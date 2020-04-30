Европаысь кунъёс карантинысь потон сярысь ялӥзы
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Евросоюзын кунгожъёссэ нырысь ик усьтӥз Чехия. Даниын но Новрегиын ужало ни нылпи садъёс но школаос, Австриын ӧсъёссэс вӧлъязы магазинъёс, Италиын но Испаниын ӝоген лэземын луоз паркъёстӥ поръяны, одӥг провинциысь мукетаз вуылыны. Нош Германиысь стадионъёсын ортчоз футболъя чемпионат.
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