярысь тодӥзы ке, асьсэос тӥ доры кыстӥськозы, — нодъя Иван Халилов.