Артэ эн пуке! Кызьы утиськоно коронавируслэсь?

Паласькись висёнъёсъя элькун больницалэн валтӥсь врачезлэн воштӥсезлы Наталия КИРПИЧЁВА

Коронавирус сярысь трос верасько, но юанъёс ӧжытгес уг луо. Соин ик ми вазиським Паласькись висёнъёсъя элькун больницалэн валтӥсь врачезлэн воштӥсезлы Наталия КИРПИЧЁВАЛЫ. Ӵапак та больницаын али COVID-19 вирусэн черламъёсты эмъяло.

— Наталия Сергеевна, гуртоос хозяйство котыразы бергало, пудо утялто, бакча мертто — висьыны дырзы ӧвӧл. Коронавирус но озьы гинэ ортчоз ай, малпало. Озьы-а со?

— Та инфекциез пыд вылын ортчытыны уг яра. Коронавирус капчи пыэд кадь кутскыны быгатэ, но туж ӝог секыт югдуре вуттэ. Адямилы шоканы секыт луэ, тыос ужамысь дугдо, пневмония кутске. Соин ик кызӥськоды, ньылонды висе ке, эшшо ик мугорды ӟырдамын ке — одно врачез ӧтёно. Туж сюлмаськоно ни, температурады 37,5 градуслэсь вылӥе ӝутскиз ке. Врач гинэ вераны быгатэ: коронавирус-а тӥляд яке мукет кыӵе ке висён-а. Валамон, пыдлось гуртъёсы куддыръя врачез ӧтьыны секыт. Соку жингыртэ «скорое».

— Коронавирус, шуо, пӧсьлэсь кышка. Соин куд-огез нуналлы быдэ но мунчое пырыны дась…

— Мунчое пырыса эмъяськыны номырысь но уг яра! Туж ӵемысь ӵапак сыӵе эмъяськон адямиез пневмониозь вуттэ. Пӧсьын вирус мугоретӥ туж ӝог вӧлме. Али нокин гарантия уз сёты, тӥ коронавирусэн черламын ӧвӧл шуыса. Шуом, гуртады кин ке, палэнэ ветлыса, бертӥз, со магазинэ ветлӥз ини. Куд-огез зэмзэ но кӧнялы ке гинэ ӝутскем температуразэс уг шӧдо. Но… Ӵапак сыӵе адямиос али тужгес кышкыт луо. Соос, асьсэос но тодытэк, трос муртлы висён паланы быгато. Соин температурадэс, огъя тазалыктэс чакласа улэ, температурады пичи ке но ӝутскемын ке, шуом, 37-37,2 градус, уж дурады эн мынэ. Ӵош ужась эшъёсты, котырысьтыды адямиос сярысь малпаське.

Ужады кабинетъёсын ог-огдылэсь палэнын пуке. Нуналаз кӧня ке пол усьялэ укноостэс, тӧлатъялэ. Котырдэс ялан чылкытатэ, выжез нимысьтыз суретъёсын миське. Сыӵе суретъёсты бытовой химия вузась магазинысь шедьтыны луоз. Котькыӵеез яралоз, пушказ хлорез гинэ мед луоз. Огшоры белизна гинэ но тупа.

— Вирусэз, пе, быдтэ спирт. Соин киосты спиртэн зыраны косо. Нош куд-огез малпа: нуналлы быдэ кудӟытӥсьсэ юи ке, уг висьы. Озьы «утиськемлэн» пайдаез вань-а?

— Нырысь ик, вируслэсь утиськон понна кутӥське ӧжытсэ 70 процентъем спирт. Кыкетӥез, кудӟытӥсь суретъёс вируслэсь нокызьы уг утё. Утем гинэ ӧвӧл, соос югдурез эшшо уродгес каро. Адямилэн мусэзлы, сюлэмызлы ужаны секыт луэ. Шӧмаськем адями ассэ рос-прос чакланы уг ни вала. Марысь мар ке, эмъясьёслы но дыраз вазиськыны уз быгаты.

Аптекаын спирт суретъёс вузасько, но соос дунтэмесь ӧвӧл. Соин корка котырез хлор суретъёсын ик ӵушылыса умойгес луоз. Нош аптекаысь мон дэмласько огшоры спирт салфеткаосты басьтыны (соос ӵапак 70 процентъемесь).

Нуналлы быдэ соосын компьютер клавиатурадэс, уксё пуйыдэс ӵушылоно. Телефон сярысь нимысьтыз вераны кулэ. Ӵапак со тужгес но кышкыт, угось вераськыкумы ымнырмы борды йӧттӥськом. Нош кыре, магазинэ потӥськоды ке, кияды перчатки дӥсялэ, ымнырады — маска. Сьӧрады котьку мед луоз кыӵе ке антисептик.

— Нош маска ӧвӧл ке? Ас киыныд вуремез юрттоз шат?

