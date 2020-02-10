Вавожын буёлъёс выль сямен кисьтасько

Сергей МАРКОВ – тодмо суредась, график, дизайнер, монументалист, ЮНЕСКО-лэн изобразительной искусствоя ёзчиез. Кема аръёс ӵоже со улӥз но ужаз Украинаысь Мариупольын. Мыло-кыдо пыриськиз калыккуспо адӟытонъёсы, аслаз ужъёсыныз 50-лэсь ятыр бадӟымесь выставкаоссэ ортчытӥз. Кӧня ке ар талэсь азьло Сергей Михайловичез улон сюресъёс вуттӥзы шаерамы, Вавож черкогуртэ.

Сергей Марков кичӧлтэмен, Вавожын усьтӥськиз художественной галерея, выльдӥське черкогуртлэн тусыз, гуртоос искусство борды кыстӥськыны кутскизы.

С. Марков

— Сергей Михайлович, кызьы тӥледыз Удмурт шаер пумитаз?

— Ог дасо ар талэсь азьло верасалзы ке, мон Удмуртие берытско шуыса, ӧй оскысал, вылды. Угось Мариупольлы мон дыши ни вал. Отын вал мастерское, эшъёсы. Но котьма ке но вордскем шаерелэн тусыз-буйыз котьку улӥз сюлэмам. Вавож черкогуртын мон вордски, татын ортчиз пичи дыры.

Анае тодаз вайылоз вал: косяк дорын атаймылэсь бертэмзэ возьмаськом, пе. Мыным ог арес сяна вылымтэ. Нюлам укно пиялаос вылэ суредаськыны кутскиськем: круг, точкаос — адями пӧрмем. Зэмзэ но, кызьы асме тодӥсько, ялан суредаськисько — нылпи садын, школаын… Бумага ӧй вал бере, туж яратылӥ анаелэн уж дураз, почтае, ветлыны. Отчы угось пӧртэм плакатъёс вуыло вал — соослэн мышказы мон суредаськылӥ.

Могдос пичи вакыт

Одӥг гужеме, мон соку 4-тӥ классэз йылпумъямын вал, Вавожамы студентъёсын ӵош вуиз калык суредась Алексей Холмогоров. Толэзь ӵоже ми палан улӥзы, инкуазе потаса, суредаськылӥзы.

Атае лесхозын ужаз. Суредаськон мылкыдме адӟы­са, Алексей Павловичлы вазиськем: кутэ, пе, пиме пӧлады. Озьы мон студентъёсын артэ маке со суредаськыны вырылӥ. Макем синмаськыса учкылӥ А. Холмогоров шоры: йӧно, визьмо. Нырысетӥ акварель краскаос мыным со кузьмаз. Калык суредасен кусыпъёсмы ӧз ыше ни: арлы быдэ каникулъёс дыръя дораз Иже ветлӥсько вал, ужъёсме нуллыса. Со дунъет сётылӥз, валэктылӥз, кызьы суредъёсы умойгес

луозы…

— Озьыен, школа бере кытчы дышетскыны мынон сярысь кема ӧд малпаське?

— 1976-тӥ арын, 16 аресам, кошки Нижний Тагилысь прикладной искусствоосъя училищее. Луи техник-конструктор. Со вакытэ «дизайнер» кыл ӧй вал на. 1984-тӥ арын практикае ыстылӥзы «КамАЗ»-э. Заводын шуак ӧз но валалэ, кинъёс ми сыӵе: вал технологъёс, вал конструкторъёс, нош мар карыны кулэ техник-конструкторъёс? Ми машинаослы дизайн лэсьтӥм — кин пушсылы, кин вылтуссылы. Мынам диплом уже сӥземын вал машинаослэн вылтуссылы.

