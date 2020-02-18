18 гуртэ газ вуоз

Мар кароно гуртъёсын улон-вылонэз ӟечомытон вылысь? Кызьы умойгес быдэстоно гуртъёсты котыр ласянь азинтонъя кун программаез? Та но мукет юанъёслы Россиысь улосъёсысь делегациос валэктон утчазы Башкириын ортчем кенешонын.

Гуртэ пумен вуэ газ

Туспуктӥз Максим Егоров

Туэ Россиысь улосъёсты азинтонъя кун программалы 75,9 миллиард манет чакламын. Кенешонын дэмлазы: оло, та лыдпусэз 2 поллы йылтоно? Угось 47 улосысь 269 гуртын воштӥськонъёс ортчытоно.

Гуртъёсты ӝутон вылысь Удмуртия 8 миллиард манет тыр проектъёссэ Москвае ыстӥз вал. Коньдон тырмымтэен, федералъёс бырйизы тужгес устооссэ, соослы чакламын 1 миллиард манет. Та лыдпусъя Удмуртия пуктӥськыны-азинтӥськыны чаклась 4 устоосыз улосъёс пӧлы пыре.

— Поселениосы газ кысконэз гинэ ӧм чаклалэ, — шуэ гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова. — Чагыр эстӥськон туж кулэ, но калыклэн корказ гинэ пукемез уг поты ни. Соин ик гуртъёсын соцобъектъёс пуктон сярысь малпаськыны кулэ.Ужан интыос кылдытоно. Кин ке кыӵе ке предприятие усьтыны малпаз ке, мед адӟоз: татын калыклэн улыны условиосыз вань, нокытчы уз пазьгиське, ужасьлы ёрмон уз луы. Кун программа ужамысь дугдэм бере но гурт ачиз азинтӥськыны мед быгатоз, калыклы кулэ мед луоз. Адямиослэсь куронъёссэс быдэстыны быгатӥмы ке, соку гуртъёсты утьыны пӧрмытомы. Гуртоослэн тыро-пыдо уждунзы луиз ке, семьязэс но сюдыны быгатозы, юртсэс но выльдозы, машина но басьтозы, городэ шутэтскыны поталозы. Соин ик гуртъёсын одно ик экономикаез ӝутон сярысь сюлмаськомы.

Программая чакламын, кылсярысь, Каракулино ёросысь Черново черкогуртэ, Глазов ёросысь Ӟакагуртэ газ кыскыны. Озьы ик Сьӧлта ёросысь Югдон но Жикъя гуртъёсы газ вуоз. Вулы ёрмо Яр ёросысь Новый каргуртын, Шаркан ёросысь Мишкино чекрогуртын. Пичи Пурга ёросысь Орлой гурт али пуктӥське. Татын нылпи сад но, медпункт но, мукет объектъёс но кулэ — ваньзэ санэ басьтозы. Ува ёросысь Поршур-Тукля гуртэ спорт сооружение ӝутозы.

Программая быдэс ёросъёсты азинтыны чакламын. Кылсярысь, Эгра ёросысь 16 гуртэ газ кыскемын луоз, каргуртын усьтӥськоз спорт площадка, хоккеен шудон коробка, выльдӥськоз ёрос больницаысь эмъян тӥрлык. Зураысь школа-интернатын ремонт лэсьтозы. Гуртъёстӥ концертъёсын потась автоклуб ужалоз. Эгра — Красногорск сюрес выльдӥськоз.

Та проектъёсын Удмуртиысь делегация тодматӥз Башкирие люкаськем куноосты. Ольга Абрамова пусъемъя, гуртъёсты азинтонъя кун программа куд-ог воштонъёсты кулэ каре. Кылсярысь, адямиос гуртын юрт басьтон я корка пуктон вылысь 3 процентъем кредит курыны быгато. Но пуктӥськыны подрядчикъёсты медъяно. Нош таосыз 2 ар азьвыл регистрация пыр потэмын луыны кулэ ни. Со сяна, музъем арендаын лыдъяське ке, отчы юрт пуктон вылысь капчиятэм ипотека нокин уз сёты. Нош Удмуртиын трос нылпиё семьяослы музъем ӵапак арендае сёто, пуктӥськемзы но коркаязы улыны выжемзы бере со участокез асьсэ вылэ гожтэмзы луоз шуыса. Соин ик Удмуртиысь Гурт удысъя но сиён-юонъя министерство вазиськонэн потӥз Россиысь гурт удысъя министрлэн воштӥсезлы Оксана Лутлы, программалэсь куронъёссэ выльдыны курыса.

Ёрос администрациосын улон условиоссэс умоятыны черодэ султэмын ёрмись семьяос. Кун программая туэ 50-эзлы юрттымон уксё чакламын. Но та ӧжыт. Ольга Абрамова та коньдонэз но бадӟыматоно шуэ. Тросэз гуртоос угось асьсэ кужымен пумен пуктӥсько, ваньзылэн, капчиятэм ипотека басьтыса но подрядчик кутыса, пуктӥськыны луонлыксы ӧвӧл. Оксана Лут кенешысен ик оскытӥз вань та ужпумъёсты санэ басьтыны.

Гуртэз котыр ласянь азинтон программая Россиын

269 гуртэ газ, ву пыроз, татын 150-лэсь ятыр социальной объектъёс ӝутӥськозы. Кылдозы 70-лэсь ятыр спорт объектъёс. 6,8 сюрслэсь трос адямиос капчиятэм ипотекаен гуртэ корка басьтозы я пуктозы, 18 сюрсэз — юрт котырзэс умоятозы.

Елена Сараматова