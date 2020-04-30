Тӧр шорын — Сьӧлта ёросысь Гопгурт школаын удмурт кылъя но литературая дышетӥсь Людмила Решетникова

Людмила РЕШЕТНИКОВА 20 арлэсь ятыр ужа ни Сьӧлта ёросысь Гопгурт школаын удмурт кылъя но литературая дышетӥсь луыса. Шуэ: уг яратӥськы калыклэсь пӧртэм луыны, мыным матынгес пурысь, тӧдьы, сьӧд буёлъёс. Но ужъёсыз котьку яркытэсь пӧрмо! Юнметэк-а со пусъемын уно данъян грамотаосын, Удмуртиысь дано дышетӥсь луэ. «Дышетон» нацпроектъя туэ Россиысь тужгес кужмоосыз дышетӥсьёс пӧлы сюриз. Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов ӟечкыласа вераз: тӥлесьтыд адӟем карыны кулэ!

Людмила РЕШЕТНИКОВА

Директор азьын — йырмес ошыса

— Пичи Пурга ёросысь Кечейыл гуртэ котьку сюлэмам. Вордскем палъёсме син азям пуктӥсько ке, соку ик эшъёсы тодэ лыкто. Капка азямы ог 20 пала но люкаськылӥм — гуж! поттылӥм. Уката яратылӥм ватскыса шудыны. Шудонъямы скал комплексозь но вуиськом вал — гуртмылэсь палэнын вырйылын со сылӥз.

Тросэзлэн эшъёсылэн мама-папаоссы со комплексын ужазы: скал кыскизы, кунян сюдӥзы, пиналъёссэс сьӧразы юрттӥськыны кутылӥзы. Мон соослы туж вожъяськылӥ: малы меда мынам комплексын нокинэ уг ужа? Но мон эшъёсы сьӧры калъяськылӥ. Пичи кунянъёс кыӵе мусоесь пото вал! Аслам мамае заготзерноын бухгалтер луыса ужаз, папае чугун сюрес вылэ ветлӥз. Бӧрсям будӥз на Лена сузэре.

Школаын дышетскон вакытъёсы но син азям яркыт пуксё. Классамы 20-лэсь ятыр кузя дышетским, ог-огенымы туж эшъяським. Дэмен дышетским, дэмен шудылӥм. Ваньмы йыртэманы но быгатылӥм. Туж умой тодӥсько на, кызьы одӥг пол быдэс классэнымы, школае мынэм интые, автобусэ пуксьыса, Иже кошким. Мар карим городын — уг тодӥськы ни. Но ӵуказеяз директорлэн кабинетаз йырмес ошыса пукеммы али но син азям: нырысь отчы оген-оген пыртазы, собере ваньмес ӵош… Но ӵемгес, малпасько, ӟеч ужъёсынымы ик висъяськылӥм: школаын ортчылӥсь пӧртэм ужрадъёсын классмы вормонъёс басьтылӥз, дышетсконын но бере ӧм кыльылэ.

Мон котьку азьпал радъёсын вал шуыны уг быгатӥськы. Пӧламы котьку сюрылӥзы чырткемъёсызгес, дӥсьтӥсьёсызгес. Нош мон, ӟуч сямен вераса, туж усто исполнитель вал. Малпасько, та сямы али но озьы ик кылемын: лэсьтоно шуизы ке, тыро-пыдо быдэсто.

«Анай кылъя устоез дышетӥсь» конкурс дыръя Н. Ермокинаен.





Экономистысь — визьнодасе

— Дышетӥсь луон сярысь ноку ӧй малпаськылы. Бадӟым классъёсысен Иже сельхозинститутэ подготовительной курсъёсы ветлӥ. Экономист луыны малпасько вал. Математикаен экзамен но сётыса вуттӥ. Маиз йырам берытскиз — валантэм. Сельхозинститутлэн юртэз туж мӧзмыт потӥз, лэся.

Дорамы куное ветлэ вал Ирина Плетнёва, матысь ӵыжы-выжыелэн со университетын ӵош дышетскем эшез. Школаез быдтыкум, Ирина Николаевна университетын дышетэ ни вал. Со дэмлаз: ойдо, пе, удмурт филфаке. Экзаменъёсме умой сётӥ. Дышетскыны кутскеме

бере ик валай: филфаке лыктыса, шонер лэсьтӥ. Дышетскыны туж кельшиз.

Сьӧлта ёрос мон понна воксё тодмотэм ӧй вал, татын улэ папаелэн сузэрез. Со доры куное ветлылӥ. Университетэз йылпумъяме бере со шуиз: Люда, оло, ми пала ужаны кариськод? Со вал 1997-тӥ арын. Инты ӵектӥзы Гопгурт школаын. Коллектив туж зол шуыса, соку ик шӧдӥськиз.

Улон инты но сётӥзы — 3 квартираем пу коркан. Ӵош улӥм ӟуч кылъя но литературая егит дышетӥсен, Сьӧлта ёросысь ик Югдонысь вал со. Коркалэн мукет палаз квартираын улӥз на географиен дышетӥсь луыса ужам воргорон, со пенсиын вал ни. Инкуазез эскериз, гожъяса кельтылӥз, кыӵе аре ку нырысьсэ лымы усиз но мукет. Вал мунчомы. Сое эстыкумы, бускельмес но мунчое пырыны ӧтьылӥм. Коркан гурмес пуэн эстылӥм — Гопгуртын али но газ ӧвӧл. Черодэн сиён пӧзьтылӥм. Уйшор берлэсь вазь ноку кӧлыны ӧм выдылэ кадь. Урокъёслы дасяськыса, лыдӟиськыса пукылӥм. Пиналъёс но соку туж трос лыдӟиськылӥзы ай. Гуртэ уж сётыкум, кышкатскисько но вал, ваньзэ сое лыдӟыса вуттозы меда? Ӵуказеяз урокез кутскисько но валасько: лыдӟиськиллям!

Семьяеныз.

60 вал — 17 кузя кылизы

— Нырысетӥ араз ик мыным 5-тӥ классэз сётӥзы — егит дышетӥсьлы классэн кивалтон туж кулэ, малпасько. Соосты мон 9-тӥ классозь нуи. Пӧртэм ужрадъёсы мыло-кыдо пыриськылӥзы, анай-атайёс но юрттӥськылӥзы. Зэм, дышетсконын пиналъёс

туж золэсь ӧй вал, 9-тӥ класс бере ваньзы сямен училищеосы кошкизы. Но туж шумпотӥсько: бӧрысь тросэз вылӥ дышетскон заведениосы пыризы на, улонын асьсэдыз шедьтӥзы.

Классэн кивалтыны мыным али но туж кельше. Но, жаляса верано, классъёсмы 2-3 пиналэн кылемын ни. Ужаны лыктыкум, школаямы ог 60 пинал вал на, али 17 кузя. Соин ик классэн гинэ ужрадъёс ортчытъяны уг луы ни — быдэс школаен огазеяськиськом. Куддыр районысь мукет школаосы но потӥськом. Жаляса верано, пиналъёс куспын ог-огзы сьӧры уйиськон быремын бере, нылпиос лябгес дышетскыны кутско. Куд-ог мукет школаосысь дышетӥсьёслэн милемлы верамзы потэ: тӥледлы ужаны воксё капчи, дыр, котькуд пинал син азьын, котькудзэ нимаз дышетӥськоды. Но палэнысен учкыса гинэ, вылды, озьы адӟиське.

Ужрадъёс пумысен но мар чакласьком, ваньзэ лэсьтыса вуттоно ӧвӧл. Эшшо пӧртэм акциос ортчо районын, республикаын. Ваньмаз пыриськыны пиналъёсы уг тырмо. Озьы, жаляса верано, ӵыж-выль школамы пумен чалмыт кыле. Но коллективмы али но туж зол, школамес но чылкыт, шулдыр возьыны турттӥськом, пиналъёс понна пӧртэм кружокъёс, секциос ужало.