Со вакытэ Вавожын художественной галерея луысал ке, мон дор палъёсам ик, оло, берытскысал. Но со ӧй вал — дышетсконме азинтоно кариськи Харьковысь художественно-промышленной институтын (туала вакытэ — Харьковысь дизайнъя но искусствоя кун академия). Отысь художник-конструктор луыса потӥ ни.

— Кылиды Украинае…

— Институт бере монэ Украинаысь одӥгаз тужгес бадӟым предприятие, «Азовмаше», келязы. Интыяськемын вал со Жданов городын, али Мариуполь. Та предприятиын ог 40 пумо вузъёс поттӥзы: обороналы тӥрлык, машина, быдэс Совето Союзэ кошкылӥзы татын бичам вагонъёс. Вал на калыклы вуз поттонъя отдел — отын нылпиослы шудонъёс поттӥм. Соослы проектъёс дасян бордын ужай. Тросэныз ужъёсынымы ветлӥм Москвае, Ленинградэ, Свердловске бадӟым выставкаосы. Кылсярысь, калык туж яратӥз конструктор выллем шудонмес: солэсь лэсьтыны луэ вал коляска но, самокат но, машина но, снегокат но. Анай-атайёс нылпиосынызы ӵош сое сэрттылӥзы-бичаллязы. Мукетыз но шу­дон­мы конструктор порма ик вал: 7 детальлэсь 17 пудо-животъёсты, пӧйшуръёсты бичаны луылӥз. Син азяды пуктэ: анай-атайёс пиналъёссылы Африка сярысь верало, собере юало: нош кыӵе пӧйшуръёс отын уло? Слонъёс. Конструкторлэсь слон бичаны луэ. Со дыре ик шудонлэн детальёсыныз пичи пиналэз котыртӥськод но, со отысь уг поты ни, ас понназ шудыса пуке.

…Кутскиз перестройка, жаляса верано, тросэз малпанъёсмы ӝыныё кылизы, «Азовмаш» лябӟиз. Нош мон зыми искусствое. 3 ар пала ужай на одӥгаз интерклубын, отчы ветлӥзы морякъёс но капитанъёс. Соос юаллязы: портретъёс лэсьтылӥськод-а? Мыным кельшылӥз адямиосты суреданы. Вавоже бертылыкум, одно вайисько вал акварелен лэсьтэм инкуазь суредъёсты. Таоссэ уката кельшытӥзы итальянецъёс — вузаны куро вал. Бӧрысь эшъёсы ӵектӥзы: ужъёсыныд адӟытон лэсьты ни ай. Озьы 1987-тӥ арын мон Мариупольын нырысетӥзэ бадӟым выставкаме радъяй. Отӥяз вал ни 2-тӥез но, 3-тӥез но… Ортчылӥзы соос бадӟым городъёсын. Мастерскойысь куддыръя уен-нуналэн уг потаськы вал. Ӧй кельтылы быдэс дуннеысь пӧртэм художникъёслэсь ужрадъёссэс. Луылэ вал озьы но: одӥг интые люкаськиськом 50 пала суредасьёс — Украинаысь, Россиысь, Турциысь, Индиысь… Котькудӥзлэн аслаз стилез, школаез. Но ог-огмылэсь дышетскиськом, национальностьмес лыдэ басьтытэк. Чебер крезьгур чузъяське ке, со ваньмызлы сюлэмъя луэ ук. Татын но озьы ик.

Художникъёсын

Мариупольын вордскемын вал Архип Куинджи — солы сӥзем музей отын вань. Та суредасьлэн сыӵе паймымон ужъёсыз! Кылсярысь, «Лунная ночь на Днепре» суредзэ учкыны туж трос адямиос вуылӥзы. Суред вылысь толэзь зэмос кадь пиштэ. Куд-огез картина сьӧры но учкыны турттэ: отын лампочка ӝуатэмын ӧвӧл меда? Картинаосты кӧня ке вамышлы палэнысен учкыны кулэ. Но мыным эшъёсы огпол

