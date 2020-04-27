Дасесь-а хозяйствоос карантинлы?

Кыӵе югдур али гурт удысын? Марлы дасяськоно предприятиослы но калыклы? Та но мукетыз пумысен кенешимы Правительстволэн Тӧроезлэн воштӥсеныз, гурт удысъя но сиён-юонъя министрен Ольга Абрамоваен.

Ольга Абрамова итӥськиз Россиын ортчись флешмоб борды.

Туспуктэм: Удмуртиысь гурт удысъя но сиён-юонъя минитсрестволэн пресс-службаез.

— Ольга Викторовна, ар кутсконын гинэ предприятиос азе ужпум пуктэмын вал тросгес вузъёсты кунгож сьӧры поттыны. Коронавирусэн но дуннеысь огъя кризисэн валче границаос пытсаськизы-а?

— Экспортэн туэ 5 миллион 100 сюрс доллар поттонъя ужпум пуктэмын. 1-тӥ квартал ӵоже 1 миллион 138 сюрс доллар тыр вуз каримы ни. Кунгож сьӧрын ярато асьмелэсь йӧлмес, сӥльмес. Соин ик ворсам кунгожъёс уг люкето. Али дасяськомы Можга ёросысь курка вордонъя предприятиез но Сарапул ёросысь кӧсвӧй лэсьтонъя заводэз дуннеысь рыноке поттыны. Юкаменскысь етӥн завод гужемысен Китаен вуз карыны ӧдъялоз. Оглом шаерамы али 16 предприятие экспортлы ужаны дасяське. Мылкыд карисьёс эшшо но трос, но оборудованизэс, объектъёссэс куронъёсъя тупатыны луонлыкъёссы ӧвӧлгес. Соин ик малпаськомы 12 миллион манет тыр грантъёс люкылыны.

— Кыӵе шуг-секытъёсын али пумисько предприятиос?

— Валюталэн дуныз вош­тӥськиз. Та нырысь ик шуккиз переработкаен вырись предприятиосты. Соослэн 15-20 процентэз вуз поттонзы угось герӟаськемын кунгожсьӧрен: вутто тӥрлык, бинялтон (упаковка), импортной оборудованиен вырыны визь но палэнысь кулэ луэ. Россиын куд-ог тӥрлык потто ни. Но со кунгож сьӧрын лэсьтэмзэ тупатыны уг мыны. Нош быдэс заводэз шуак уд выльды. Тетрапак упаковкалэсь но номыр умоез малпамтэ на.

Озьы ик бадӟымесь ыштонъёс адӟо тылобурдо, парсь вордӥсь фермаос, бакча емыш будэтӥсь предприятиос. Туннэ чипы, кидыс вуттӥськомы кунгож сьӧрысь. Россиын чиньыен лыдъямон предприятиос ужало маточной поголовье возён бордын. Соин ик ӵемысь, кылсярысь, чипыослы Германие мыноно луэ. Таин валче заводъёсмы али 4-5 миллион манетлы тросгес уксё быдто.

Кылем арын Даниысь 400 йыр скал вайимы вал. Али уг луы кунгож сьӧрысь ӟеч выжыысь пудо пыртэммы. Пудоез выльдыны асьме хозяйствоосысь ик племенной пудо тырмыт – араз 2-3 сюрс йыр вузаськомы. Но уллёзэс трослы йылтыны сюлмаськисьёс пумен ёрмыны кутскозы.

Туннэ гурт хозяйствоос малпаськонэ усемын: техникалы дунъёс будэмын. Кышкаськомы ужась калык понна но. 65 ареслэсь ортчемъёсты доразы пукыны косэмын. Гуртын тросэз ужасьёс — со арлыдо адямиос. Ярам, экономист коркасеныз чотаськыны быгатоз ай. Но туннэ арлыдоосты доразы келязы ке, скал кыскыны но бусыосты кизьыны адями уз тырмы. Али ог 284 сюрс гектар кизёно юос пӧлысь 33 сюрсэз гинэ киземын ай. 11 ёросъёсын сеялкаоссэс ӧз ик поттэ на. Ачид ке ӧд гыр, геры уз гыр. Соин ик хозяйствоослэн кивалтӥсьёссы ужасьёссэс туж утьыны выро. Вань гидъёсты, гаражъёсты тазато вирусъёсты быдтӥсь суретъёсын. Гуртысьтызы ужбергатӥсьёсты я кибашлыосты маска вурыто. Кылсярысь, Сьӧлта ёросысь «Батыр» хозяйство гуртысь кибашлыослы но уж сётӥз, колхозникъёссэ но шумпоттӥз. Азьвыл предприятиосын

механизаторъёслэсь гинэ тазалыксэс ӵукналы быдэ эскерылӥзы, табере — ваньмызлэсь.

— Мар карыны кулэ карантинэ сюрем хозяйство?

— Москва улосысь огаз хозяйствое вирус вуиз но, фермазэс карантинэ пытсазы. Нош мар карод сыӵе дыръя скалъёсын? Ферма магазин ӧвӧл ук. Пудоез сюдыны, кыскыны кулэ. Пичи Пурга ёросысь Баграш-Бигра гуртэз карантинэ ворсамзы бере пӧсе вуимы. Эмъясьёслы, Роспотребнадзоре жингыръямы, ужась калыкез нырысь ик мед эскерозы шуыса. Табере малпаськиськомы, мар кароно, кытын ке карантин ялоно луизы ке. Пудо эмъясьёслэсь бригадазэс кылдытоно ке шат? Но со бригадалы ватсаса кытысь ке уксё шедьтоно луоз.

