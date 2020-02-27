№7 27.02.2020

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 27 февраля, 2020 15:03

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Покчи классъёсын дышетскисьёс 1-тӥ сентябрьысен ваньзы дунтэк сиськозы. Кызьы талы дасяськонъёс мыно школаосын?

Удмуртиын ортчизы Россиысь спортэз яратӥсьёслэн нырысетӥ тол шудонъёссы;

Иже гастрольёсын вуылӥз Москваысь «Сатирикон» театр. Солэн чеберлыкъя кивалтӥсез Константин Райкин улон но театр сярысь вераськиз;

Бумага, пияла понна дышетскисьёслы проездной сётъяны кутскизы;

Тӧр шорын — «Удмуртия» телерадиокомпаниысь режиссёр Ольга Айрапетян;

Сю сюрес – Дэри ёросысь Тукмачи гуртын НЛО-осты адӟыло;

Дарт:

— Надежда Имполитова чебер но вольыт вераськыны дышетэ;

— Кытын удмурт сюан кароно?

— Быгато-а удмуртъёс серекъятыны? Ижын 3-тӥзэ ортчиз удмурт стендап;

— Елена Потёмкина пӧртэм калыкъёслэсь аспӧртэмлыксэс возьматэ, суредъёссэ футболкаос вылэ пуктылэ.

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 27 февраля, 2020 15:03
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