А. Куинджилэсь ужъёссэ матысен ик учкыны лэзизы, нырыныд гинэ эн йӧтылы, серектӥзы. А. Куинджи эшъяське вал бере Д. Менделеевен — кин тодэ, кыӵе но химической опытъёс соос ӧз ортчытъялэ, вылды. Ведь вань художникъёс экспериментъёстэк уг чидало. Одӥг пол Москваысь Третьяковской галереяын мыным йӧтӥз. Иван Шишкинлэн одӥгаз суредаз чиньыеным йӧтски — луо суредамын вал, зэмос кадь адӟиське? Валамон, соку ик сигнализация пиетыны кутскиз… Но валай: суред зэмос луоен шобыртэмын вылэм, вылтӥз пичияк буямын. Иван Шишкин суредалляз сиосын-сиосын, куддыр вылысьтыз вылаз 16 полэс но буёл понэ вал.

Мон ӵемгес суредасько сяськаосты. Но одӥг пол ачим но валатэк басьтӥськи войнаез суредан борды. Эшъёсы паймизы: мар тонэн луиз? Валэктон сётыны ӧй быгаты. Со вискын анае зол висьыны кутскиз, мыным Вавоже берытсконо луиз. Кема ик дыр ӧз ортчы — Украинаын секыт югдур кылдӥз. Эшъёсы пыр тодӥ ни: квартираям но осколок усем. Озьы анае монэ утиз кышкыт адӟонлэсь. Малы войнаез суреданы ӧдъяй — табере валасько кадь. Украинае кылизы мынам эшъёсы — соосын кусыпме уг ыштӥськы.

— Вавоже вуыса, тӥ нош ик уж пӧлы выйиды.

— Адӟиськыны гинэ вуылыкум но, шӧдӥсько вал, кызьы Вавожлэсь туссэ воштыны луоно. Соин ик, Украинаын улыкум ай, 1998-тӥ арын ёрос центрысь черкез выльдон борды басьтӥськи — ог 50 квадрат метрзэ улӟытӥ, 5 росписьёс лэсьтӥ. Нош пыраклы берытскеме бере художественной галерея усьтэме туж потӥз. Мыным шуизы: буш интымы вань. 2015-тӥ арын галереямес сӥё-дано усьтӥм. Табере татын пӧртэм адӟытонъёс ортчытъяськом.

Вавож ёросын туж мыло-кыдо калык улэ. Улонэ пыӵатымон малпан вераськод ке, пумен-пумен сое быдэстыны луонлыкъёс но сюро. Ачим татын вордски, улӥсько бере, вамышъяме потэ шулдыр, чебер ульчаостӥ. Соин ик малпан йырам кылдэ ке, соку ик сое быдэстон борды кутскисько: луоз-а солы уксё, уз-а — возьмаса уг улӥськы. Районын нимысьтыз архитектор ӧвӧл бере, пӧртэм объектъёс нимаз-нимаз адӟисько вал. Мынам соосты одӥг композицие огазеяме потӥз. Кылдӥз «Туриос» экспозиция. Сӥземын со Быдӟым тыложе, Афган, Чечня ожъёсы пыриськемъёслы. Черклы кенер лэсьтӥм, шулдыр

арт-объектъёс пуктӥм, кылсярысь, кузьыли ваньмызлы кельшиз ни. Туннэ Вавожамы палэнысь лыктӥсьёс шуо: черкогуртты пичи городлы укша. Черкогуртэз сяна, пичиен-пичиен шулдыртыны кутскиськом гуртъёсты но.