Трос ыштонъёс адӟо сяська будэтӥсь теплицаос. Вуз карыны алӥзы угось. Соин ик эмчиослы сяськаосты дунтэк люкылонъя акция малпамын — коть кинэ ке но шумпоттоз.

Али нимысьтыз чакласа возиськомы банкрот кылись 8 предприятиез. Огез соос пӧлысь — Пичи Пурга ёросысь «УАССР-лы 10 ар» хозяйство. Соосты нокинлэн басьтыны мылкыдыз ӧвӧл бере, кун ас бурд улаз кутоз, кризисысь потыны юрттоз. Улон возьматэ угось: арлы быдэ кин ке банкрот луэ. Вотка ёросысь «Пихтовка» чорыг вордонъя кун хозяйство шоры учкемелы быдэ малпасько: кун предприятиос но йӧнала ужаны быгато, кивалтӥсьсы рос-прос ке, частникъёсын ӵошатыса, соос ик трос выт тыро на.

— Марлэсь туннэ кышкаськоды?

— Йӧллы закупочной дунъёс шуак усёзы шуыса. Сыӵе дыръя шуге-леке вуозы хозяйствоос. Рынокын югдур воштӥське нуналлы быдэ. Ужтэк кылем адямиос нуналысь нуналэ йылозы. Соин ик дуно но ӟеч вуз шоры учкись быроз. Кисыын 5 сюрс манет луиз ке, нокин но килограмм сыр уз басьты ни. Ми нуналлы быдэ сиён-юон дунъёс­ты чакласькомы. Туннэ огез но предприятие уг малпаськы ичигес вуз поттон я ужзэ дугдытон сярысь. Сиён-юон тырмыт. Но калыклэн басьяськыны луонлыкез быриз ке, заводъёслэн складазы вуз люкаськыны ӧдъяз ке, соос йӧл дунъёсты амалтэк уськытозы.

— Таӵе югдурен валче хозяйствоослы ватсаса юрт­тэт сётӥськоз-а?

— Али гуртоос дорозь 240 миллион манет субсидиос вуттэмын ни. Май пумозь эшшо 900 миллион манет келямын луоз. Федерал центре вазиськимы, ватсаса ог 300 миллион манет курыса. Озьы луонлык кылдоз йӧл поттонлы, предприятиосты азинтыны ватсаса субсидия люкылыны.

Хозяйствоослы али юрттоно пуктӥськонзэс но радъяны. Банкъёс кредитлы заявкаосты туж кема эскеро. Гужем рос-прос лэсьтӥськыны но сӥзьыл выль гидэ пудо пыртыны мед луоз шуыса, та нуналъёсы Удмуртилэн Тӧроеныз Александр Бречаловен но Россельхозбанклэн кивалтӥсьёсыныз огкылэ вуим, куриськонъёссэс вакчи дыр ӵоже учкозы шуыса. Туэ май-июнь толэзьёсы 4 ёросын 643 йырлы туала фермаос усьтӥськыны кулэ. Эшшо но пуктӥськыны малпасьёс вань. Куд-ог улосъёсын стройматериал вуттэмзы уг луы ни — карантин. Асьмелэн со ласянь югдур умой на бере, ӝоггес ужано. Гуртоослы, капчигес мед луоз шуыса, басьтэм кредитъёссылэсь оглюкетсэ ворсаны субсидия висъяломы.

— Мар кароно огшоры гуртоослы? Базаръёс ворсаськемен, пудозэс, тылобурдозэс, удъёссэс вузаны уг быгато, доходзэс ышто…

— Ярмаркаосы вуз карыны артысь улосъёсысь ужбергатӥсьёс вуо. Через сьӧразы пыртэмзылэсь кышкаса, базаръёсты пытсамы. Туннэ 9 ёросъёсын ужало колхозной рынокъёс. Татын пудо эмъясьёс но югдурез чаклало, дезинфекция но ортчытӥське бере, соос ворсамын ӧвӧл. Кылсярысь, ужало Ижысь Сенной, Вотка городысь, Сарапулысь рынокъёс. Отчы котькудӥз лыктыны но вузаськыны быгатэ. Солань-талань ветлыны луонлыксы ӧвӧл ке, луэ вазиськыны Удмуртпотребсоюзлэн ёросысь ёзъёсаз. Татын гуртоослэсь заявкаоссэс бичало, кинлы кӧня чипы, кинлы кӧня парсьпи кулэ шуыса. Со дыре ик люкало кин маин вуз каре шуыса возьматӥсь список. Соя специалистъёс вузан-басьтонэн асьсэос ик выро. Огысьтыз мукет гуртэ нокинлы ветлоно ӧвӧл. Удъёсын вуз карон сярысь ке, гуртоослы таиз алэмын ӧвӧл.

Вань ёрос йыръёсын но гурт поселениослэн ки­вал­тӥсьёсынызы кенешемын, гуртоослы вуз карыны юрттозы шуыса. Министерство ачиз гуртоослы вузаськыны лэзись справка сётэ, сое полициын ужасьёслы возьматыны мед быгатозы шуыса. Туннэ асьмеос ваньмы ог-огмы сярысь сюлмаськыны, экономикаез утьыны кулэ.

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Елена САРАМАТОВА