Кин ӟырда, кин кызэ…
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Паласькись висёнъёсъя элькун больницаысь эмчиос черламъёсты пыд вылазы султытон понна уй но нунал тыршо.
Больницаысь стационарен кивалтӥсь Наталья Ижболдина верамъя, туннэ кунгож сьӧрысь гинэ ӧвӧл, республикамылэн палэнысьтыз вань вуэмъёсты но сак чаклало ни. Кызо-кизьныло ке, соосты соку ик инфекционной больницаысь нимысьтыз боксъёсы интыяло, коронавируссы уг шараяськы ке но. Кин уг висьы — 2 арня карантинын дораз пуке.
— Котькыӵе висён музэн ик, коронавирус но адями вылын пӧртэм сямен шӧдӥське, — пусъе Н. Ижболдина. — Одӥгъёсыз сое капчиен вормо, мукетъёсыз туж секытэн. Жаляса верано, вань ни чидамтэосыз но. Коронавирус туж матын луэ парсьёс бордысь кылдэм пыэдлы (свиной грипп). Соос огвыллем кутско: мугор ӟырда, кӧс кызон пӧсьтэ… Собере вирусъёс борды итӥсько бактериос, пневмония кырмиське. Туж секыт висисьёслы шоканы юрттэ ИВЛ (искусственная вентиляция лёгких) аппарат.
Специалистъёс верамъя, коронавируслы пумит нимысьтыз препаратъёс туннэ ӧвӧл на бере, шуге-леке вуэмъёсты йӧнато пӧртэм пумо препаратъёсын. Но ваньзылы вирусъёслы, бактериослы пумит терапия лэсьтӥське.
— Койкаысь поттон азьын таослэсь эшшо 2 пол COVID-19-лы анализъёссэс басьтӥм, соос чылкытэсь вал, — пусйиз Н. Ижболдина. — Нош быгато-а соос выльысь коронавирусэн черланы, тазалыксэс азьланьын нимысьтыз чаклано-а, уже потыны быгато-а? Та юанъёслы тыро-пыдо валэктон али ӧвӧл. Та сярысь Россиын гинэ ӧвӧл, быдэс дуннеын вераны уг быгато.
Но специалистъёс лыдъяло: пыэдлы но мукет та выллем паласькись висёнъёслы сямен ик, адямилэн коронавируслы пумит но огдырлы иммунитетэз кылдэ. Зэм, со ог арлы гинэ тырмыны быгатоз. Соин ик али тодосчиос, вирусологъёс, пыэдлы пумит сямен ик, коронавируслы пумит но вакцина кылдытон бордын тыршо.
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Элина КУМАЧЁВА
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