Дышетӥсьёсме уг вунэтӥськы

— Ӵемысь тодам вайисько Кечол школаысь дышетӥсьёсме. Уката но ужаны кутскеме берегес ай кыӵе ке учыре ма карыны уг валаськы ке, аслэсьтым юасько: классэн кивалтӥсьмы Зинаида Михайловна Кутлыбаева та учыре кызьы лэсьтысал меда? Милемыз пӧртэм ужрадъёсы со туж быгатыса ӝуткалляз. Куддыр шуылӥз: ой, ӵуказе горд дэремме дӥсяло, тӥ понна гордэктоно луиз ке, нокин медаз адӟы. Малпасько вал: нош малы со ми понна гордэктыны кулэ? Табере пиналъёсы понна ачим но гордэктӥсько но, тӧдьыӟектӥсько но. Но яркыт буёло дӥсь мон уг яратӥськы, горд дэреме вань ке но.

Кызьы урокъёсты нуоно — весь тодам вайисько удмурт кылъя но литературая дышетӥсьме Нина Анатольевна Ермокинаез. Одӥг уроксэ но солэсь ӧй вунэты кадь — ваньмыз син азям. Котькуд темаез лад-лад валэктылӥз.

Озьы луиз: 2011-тӥ арын ми Н. Ермокинаен кыкнамы но пыриським анай кылъя устоез дышетӥсь луон понна элькун вожвылъяськонэ. Кузебай Герд нимо гимназиын со ортчиз. Мон Нина Анатольевналэсь вазьгес вуиськем. Со пыриз, монэ адӟиз но шуэ: ой, Люда но мон понна висьыны лыктэм.

— Мон ведь, Нина Анатольевна, тӥ понна чик уг висьы, ачим конкурсэ пыриськисько, — пумитаз вазисько.

Со монэ ныл фамилиея, Балашоваен, гинэ тодэ вылэм. Нина Анатольевна соку 1-тӥ инты басьтӥз, устоез дышетӥсь луиз. Нош мон «Дышетӥсь-новатор» номинациын ворми. Конкурс йылпумъяськем бере Нина Анатольевна шуэ: быдэс конкурс кыстӥськытозь, ачим понна но, тон понна но сюлмаськи. Нош мон со понна чик ӧй сюлмаськы, тодӥсько вал: со бадӟым опытэн, кужмо дышетӥсь, одно устоез луоз.

11 мурт пӧлын

— «Дышетон» нацпроектлэн конкурсаз нырысьсэ 2013-тӥ арын пыриськи, соку республикаысьтымы устоосыз дышетӥсьёс пӧлы шеди.

Удмуртъёслэн Елабугаын ортчем I съездзылы сӥзем конференцие вуылыку.

2019-тӥ арын малпай: та конкурсын асме 2-тӥзэ эскерыны дась ини, трос лэсьтыса вуттӥ. Портфолиоме дасяй — аслым со туж ӟеч кадь потӥз ини. Бурдъяськем мылкыдме адӟыса, нылы шуиз: мама, нош ӧд ке вормы, мылкыдыд куашкалоз ук. Куашкалоз, шуисько. Ведь конкурсын вормон — со аслад ужедлы кыӵе ке но дунъет сётэм кадь, валаськод, шонер-а ужаськод.

Россиысь устоосыз дыше­тӥсьёс пӧлы шедиськем шуыса, школаысьтымы дышетӥсьёслэсь вазьгес валатски ни. Гожтэт басьтӥ, отын пусъемын вал вормисьёслэн фамилиоссы — 11 мурт. Конкурслэн условиосызъя ӵапак сомындаез сюрыны кулэ вал Россиысь, эшшо 50-эз — Удмуртиысь устоосыз дышетӥсьёс пӧлы.

