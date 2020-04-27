Глазов палась сюлмаськонъёс сярысь: Гондыръёс, сюресъёс, гуртын пукон
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2006-тӥ арын Глазов ёросысь Верхняя Богатырка муниципал кылдытэтэ 3 сельсоветъёсты огазеязы. Озьы ог 15 ар пала ни 18 гуртъёс одӥг семьяын кадь уло.
18 гуртъёс пӧлын вань котькыӵеез. Куд-огъёсаз 2-3 гинэ улӥсез кылемын. Бадӟымъёсаз 200-400 пала но люкасько. Гурт администрациен кивалтӥсь Роман Булдаков верамъя, татын регистрацизы ог 2 сюрс 100 адямилэн. Но лапак улӥсьёс
1 сюрс 526 кузя.
Сюлмаськонъёс тапалан пото гондыръёс бордысь гинэ но. Кылем арын пинал гондыр гуртоослэн мушъёссы доры пыраны кутскиз. Ярам, берло ачиз ик кытчы ке ышиз. Но туэ но Выль Эбгаын улӥсьёс гондырез адӟылӥллям ни. Со сяна, таиз арня вискын гурт кузя ветлэм егит койык. Умой, таиз но ачиз ик кошкем.
Гуртоослэн тужгес сюлмаськытӥсь ужпумзы — сюресъёс. Пичи гуртъёсы сӥзьыл-тулыс пырыны-потыны уг луы. Талы дышемын ни. Но туэ шуге-леке вуизы Ӵажай но Портянгурт. Оглом ог 100 мурт. Гуртазы вань магазин но клуб гинэ. Кылемез — палэнын. Озьы соос гурт администрацие но ёрос администрацие потаны уг быгато.
Бен, ӝожтӥськыны дышымтэос таӵе югдурлэсь но ӟеч палъёссэ шедьтӥллям ни: коронавирусэн сэрен палэнэ потаны лэземын ӧвӧл ук! Умой ай, пиналъёсмы но дистанционной амалэн дышетско, сотэк школаозь потыны ӧй луысал, дыр. Нош коронавирус бырытозь, сюрес но, оло, куасьмыса вуттоз!
Ёрос администрацилэн йырыз верамъя, Ӵажай — Дондыкар сюрес элькунлэн луэ. Сое кылем арын тупатъяны кутскизы, ужъёс туэ февралёзь мынӥзы. Но йылаз-пумаз ӧз вуттэ: куазь ӧз сёты. Уката ик лымы шунаны кутскем бере ни отӥ кӧбератэк солань-талань ворттылӥзы нефтяникъёс. Озьы муресь колеяос кылдӥзы.
Администрация, калык огазеяськыса ӝутскизы сюресэз утьыны — бадӟым машинаос али отӥ уг ворттыло ни. Со сяна, мувӧй кыскисьёс асьсэлэсь юрттэтсэс ӵектӥзы: гуртэ сиён-юон вутто, угось Глазовысь райполэн машинаез урод сюресэтӥ ортчыны уг быгаты. Нефтяникъёс ик калыкез но, туж кулэ луэ ке, нуо-ваё.
— Ваньмы адямиос ук, секыт югдур кылдыку, огкыл шедьтыны быгатоно, — вера Роман Алексеевич. — Туж оскиськом, Ӵажай — Дондыкар сюресэз вакчи дыр куспын тупатозы, калыклэн улон-вылонэз нош ик ӧраз пыроз.
Нош коронавирус сярысь ке, нырысетӥ арняяз калыкез дораз пыртыны секытгес вал, пе. Но али егитъёс но валатскизы ни: висён вуыны быгатоз пыдлось гуртъёсы но. Соин ик ульчаетӥ токма ветлӥсьёс туж ӧжыт. Таӵеосты чакланы рейдэ потало гурт, ёрос администрациосысь специалистъёс но, участковой но. Штрафъёс нокинлы тупатэмын ӧвӧл на. Р. Булдаков оске: таӵеос уз но луэ. Нош гурт администрация али троссэ ужъёссэ радъя социальной сетьёс пыр. Гуртын Интернет вань, адямиос компьютеръёстэк, телефонъёстэк но уг пуко.
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Элина КУМАЧЁВА
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