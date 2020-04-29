Вожвылъясько пичи блогчиос

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 29 апреля, 2020 13:51

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«Куара» огин ялӥз усто удмурт видеоблоглы сӥзем вожвылъяськон.

Отчы школьникъёс пыриськыны быгато. Соослы сценарист, оператор, монтажёр яке блог нуись кариськоно. Видеоуж туэ 1-тӥ март бере лэсьтэмын мед луоз. Сое 20-тӥ маёзь интыяно «ВКонтакте» вотэс бамын, пусъёно #удмуртблогеръёслэншколазы но #куара хештегъёсын. Вормисьёс дипломъёсын но кузьымъёсын пусъемын луозы, устооссэ блогчиосты Пинал блогчиослэн ӧтчамазы пыриськыны чортозы. Конкурслэн куронъёсыз сярысь пыр-поч лыдӟыны луэ «Куаралэн» «ВКонтакте» вотэс бамаз vk.com/sharakuara.

Анастасия Шумилова

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 29 апреля, 2020 13:51
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