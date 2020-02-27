№7 27.02.2020
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Покчи классъёсын дышетскисьёс 1-тӥ сентябрьысен ваньзы дунтэк сиськозы. Кызьы талы дасяськонъёс мыно школаосын?
Удмуртиын ортчизы Россиысь спортэз яратӥсьёслэн нырысетӥ тол шудонъёссы;
Иже гастрольёсын вуылӥз Москваысь «Сатирикон» театр. Солэн чеберлыкъя кивалтӥсез Константин Райкин улон но театр сярысь вераськиз;
Бумага, пияла понна дышетскисьёслы проездной сётъяны кутскизы;
Тӧр шорын — «Удмуртия» телерадиокомпаниысь режиссёр Ольга Айрапетян;
Сю сюрес – Дэри ёросысь Тукмачи гуртын НЛО-осты адӟыло;
Дарт:
— Надежда Имполитова чебер но вольыт вераськыны дышетэ;
— Кытын удмурт сюан кароно?
— Быгато-а удмуртъёс серекъятыны? Ижын 3-тӥзэ ортчиз удмурт стендап;
— Елена Потёмкина пӧртэм калыкъёслэсь аспӧртэмлыксэс возьматэ, суредъёссэ футболкаос вылэ пуктылэ.
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