А. Бречаловлэн нимысьтыз сокем ушъямезлы ачим ик пайми, эшшо ӟечкылан ужрадын вӧзаз ик пукон инты сётӥзы на. Угось уждэ лэсьтыкуд, уд малпаськы кыӵе ке вормонъёс басьтон сярысь. Собере вормонъёсы — быдэс коллективмылэн вормонъёсыз. Мон ведь ужме огнам уг лэсьтӥськы. Школаысьтымы вань дышетӥсьёсын, пиналъёсын одӥг кыткетын ми. Со сяна, туж юрттӥськиз «Вордскем кыл» журналлэн редакциез, нимысьтыз — Ирина Фёдоровна

Тимирзянова. Со урокъёслы разработкаос, методической пособиос гожтыны мылкыдме ӝутказ. Удмурт литературая разработкаосме 7-тӥ класслы методической рекомендациосын сборниказ пыртӥз УдГУ-ысь Светлана Тимофеевна Арекеева но.

Урок чакламъя гинэ уг ортчы

— Удмурт кылэз, Гопгуртын сяна, Выль Мӧньялан, Сюромошурын но Югдонын дышето на. Ёросысь мукет школаосын со ноку ӧй вал. Но удмурт кылъя но литературая дышетӥсьёсмы сюлмысь тыршо. Урокъёсамы пӧртэм амалъёсты кутыны тыршиськом, мастер-классъёс ортчытъяськом, ог-огмылэн урокъёсамы пукиськом. Метод­объединениен мон 2013-тӥ арысен кивалтӥсько. Азьвылэз кивалтӥсьмы Маргарита Евстафьевна Трофимова шуиз: дасяськы, вань документъёсты тыныд кельто. Кема ужаз, кошкемез потӥз. Мон талы дась вал ни, «уг» шуыса ӧй улы.

Кызьы ужаны кутски, со дырысен удмурт кылъя урокъёсты традиционной программая нуисько. Но пиналъёс ӟучомо. Телевизор, Интернет асьсэлэсь басьто. Озьы ке но «Ӟеч-а, бур-а, удмурт кыл!» учебнике выжон сярысь ум малпаське. Анай кылмес дышето вань пиналъёс — 1-тӥ классысен кутскыса, 9-тӥ классозь, школамес 4 ар талэсь азьло 9 классъем кельтӥзы.

Настя нылме но ачим дышетӥ. Котькуд урокелы со дунъет сётылӥз. Шуылӥз: мама, учкы ай, туннэ урокад кудмында суредаськыса вуттӥ. Суредаськиз — иське, мӧзмытгес вал. Мукет дыръя шуоз, туннэ урок «4»-лы яке «5»-лы ортчиз. Настяен ӵошен ик куд-ог урокъёсылы разработкаос но лэсьтӥськом вал. Кылсярысь, 7-тӥ классын Геннадий Красильниковлэн «Оксана» веросэзъя усьтэм урок ортчытӥ — презентацизэ быдэсак со лэсьтӥз.

Но чаклам планъя гинэ одӥг урок но уг ортчы кадь. Пиналъёс ведь туж тунсыкоесь, йыразы олокыӵе малпанъёс-юанъёс чилекто, куддыр туж паймыто веранъёсынызы. Куддыр адӟисько: ужаны мылкыдзы ӧвӧл кадь таослэн, урокын ик маке выльзэ малпасько, озьы шуак выль сюжет кылдэ.

Мифъёс но легендаос

— Уроклы нырысетӥез разработкае ог 8-9 ар талэсь азьло лэсьтэмын. Пётр Блиновлы сӥзем усьтэм урок ортчытӥ. Радъяй виртуальной музейын экскурсия выллем. 1-тӥ висъетэ пыриськом — тодматскиськом писательлэн улон сюресэныз, 2-тӥ висъетын Сюрзи гурт сярысь вераськиськом (писатель отын вордскемын, будэмын), 3-тӥяз вамыштӥськом — «Улэм потэ» романэныз тодматскиськом. Произведениысь тросэзлэн геройёслэн прототипъёссы Сюрзиысь ик кутэмын, кылсярысь, пересьёслэн верамзыя, отын Омель но вылэм — узыр улэм.