— Ӧвӧлтэмлэсь соос но умой ни. Воксё ёрмиськоды ке, маска вурыны луэ кӧня ке полэс трикотажлэсь, марлялэсь. Кызӥсь-кизьнӥсьлэсь соос утьыны быгатозы. Эн вунэтэ кусып возён вис сярысь.

Мукет адямиосын висты

1,5-2 метр пала мед луоз. Вурем маскадэс 2 часлэсь кема нуллыны уг яра: вошъяно, миськоно, куасьтоно, утюген гладить кароно.

— Нош магазинысь бась­тэм вуз пыр висён паласькыны быгатэ-а?

— Озьы но луыны быгатэ, сиён лэсьтӥсь адями пӧлын черлам мурт шедиз ке. Соин бад­ӟым вуз карись магазинъёслы

но товар вуттӥсьёслы дэмламын продукцизэс

бинялтыса вузаны. Нош адями дораз бертыса, со бинялтэтэз куштэ ни. Зэм, гуртысь пекарняосысь нянез пакетъёсы тырыса уг ваё ке, нош тӥ кышкаськоды ке, кин ке соосты киыныз кутылӥз шуыса, няньдэс луоз пӧсь духовкаын кӧня ке возьыны, ӟырдатыны.

— Тамак кыскисьёс асьсэды буйгато: сигаретлэн ӵыныз, пе, яд бере, озьыен, со вирусэз но быдтоз. Тамак кыскисьёс пӧлын коронавирусэн висисьёс, пе, ӧжытгес.

— Ваньмыз со пӧяськон. Тамак кыскись адямиослэн висёнзы эшшо секытэнгес ортче. Тамак кыскыкуз, адямилэн тыосаз спазм луэ, туж курадӟо вирсэръёс. Тамакасьёслэн мугор люкетъёсазы кислород так но тырмыт уг вуы. Нош сыӵе адями коронавирусэн черла на ке, туж секыт югдур кылдэ. Пневмониен соос секытгес висё.

— БЦЖ-лэсь, пневмониялэсь, грипплэсь пуктэм прививкаос кызьы ке юртто-а?

— Эскеронъёс нуисько на, меӵак вераны уг луы. Но, коронавирус сяна, мукет висёнъёс но нокытчы ӧз кошке ук. Нуналлы быдэ гриппен, парагриппен, мукет

ОРВИ-осын висисьёс кылдо. Соин прививкаосты вань ке,

туж умой. Со прививкаос тӥледыз мукет вирусъёслэсь утё. Шуом, пневмококклэсь прививка адямиез уте пневмококковой пневмониялэсь. Но коронавируслэсь со нокызьы уз юртты. Жаляса верано, коронавируслэсь вакцина ӧвӧл на. Мукет ласянь, адями кыӵе ке вирусэн черла ке, та вӧзы бактериальной инфекция лякиськыны быгатэ на. Котькуд адямилэн пушказ ӟеч но, урод но бактериос уло ук. Адями коронавирусэн черла, иммунитетэз лябӟе — мугорысьтыз со урод бактериос аляны кутско. Озьы огдыре ик вирусъёсын но, бактериосын но нюръяськоно луэ. Адями антибиотикъёстэк нокызьы уз бурмы ни.

— Туннэ нуналлы шаерысьтымы больницаосын 200 пала коронавирусэн черламъёс эмъясько. Секытэн-а ортче висёнзы? Малы кулэмъёс но вань?

— Егитъёс капчиенгес висё. Шоро-куспо арлыдоос, мӧйыос секытэнгес. Кинлы ке туж секыт. Но туннэ нуналлы кулэмъёс пӧлысь ваньзылэн ик вал секыт хронической висёнъёссы: сюлэмзы, шокан ёзвиоссы, лек пыктос…

Черламъёс пӧлын туннэ нуналлы 4 пинал вал. Тау Инмарлы, соос секыт ӧз висе.

— Шуо, 40-60 процентэзлэн коронавирусэн черламъёслэн нокыӵе симп-

томъёссы ӧвӧл.

— Копак нокыӵе симп-

томъёссы ӧвӧл шуыны уг луы, соос сокем уг шӧдӥсько гинэ: кинлэн ке температураез 37 котыр, ньылоныз пичияк бичатэ. Но шуисько ук, ӵапак сыӵе адямиос ик кышкытэсь.

Одӥг бадӟым семьяен улӥськоды ке но, умой пересьёстылы нимаз висъет, нимаз посуда, нимаз туалет карыны. Котыртӥзы туж эн ветлэ, палэнысен гинэ вераське.

Туж оскисько, май толэзе югдур тупатскыны кутскоз, нош июне висисьёслэн лыдзы кулэсмыны ӧдъялоз. Оскисько, вакцина но туэ ик кылдытозы. Но валамон, 1-тӥ сентябрьлы, нош соку пыэд висёнъёсъя выль сезон кутскоз ни, со дась уз луы на.

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Елена МИННИГАРАЕВА