Европаысь кунъёс карантинысь потон сярысь ялӥзы

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 30 апреля, 2020 10:20
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Евросоюзын кунгожъёссэ нырысь ик усьтӥз Чехия. Даниын но Новрегиын ужало ни нылпи садъёс но школаос, Австриын ӧсъёссэс вӧлъязы магазинъёс, Италиын но Испаниын ӝоген лэземын луоз паркъёстӥ поръяны, одӥг провинциысь мукетаз вуылыны. Нош Германиысь стадионъёсын ортчоз футболъя чемпионат.

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 30 апреля, 2020 10:20 Updated
TAGS: карантинкоронавирус
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