Усьтэм урокам пукемез бере методобъединениен кивалтӥсь Маргарита Евстафьевна дэмлаз: та урокедлы разработкадэ «Вордскем кыл» журналэ келя ай. Келяй. Собере Ирина Фёдоровна Тимирзянова эшшо но эшшо ужъёсме курыны кутскиз. Методпособиосы вань ни 5-тӥ но, 7-тӥ но, 9-тӥ но классъёсын дышетскисьёслы. Аслым матынгес потэ литература, разработкаосы но та предметъя ик тросгес. Тунсыко потэ удмурт калык фольклор тема бордын но ужаны, 7-тӥ классъёсын ужась дышетӥсьёслы дасяй конспектъёс. Пиналъёсын ӵош гуртысь пересьёс дортӥ ортчим, вашкала кырӟанъёсты бичам. Собере Сӥзьыл пӧртмаськон сярысь исследовательской уж ортчытӥм. Вавож, Сьӧлта, Ува котыръёсын та вашкала сям-йылолэз тодо. Бусы ужъёс йылпумъяськем бере пӧртмаськисьёс коркась корка пыраса ветлылӥллям, азинлык

сӥзьылӥллям. Пырыкузы но, кошкыкузы но кырӟало вылэм.

Со гуръёсты милемлы Махнёва Тоняпай, Келарева Раяпай кырӟаса сётӥзы. Ми соосты видеое гожтӥм. Табере со кырӟанъёс методической пособие сюремын.

2011-тӥ арысен, чик вис карытэк, школамы пыриське Удмурт кун университетэн радъям «Наукае нырысетӥ вамышъёс» конкурсэ но. Ёрос этапез котькуд ар ми дорын ортче. Школаысьтымы дышетӥсьёс куспын гинэ но вожвылъяськон кылдылэ, эсьма: кыл, литература, фольклор направлениосъя со луылэ. Отчы одно удмурт кылъя дышетӥсьёс гинэ уг пырисько. Вожвылъяськонлэн 2-тӥ этапез радъяське университетын, 3-тӥез улосъёс куспын луэ ни. Ми, кылсярысь, ёрос, элькун этапъёсаз вормыса, 2 пол Казане ветлӥм ни. Одӥг полаз «Улэм потэ» романысь ӵошатон обо­ротъёсты эскерим, чаклам, кызьы соос берыктэмын ӟучаз книгае. Соку ик УдГУ-ысь Любовь Петровна Фёдорова дэмлаз: мукетъят, пе, басьтэ «Пётр Блинов сярысь мифъёс но легендаос» темаез. Озьы ик карим. Нош ик, Сюрзиысь пересьёс дортӥ ветлыса, туж трос тунсыкозэ тодӥм. Вуоно писатель, зэмзэ но, туж курадӟыса будэм, беспризорникын ветлэм, городысь Сюрзие бертылыкуз, сьӧраз патефон вайылэм, со котыре люкаськылӥллям гуртысь вань егитъёс.

Ужъёсы, оло, ӝыныё кыльысалзы

— Школаысь ӵем дыръя ӝыт 6 часлэсь вазь уг бертӥськы. Куддыр бертыса но, выльысь кошкисько на. Олег картэлэн одӥг пол но та понна пыкылэмез ӧвӧл. Гопгуртысь ик со. Со оскымон ӧй луысал ке, тросэз ужъёсы, оло, ӝыныё но кыльысалзы. Ужаны Увае ветлэ — 2 нунал ужа, 2 нунал дорын. Дорын дыръяз юртъер котырысь вань ужъёсты, кыл вератэк, лэсьтэ. Настя нылмы ИжГТУ-ын 2-тӥ курсын дышетске. Малпасько, солэсь туж ӟеч дышетӥсь пӧрмысал. Но аслаз инженер луэмез потӥз. Антон пимы 5-тӥ классэ ветлэ, таизлэн йыраз — динозавръёс. Трактористын ужало, шуэ, строитель но, пе, луысал.

Ваньмон дыръёсам туж яратӥсько вал керттӥськыны. Аслым но, пиналъёсылы но кофтаос трос керттылӥ. Али талы дыры уг тырмы. Вис сюре ик ке, семьяеным кытчы ке палэнэ шутэтскыны кошкиськом — Россилэн пӧртэм интыосаз ӵыжы-выжыосмы вань. Озьы вань

жадеме быре.

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Элина КУМАЧЁВА