Вордӥськем палъёссэ суреданы яратэ

Азьланезлы малпанъёсмы но трос. Кылсярысь, паркмы мед луоз кадь потэ. Проектэз дась ини. Но мон котьку нырысь интые пуктӥсько нылпиослэсь мылкыдзэс. Парклэсь проектсэ дасяны кутскемелэсь азьло дорам дышетскыны ветлӥсь нылпиосты кури: суредалэ сыӵе паркез, кудзэ тӥляд адӟемды потэ. Мылкыдъёссы лыдэ басьтэмын! Парк 3 зоналы люкиськоз: ёзвиосты кыдатонэн, спортэн эшъяськисьёслы инты, нылпиослы шудон площадка но ужрадъёс ортчытъяны сэрег. Отын нылпиос но, арлыдоос но ваньмон дырзэс ортчытыны мед быгатозы.

— Тӥляд одӥгез коллекциды сӥземын Вавож музъем вылын улӥсьёслы.

— Макем умой луысал, кыӵе ке суредась Вавожын

100, 50 ар талэсь азьло улэмъёслэсь туссэс пуктыса кельтысал ке! Мыным, кылсярысь, тунсыко учкыны, кинъёс ӝутӥзы черкез, волостной юртэз… Вавож портретъёсы, зэмзэ но, уно люкаськизы ни. Пӧлазы вань туала адямиос. Вань пӧлысьтымы кошкемъёс но. Таосызлэн ӵыжы-выжыоссы, нылпиоссы-внукъёссы дорам лыкто, тодэ ваёнъёссэс вераны кутско — туж тунсыко. Паймымон адями вылэм Владимир Фирекель — инмарен сётэм хирург. Кивалтэм ёрос больницаенымы — бакча возиллям, мунчозы но вылэм. 1939-тӥ арын Вавож больница 1-тӥ инты басьтэм РСФСР-ысь гуртысь эмъян учреждениос пӧлын вожвылъяськонын. Павел Минеев — эшшо одӥгез тодмо врач, Удмуртиын трахома висёнэз быдтӥсьёс пӧлын одӥгез вал. Гожъям ужъёсызъя али но дышетско на. Троссэ геройёсме пичи дыръям адӟылӥ на, шуом, Николай Кручихин улытозяз ужаз связьын, нош пушказ котьку улӥз артист.

Районмылы 90 ар тырмонэз пусйыку, адӟытон радъямын вал. Куд-огез юаллязы: малы сое ӧд суреда, малы тазэ вунэтӥд. Зэмзэ но, дано адямиосмы трос на. Но ма карод, мон фотоаппарат ӧвӧл ведь. Ку мылкыды лыктэ — соку суредасько.

— Ӵемысь тӥ суредаськоды соосты но, кинъёсты улэпен ӧд адӟылэ. Таӵе учыръёсы туж секыт вылды?

— Валамон, ачиз адями шоры учкыса суредам потэ. Но со пӧламы ӧвӧл ни ке, лыдэ басьтоно котькуд чыры-пырыез но. Кылсярысь, Пётр Чайковскиез гожтыкум, мон уг тодӥськы вал солэсь синъёсызлэсь, дӥсезлэсь буёлъёссэ. Чӧлсконо луиз

гороскоп вылэ гинэ но: со Ош, мон Скорпион — огкадез трос луыны кулэ, малпай. Соин ик, шуом, пурысьтам йырсизэ суредакум, ас шорам синучконэ учкылӥ. Кузебай Гердэз туспуктэмысь гинэ адӟылӥ: тусыз-буйыз, синъёсыз син азям пуксизы. Но малпай, портретэ киоссэ но одно пуктоно — ручка мед возёз, угось соку ик адӟиськоз, та адями трос лыдӟиське-гожъяське вылэм шуыса. Уг ваты: киоссэ суредан понна Вавожысь одӥг тодмоме позировать карыны кури. Зэм, кыӵе киосыз вал Кузебай Гердлэн, оло, сыӵе ӧз но пӧрмы. Угось котькуд адямилэн куэзлэн буёлэз гинэ но аслаз. Соин ик дорам дышетскыны ветлӥсь нылпиос монэ кулэсь буёлзэ суралтыны куро ке, мон мынясько гинэ.

