Вожвылъясько пичи блогчиос
Related Articles
«Куара» огин ялӥз усто удмурт видеоблоглы сӥзем вожвылъяськон.
Отчы школьникъёс пыриськыны быгато. Соослы сценарист, оператор, монтажёр яке блог нуись кариськоно. Видеоуж туэ 1-тӥ март бере лэсьтэмын мед луоз. Сое 20-тӥ маёзь интыяно «ВКонтакте» вотэс бамын, пусъёно #удмуртблогеръёслэншколазы но #куара хештегъёсын. Вормисьёс дипломъёсын но кузьымъёсын пусъемын луозы, устооссэ блогчиосты Пинал блогчиослэн ӧтчамазы пыриськыны чортозы. Конкурслэн куронъёсыз сярысь пыр-поч лыдӟыны луэ «Куаралэн» «ВКонтакте» вотэс бамаз vk.com/sharakuara.
Анастасия Шумилова
Write a comment
No Comments
View comments
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment