«День Победы» кырӟан чузъяськиз удмурт кылын

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 27 апреля, 2020 12:55
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Приволжск федерал округысь вань улосвылъёс но элькунъёс пырисько «Наш день Победы» акцие. Шаермы но палэнэ ӧз кыльы. Озьы «Вормон нунал» кырӟанэз быдэстӥз Удмуртиысь академической хоровой капелла. Вераны кулэ, нырысетӥ куплет чузъяськиз удмурт кылын.

udmurt.ru
«Вормон нунал» кырӟанэз быдэстӥз Удмуртиысь академической хоровой капелла.
Туспуктэм: udmurt.ru

Видеое кырӟан гинэ гожтэмын ӧвӧл, со возьматэ Удмуртилэсь война дыре улэмзэ но. Уго асьме шаерамы Москваысь, Киевысь, Тулаысь но мукет городъёсысь предприятиос вуттэмын вал, татын соос ужзэс азинтӥзы. Озьы ик кужымзэс жалятэк тыршизы Ижысь но Воткинскысь ужасьёс. Кылсярысь, война вакытэ шоркарын поттӥзы 11 миилион пыӵал, Воткинскын – артиллерилы 53 сюрс пӧртэм орудиос. Удмуртиын улӥсьёсмы Ижевск-Балезино чугун сюресэз лэсьтӥзы.

Удмуртиысь сяна, акцие пыриськизы ни Мордовиысь но Марий Элысь коллективъёс но кырӟасьёс. Соос но куд-ог куплетъёсты анай кылынызы быдэстӥзы.

Вань видеосты шедьтыны луоз «ВКонтакте», «Фейсбук», «Одноклассники»  мерлыко бамъёсысь #песнипобедыПФО #нашденьпобеды пусъёсъя. Со сяна, соосты возьматозы «Удмуртия» каналын, озьы ик кырӟан шудоз «Мынам Удмуртие», «Радио России», «Адам» радиослэн тулкымъёссы вылын.  

Вераны кулэ,  Удмуртиын озьы ик ужа Вормонлы сӥзем вотэсбам — http://udm9may.ru/. Отысь шедьтыны луоз Вормонлы сӥзем пӧртэм ужрадъёсты, ветеранъёслэсь тодэ ваёнъёссэс но мукет.

Сергей Захаров

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 27 апреля, 2020 12:55
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