Портрет суреданъя мастер-класс

— Кылӥськиз, Вавожысь нылпиос но, арлыдоос но табере тӥ доры дышетскыны мылысь-кыдысь ветло шуыса.

— Украинаын ай дышетэмъёсы пӧлысь 12-ез художественной академиез йылпумъязы. Пиналъёсын ужаны котьку кельшылӥз. Дорам ветло покчи классъёсын дышетскисьёс но, бадӟымъёсызгес но. Куддыр соослэсь юасько: 3 час пукиськоды ни, ӧд жаде на шат? Соос паймо: кызьы 3 час ни, дыр туж ӝог ортчиз. Пиналъёс пӧлын вань туж творческойёсыз. 1-тӥ классын дышетскись пияш, кылсярысь, атас суредаз, пыдъёсыз — 4. Мон дышетӥсь сямен соку ик валай: шедевр! Бен, творчествоен вырисьтэмъёс

пӧлын пыкылӥсьёс шедизы: кытчы, пе, учке суреданъя дышетӥсь — атаслэн 2 гинэ пыдыз. Одӥгез дорам дышетскись пияш атайзэ индылэ, пе: пеймыт-горд машина эн басьты ни, кенермы сотэк но пеймыт-горд — мултэс луоз.

Арлыдоос понна но пӧртэм ужрадъёс ортчыло. Мыло-кыдо юрттӥське кузпалы, искусствовед Лариса Лебедева. Буёл, бумага висъя шаерысьтымы шаертодонъя музей но — мон отын ужасен лыдъяськисько. Пӧртэм мастер-классъёс, лекциос, пумиськон ӝытъёс — калык котьку люкаське. Кылсярысь, милям вань тунсыко темамы — «Буёлъёслэн азбуказы». Отын мадиськом, кыӵе буёл кыӵееныз эшъяське, пӧртэм экспериментъёс лэсьтӥськом. Озьы одӥгъёссэ буёлъёсты сураськом ке, кырсь вишты гинэ пӧрме. Нош мукетъёсыз артэ луо ке, соос выль сямен кисьтаськыны кутско. Шуом, туж тупало ӵуж но пурысь — чебер коньысир пыръем буёллэн сиосыз адӟиськыны ӧдъяло.

— Тӥляд кузпалды но туж тунсыко адями.

— Лариса Зиновьевнаен ми тодматским Чувашиын 2012-тӥ арын. Отын, тодмо художниклы Алексей Кокельлы сӥзьыса, калыккуспо пленэр ортчиз. Лариса сое радъясьёс пӧлын вал. Тодматским, собере ог-огмылы жингыръяны кутским, скайп пыр вераськылӥм. Вавоже берытскеме бере ог ар ортчыса, сое но Вавоже ӧти. Кема дышыны выриз выль интылы, капчи ӧй вал, вылды. Угось Чувашиын со одӥгаз бадӟым музей комплексэн кивалтӥсьлэн воштӥсез луыса ужа вал. Тодмо суредасьёслэсь адӟытонъёссэс радъялляз. Со батик вылэ суредаське, зарни хохломая мастер.

Юрий Лобанов тодмо удмурт суредасен

Вавоже лыктыса, вань тодон-валанъёссэ татын пыӵатыны кутскиз. Художественной галереяен но нырысь ик со кивалтӥз. Али тодэмез потэ удмурт воршудъёсты, удмурт пусъёсты.

Мӧзмыны дырмы ӧвӧл, малпанъёсмы туж трос. Ӝытбыт но искусство сярысь вераськыса пукылӥськом. Улӥськом анай-атаелэн юртазы ик. Бен, сое каллен выльдыны выриськом, пичияк мастерской но тупатӥм ни. Ӧй луысал ке татын сокем чебер инкуазь, тросгес натюрмортъёс суредасал, вылды. Но удмурт гуртъёс, удмурт тэльёс, бусыос маза уг сёто. Мон синмаськемын!

Элина Кумачёва