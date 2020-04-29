Гын сапегез чида 20 ар

Сьӧлта черкогуртын улӥсь Геннадий Крестьянинов 50 арлэсь кема ини гын сапег лэсьтонэн выре, пыдкуксэ ушъяло быдэс шаерамы.

Сьӧлта черкогуртысь Г. Крестьянинов азьвыл

арскын 100 куз сапег гындылӥз.

Геннадий Никитьевич вор­дӥсь­кемын Сьӧлта ёросысь Квашур гуртын. 8-тӥ классэз йылпумъяса, шофёре дышетскиз. Ужаны кутскиз гуртысьтызы Ленин нимо колхозын водитель луыса. Нош уйёссэ мунчояз гын сапег лэсьяз.

— Семьямы бадӟым вал, ми 7 нылпиос, эшшо бордамы бабушмы улӥз на, ваньмы пичи коркан 10 кузя, — вера воргорон. — Ческыт сиськем потэ вал, нош тятя но нэнэ колхозын ужазы, уксё тыро-пыдо ӧз басьяллялэ. Со вакытэ, 1960-тӥ аръёсы, гуртамы тросэз гын сапег лэсьтонэн выризы, озьы семьязэс сюдӥзы. 8-тӥ классэз йылпумъяса, мон Михаил Столбов кибашлы доры лыктӥ, валёнки лэсьтыны мед дышетоз шуыса.

Пизы гын сапег лэсьтыны кутскемез бере Крестьяниновъёс уксётэк ӧз улэ, шуыны луоз. Отӥяз Геннадий Никитьевич Парсь­гуртысь Серафима Васильевнаен паръяськиз, кышноез но ыж гонэн ужаны кутскиз.Заказъёсты дыраз лэсьтон понна уйбытэн сапег гындыса пукылӥзы. 2 пиналъёсмес будэтоно, асьмелы пичи вакытамы чебер дӥсяськыны ӧз кылды бере, нылпиосмы ке но вожъяськыса медаз будэ шуыса тыршим, валэктэ воргорон.

— Ыж гон валёнкилы ту­па-а, уг-а эскерисько, кырым пыдэсам питыръяса, гындӥське ке — умой, — шуэ ки­башлы. — Гын са­пеглы мы­нэ гужем гон, со умойгес гындӥське. Тулыс ӵыш­кемезлэсь лэсьтӥд ке, со носки кадь небыт луоз, формазэ уз возьы. Со керттӥськыны гинэ тупа. Адямиос валатэк котькыӵе ыж гонэн дорам вуыло, но уродзэ уг кутӥськы. Сотэк мылыз потытэк, урод ужам шуозы ук. Лэсьтэм уж понна ӵыжектоно медаз лу.

Геннадий Крестьянинов черсӥськыны, носки, пӧзь керттыны но быгатэ.

Кибашлылэн верамезъя, одӥг пар валёнки лэсьтон понна кӧня ке нунал быре. Пиосмурт сапеглы, пе, 1,6 килограмм пала ыж гон кошке. Нырысь-валысь кунчиез 1 метрлэсь но ӝужыт луыны быгатэ, берло со гындӥське, кулэ быдӟалаозь пуксе.

Али гын сапеген ветлӥсьёс трос ик ӧвӧл ни, но ачиз Геннадий Никитьевич валёнкиоссэ куятэк нуллэ. Лэсьтэм пыдкукезлы тани 20 ар пала ини, одӥг пасез но ӧвӧл, пыдэсыз гинэ, шунытгес медло шуыса, кышъямын.

Азьло ар куспын кибашлы ог 100 куз сапег пӧрмытылӥз. Кибашлы доры вуылӥз быдэс шаерысьтымы калык, сьӧразы вайылӥзы лӧдэм, тугем ыж гонзэс. Калык ушъялляз валёнкиоссэ. Соин но нимысьтыз реклама кулэ ӧй вал: усточи сярысь пельысь пеле, ымысь ыме ивор вӧлмылӥз. Бер­ло дыре гинэ вазиськисьёс кулэсмизы. Кылем арын

3 пар лэсьтӥз на вал, туэ тани одӥг но вазиськись ӧй на вал. Адямиос узыргес улыны кутскизы, ыж уг ни вордо, соин валёнки лэсьтыны курисьёс но ӧвӧл ни, шуэ пиосмурт.

Сапег гындон сям-йылол воксё медаз вуны шуыса, кемалась ик ӧвӧл Сьӧлта ёрос библиотекаын ужасьёс валёнки лэсьтон сярысь фильм дасязы. Шуныт пыдкутчан пӧрмытон сярысь тупен-тупен вераз Геннадий Крестьянинов. Табере библиотекаын та вашкала киужен тодматскыны быгато вань мылкыд карисьёс.

Паймымон, Геннадий Крестьянинов черсӥськыны, носки, пӧзь керттыны но быгатэ.

— Азьвыл чисто мамае черсыса, керттыса сётэ вал, — вера воргорон. — Но со улонысь вазь кошкиз. Кузпалы ыж гонмес, юнме медаз кылльы шуыса, ӵыжы-выжыослы сётъяны кутскиз. Озьы умой уз луы, ойдо асьмеос кубо сьӧры пуксьыса оскалтом, шуи. Озьы пичиен-пичиен черсӥськыны кутским. Нош пӧзь, носки керттыны дыши вал ини пичи дырысеным ик бабуше вӧзын. Школаын труд урокъёсын кин мар быгатэ лэсьтылӥз. Мон пиос пӧлысь огнам пӧзь керттыса

пукылӥ.

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Ангелина СНИГИРЁВА